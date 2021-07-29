Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/egipet-1743439257.html
Авиакомпания "Россия" получила допуски для полетов на египетские курорты
Авиакомпания "Россия" получила допуски для полетов на египетские курорты - РИА Новости, 29.07.2021
Авиакомпания "Россия" получила допуски для полетов на египетские курорты
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") получила допуски на рейсы из Москвы на курорты Египта, готова приступить к полетам с 9 августа, сообщил РИА... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:03
2021-07-29T14:21
россия
россия (авиакомпания)
египет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741686869_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_b6a38ab9ff1e180aee0a0a3e6766f64a.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") получила допуски на рейсы из Москвы на курорты Египта, готова приступить к полетам с 9 августа, сообщил РИА Новости представитель перевозчика."Россия" готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта – Шарм-аль-Шейх и Хургаду с 9 августа. На основании решения оперштаба, авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения на выполнение регулярных рейсов из столицы РФ в курортные города арабской республики Египет. Для обеспечения безопасности граждан РФ, авиакомпания заключила соглашение с АО "Шереметьево Безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-аль-Шейха и Хургады", - сказал представитель.Он добавил, что рейсы будут выполняться в партнёрстве с туристическим оператором "Библио-Глобус". При этом число рейсов не уточняется."Вестник АТОР" во вторник сообщил со ссылкой на источники, что российские туроператоры обеспокоены тем, что все рейсы на курорты Египта могут отдать только одной компании ("России"), поскольку это затруднит для них исполнение "ковидных обязательств" и предложение туристам отдыха в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе вместо отменившихся ранее туров.Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210726/egipet-1742995385.html
https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html
россия
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741686869_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2c61b113410450e1ea12a1a8fb3e95e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, россия (авиакомпания), египет, в мире
14:03 29.07.2021 (обновлено: 14:21 29.07.2021)
 
Авиакомпания "Россия" получила допуски для полетов на египетские курорты

Авиакомпания "Россия" получила допуски для полетов на египетские курорты, приступит с 9 августа

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") получила допуски на рейсы из Москвы на курорты Египта, готова приступить к полетам с 9 августа, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
"Россия" готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта – Шарм-аль-Шейх и Хургаду с 9 августа. На основании решения оперштаба, авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения на выполнение регулярных рейсов из столицы РФ в курортные города арабской республики Египет. Для обеспечения безопасности граждан РФ, авиакомпания заключила соглашение с АО "Шереметьево Безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-аль-Шейха и Хургады", - сказал представитель.
Пляж в курортном городе Таба - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 19:19В мире
Инспекция из России прибудет в Египет для проверки антиковидных мер
Он добавил, что рейсы будут выполняться в партнёрстве с туристическим оператором "Библио-Глобус". При этом число рейсов не уточняется.
"Вестник АТОР" во вторник сообщил со ссылкой на источники, что российские туроператоры обеспокоены тем, что все рейсы на курорты Египта могут отдать только одной компании ("России"), поскольку это затруднит для них исполнение "ковидных обязательств" и предложение туристам отдыха в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе вместо отменившихся ранее туров.
Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.
Прогулка верхом на верблюде - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 08:00Туризм
Египет ближе и дешевле: каким будет отдых в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе
 
РоссияРоссия (авиакомпания)ЕгипетВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Турции эвакуируют отели в Мармарисе из-за лесных пожаров
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
15:00Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
14:59Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке
14:57Генерал ВСУ призвал готовиться к захвату Донбасса
14:57Электромобиль Tesla научили говорить на русском языке
14:57Волгоградец протаранил автомобиль с женой и детьми после ссоры
14:54Регулятор ФРГ затруднился назвать сроки решения по заявке Nord Stream 2
14:46Полностью привиты от коронавируса 26 миллионов россиян, сообщил "Вектор"
Лента новостейМолния