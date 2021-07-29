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В Петербурге двух человек госпитализировали после драки
В Петербурге двух человек госпитализировали после драки - РИА Новости, 29.07.2021
В Петербурге двух человек госпитализировали после драки
Два человека госпитализированы после группового конфликта у гостиницы "Белые ночи" на проспекте Большевиков в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:27
2021-07-29T14:27
россия
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Два человека госпитализированы после группового конфликта у гостиницы "Белые ночи" на проспекте Большевиков в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Было установлено, что конфликт произошел между постояльцами гостиницы из-за споров бытового характера. Шестеро граждан России подрались с четырьмя гражданами одной из стран ближнего зарубежья. Двое россиян получили травмы, потребовавшие медицинской помощи, и были госпитализированы в больницу. Остальные восемь участников конфликта полицейскими задержаны и доставлены для разбирательства в отдел полиции", - сказано в релизе.По данным пресс-службы, сообщение о драке возле гостиницы "Белые ночи" поступило вечером 28 июля. После драки в полицию были также доставлены несколько десятков других постояльцев гостиницы в рамках проверки соблюдения миграционного законодательства.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.По данным местных СМИ, в драке принимали участие уроженцы Чечни, двое из которых были отправлены в больницу.
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россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
14:27 29.07.2021
 
В Петербурге двух человек госпитализировали после драки

ГУМВД: в Петербурге двух человек госпитализировали после драки у гостиницы "Белые ночи"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Два человека госпитализированы после группового конфликта у гостиницы "Белые ночи" на проспекте Большевиков в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Было установлено, что конфликт произошел между постояльцами гостиницы из-за споров бытового характера. Шестеро граждан России подрались с четырьмя гражданами одной из стран ближнего зарубежья. Двое россиян получили травмы, потребовавшие медицинской помощи, и были госпитализированы в больницу. Остальные восемь участников конфликта полицейскими задержаны и доставлены для разбирательства в отдел полиции", - сказано в релизе.
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По данным пресс-службы, сообщение о драке возле гостиницы "Белые ночи" поступило вечером 28 июля. После драки в полицию были также доставлены несколько десятков других постояльцев гостиницы в рамках проверки соблюдения миграционного законодательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным местных СМИ, в драке принимали участие уроженцы Чечни, двое из которых были отправлены в больницу.
 
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