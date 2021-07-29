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Сход селя повредил жилые дома в Дагестане
Сход селя повредил жилые дома в Дагестане - РИА Новости, 29.07.2021
Сход селя повредил жилые дома в Дагестане
Шесть жилых домов повреждены при сходе селевого потока в Чародинском районе Дагестана, грязевые массы затронули еще 34 дома, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T21:06
2021-07-29T21:06
республика дагестан
чародинский район
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Шесть жилых домов повреждены при сходе селевого потока в Чародинском районе Дагестана, грязевые массы затронули еще 34 дома, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, потоки грязи также затронули 34 жилых дома и перекрыли участок местной автодороги."В целях безопасности эвакуированы 43 человека", - отметил собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
https://ria.ru/20210720/tadzhikistan-1741987723.html
чародинский район
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республика дагестан, чародинский район, происшествия
21:06 29.07.2021
 
Сход селя повредил жилые дома в Дагестане

Сход селя повредил шесть жилых домов в Дагестане

© РИА Новости / Министерство транспорта Республики Дагестан / Перейти в фотобанкРазмыв автомобильной дороги республиканского значения Буйнакск-Гимры-Чирката в Дагестане
Размыв автомобильной дороги республиканского значения Буйнакск-Гимры-Чирката в Дагестане - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Министерство транспорта Республики Дагестан
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Шесть жилых домов повреждены при сходе селевого потока в Чародинском районе Дагестана, грязевые массы затронули еще 34 дома, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В населенном пункте Хилих при сходе селя повреждены шесть жилых домов", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники экстренных служб в Душанбе, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 11:07
В Таджикистане десять человек погибли при сходе селя
По его словам, потоки грязи также затронули 34 жилых дома и перекрыли участок местной автодороги.
"В целях безопасности эвакуированы 43 человека", - отметил собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
 
Республика ДагестанЧародинский районПроисшествия
 
 
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