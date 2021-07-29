https://ria.ru/20210729/dagestan-1743519741.html

Сход селя повредил жилые дома в Дагестане

Сход селя повредил жилые дома в Дагестане - РИА Новости, 29.07.2021

Сход селя повредил жилые дома в Дагестане

Шесть жилых домов повреждены при сходе селевого потока в Чародинском районе Дагестана, грязевые массы затронули еще 34 дома, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T21:06

2021-07-29T21:06

2021-07-29T21:06

республика дагестан

чародинский район

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Шесть жилых домов повреждены при сходе селевого потока в Чародинском районе Дагестана, грязевые массы затронули еще 34 дома, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, потоки грязи также затронули 34 жилых дома и перекрыли участок местной автодороги."В целях безопасности эвакуированы 43 человека", - отметил собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

https://ria.ru/20210720/tadzhikistan-1741987723.html

чародинский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, чародинский район, происшествия