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Алтайские ученые придумали, как превратить борщевик в лекарство
Алтайские ученые придумали, как превратить борщевик в лекарство - РИА Новости, 29.07.2021
Алтайские ученые придумали, как превратить борщевик в лекарство
Молодые учёные Алтайского госуниверситета изготавливают из борщевика лекарство от псориаза, сообщает сайт вуза. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T09:51
2021-07-29T11:01
алтайский государственный университет
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БАРНАУЛ, 29 июл - РИА Новости. Молодые учёные Алтайского госуниверситета изготавливают из борщевика лекарство от псориаза, сообщает сайт вуза."Участники студенческого бизнес-инкубатора Алтайского государственного университета разрабатывают проект, нацеленный на решение двух актуальных задач федерального значения… Студенты-провизоры ведут изучение одного из самых распространенных на территории нашей страны сорняка – борщевика Сосновского (Heracléum Sosnówskyi)", - говорится в сообщении."Листья и плоды этого растения богаты эфирными маслами, содержащими фуранокумарины, два вида из которых могут способствовать купированию кожных заболеваний. Таким образом, первая задача разработчиков проекта – получить из борщевика фармакологически активные субстанции для лечения псориаза, а вторая – ликвидировать неконтролируемые заросли этого растения", - отмечается в сообщении.В вузе добавляют, что борщевик Сосновского начали выращивать как силосное растение в середине прошлого столетия, но уже в 90-е он стал свободно разрастаться, вредя сельскому хозяйству, людям и животным, вызывая кожные ожоги и аллергию."Уже было обнаружено, что элементы, выделяемые из растения, обладают уникальными свойствами: не вызывают резистентность у микроорганизмов, обладают противовирусным и антимикробным действием", - уточняется на сайте университета.В вузе отмечают, что к проекту проявляет внимание московский Псориаз-Центр.Борщевик - сорное растение семейства зонтичных. Некоторые его виды опасны для здоровья людей, так как содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи, а его распространение, по мнению экспертов, опасно для экологического состояния территории, так как обедняет видовой состав растительности. В регионах РФ на борьбу с борщевиком выделяются значительные бюджетные средства, среди принимаемых мер - химическая обработка и механический откос.
https://rsport.ria.ru/20210721/gastrit-1742093999.html
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алтайский государственный университет
09:51 29.07.2021 (обновлено: 11:01 29.07.2021)
 
Алтайские ученые придумали, как превратить борщевик в лекарство

Алтайские ученые придумали, как превратить борщевик в лекарство от псориаза

© РИА Новости / Александр ВильфБорщевик в Можайском районе Московской области
Борщевик в Можайском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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БАРНАУЛ, 29 июл - РИА Новости. Молодые учёные Алтайского госуниверситета изготавливают из борщевика лекарство от псориаза, сообщает сайт вуза.
"Участники студенческого бизнес-инкубатора Алтайского государственного университета разрабатывают проект, нацеленный на решение двух актуальных задач федерального значения… Студенты-провизоры ведут изучение одного из самых распространенных на территории нашей страны сорняка – борщевика Сосновского (Heracléum Sosnówskyi)", - говорится в сообщении.
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"Листья и плоды этого растения богаты эфирными маслами, содержащими фуранокумарины, два вида из которых могут способствовать купированию кожных заболеваний. Таким образом, первая задача разработчиков проекта – получить из борщевика фармакологически активные субстанции для лечения псориаза, а вторая – ликвидировать неконтролируемые заросли этого растения", - отмечается в сообщении.
В вузе добавляют, что борщевик Сосновского начали выращивать как силосное растение в середине прошлого столетия, но уже в 90-е он стал свободно разрастаться, вредя сельскому хозяйству, людям и животным, вызывая кожные ожоги и аллергию.
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"Уже было обнаружено, что элементы, выделяемые из растения, обладают уникальными свойствами: не вызывают резистентность у микроорганизмов, обладают противовирусным и антимикробным действием", - уточняется на сайте университета.
В вузе отмечают, что к проекту проявляет внимание московский Псориаз-Центр.
Борщевик - сорное растение семейства зонтичных. Некоторые его виды опасны для здоровья людей, так как содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи, а его распространение, по мнению экспертов, опасно для экологического состояния территории, так как обедняет видовой состав растительности. В регионах РФ на борьбу с борщевиком выделяются значительные бюджетные средства, среди принимаемых мер - химическая обработка и механический откос.
 
Алтайский государственный университет
 
 
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