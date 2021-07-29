https://ria.ru/20210729/afganistan-1743401252.html
В МИД рассказали о диалоге с США по Афганистану
В МИД рассказали о диалоге с США по Афганистану - РИА Новости, 29.07.2021
В МИД рассказали о диалоге с США по Афганистану
Диалог России и США по Афганистану в целом развивается позитивно, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:12
2021-07-29T11:12
2021-07-29T11:31
залмай халилзад
замир кабулов
доха
талибан
обострение ситуации в афганистане
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
афганистан
сша
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Диалог России и США по Афганистану в целом развивается позитивно, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Развивается в целом позитивно, мы находимся в постоянном контакте по телефону с моим коллегой Залмаем Халилзадом, который сейчас в Вашингтоне", - ответил дипломат на вопрос о диалоге России и США по Афганистану, выступая в пресс-центре МИА "Россия сегодня".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html
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залмай халилзад, замир кабулов, доха, талибан, обострение ситуации в афганистане, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, сша, в мире
11:12 29.07.2021 (обновлено: 11:31 29.07.2021)
В МИД рассказали о диалоге с США по Афганистану
Спецпредставитель президента Кабулов: диалог России и США по Афганистану развивается позитивно