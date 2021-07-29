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В МИД рассказали о диалоге с США по Афганистану
В МИД рассказали о диалоге с США по Афганистану - РИА Новости, 29.07.2021
В МИД рассказали о диалоге с США по Афганистану
Диалог России и США по Афганистану в целом развивается позитивно, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:12
2021-07-29T11:31
залмай халилзад
замир кабулов
доха
талибан
обострение ситуации в афганистане
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
афганистан
сша
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Диалог России и США по Афганистану в целом развивается позитивно, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Развивается в целом позитивно, мы находимся в постоянном контакте по телефону с моим коллегой Залмаем Халилзадом, который сейчас в Вашингтоне", - ответил дипломат на вопрос о диалоге России и США по Афганистану, выступая в пресс-центре МИА "Россия сегодня".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
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доха
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залмай халилзад, замир кабулов, доха, талибан, обострение ситуации в афганистане, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, сша, в мире
11:12 29.07.2021 (обновлено: 11:31 29.07.2021)
 
В МИД рассказали о диалоге с США по Афганистану

Спецпредставитель президента Кабулов: диалог России и США по Афганистану развивается позитивно

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Диалог России и США по Афганистану в целом развивается позитивно, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Развивается в целом позитивно, мы находимся в постоянном контакте по телефону с моим коллегой Залмаем Халилзадом, который сейчас в Вашингтоне", - ответил дипломат на вопрос о диалоге России и США по Афганистану, выступая в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:19Инфографика
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Залмай ХалилзадЗамир КабуловДохаТалибанОбострение ситуации в АфганистанеРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфганистанСШАВ мире
 
 
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