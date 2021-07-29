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При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2021
При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
Восемь военных погибли, еще трое пострадали при ночной атаке талибов на КПП в районе Кузбахар афганской провинции Нангархар, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T06:29
2021-07-29T06:29
2021-07-29T10:53
обострение ситуации в афганистане
россия
кабул
нангархар
доха
в мире
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КАБУЛ, 29 июл — РИА Новости. Восемь военных погибли, еще трое пострадали при ночной атаке талибов на КПП в районе Кузбахар афганской провинции Нангархар, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности страны.Другие подробности не приводятся.В республике идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые контролируют значительные территории в сельской местности и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск.Кризис в Афганистане сказывается на соседях: усиливается напряженность на границах, растет наркотрафик. Таджикистан обратился за помощью к Москве и ОДКБ.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-07-29T06:29
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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обострение ситуации в афганистане, россия, кабул, нангархар, доха, в мире
06:29 29.07.2021 (обновлено: 10:53 29.07.2021)
При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
При нападении талибов на КПП на востоке Афганистана погибли восемь военных