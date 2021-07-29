https://ria.ru/20210729/afganistan-1743370134.html

При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник

При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2021

При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник

Восемь военных погибли, еще трое пострадали при ночной атаке талибов на КПП в районе Кузбахар афганской провинции Нангархар, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T06:29

2021-07-29T06:29

2021-07-29T10:53

обострение ситуации в афганистане

россия

кабул

нангархар

доха

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741185980_0:395:2643:1882_1920x0_80_0_0_94c8f12101a2bef367eb54bfebd489f9.jpg

КАБУЛ, 29 июл — РИА Новости. Восемь военных погибли, еще трое пострадали при ночной атаке талибов на КПП в районе Кузбахар афганской провинции Нангархар, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности страны.Другие подробности не приводятся.В республике идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые контролируют значительные территории в сельской местности и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск.Кризис в Афганистане сказывается на соседях: усиливается напряженность на границах, растет наркотрафик. Таджикистан обратился за помощью к Москве и ОДКБ.*Террористическая организация, запрещенная в России.

россия

кабул

нангархар

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-29T06:29 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в афганистане, россия, кабул, нангархар, доха, в мире