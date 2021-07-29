https://ria.ru/20210729/adygeya-1743506595.html

Федеральный куратор оценил программу Адыгеи по экономическому развитию

Федеральный куратор оценил программу Адыгеи по экономическому развитию - РИА Новости, 29.07.2021

Федеральный куратор оценил программу Адыгеи по экономическому развитию

Адыгея получила высокую оценку от федерального куратора за реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T19:26

2021-07-29T19:26

2021-07-29T19:26

республика адыгея

россия

джамбулат хатуов

марат хуснуллин

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

республика адыгея

экономика

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КРАСНОДАР, 29 июл – РИА Новости. Адыгея получила высокую оценку от федерального куратора за реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Ранее во исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина премьер-министр Михаил Мишустин распределил кураторство федеральных округов между вице-премьерами. Марат Хуснуллин отвечает за Южный федеральный округ (ЮФО). В четверг​ он провел первое совещание в качестве куратора ЮФО. В ходе совещания обсуждались вопросы экономики и финансов в регионах Юга, а также ход реализации там жилищного и дорожного нацпроектов, говорится в сообщении.По данным властей Адыгеи, в республике в 2021 году должно быть построено 257 тысяч квадратных метров жилья, но сегодня этот показатель почти достигнут, и планируется, что к концу года будет показан результат в 300 тысяч квадратных метров. Также с опережением идет ремонт автодорог, сейчас идет работа на объектах 2022 года. По реализации индивидуальной программы развития Адыгея также получила высокую оценку от курирующего ее исполнение Минсельхоза."По всем пунктам индивидуальной программы развития идет активная работа, мы отмечаем высокий организационный и исполнительный уровень главы субъекта и его команды", – приводит пресс-служба слова первого заместителя министра сельского хозяйства РФ​ Джамбулата Хатуова, которые он произнес на совещании.Конкретные шаги по исполнению поставленных куратором округа задач глава Адыгеи впоследствии обсудил с правительством республики."Институт кураторства, на мой взгляд, является мощным проводником федеральных инициатив и инструментом модерации при реализации задач, поставленных руководством страны по динамичному развитию субъектов РФ… При поддержке федерального центра мы и дальше сможем решать значимые для республики вопросы, развивать точки роста и конкурентные преимущества нашего региона", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные им по итогам совещания.

https://ria.ru/20210729/most-1743458195.html

https://ria.ru/20210701/adygeya-1739490979.html

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россия, джамбулат хатуов, марат хуснуллин, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), республика адыгея, экономика