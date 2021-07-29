Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20210729/adygeya-1743506595.html
Федеральный куратор оценил программу Адыгеи по экономическому развитию
Федеральный куратор оценил программу Адыгеи по экономическому развитию - РИА Новости, 29.07.2021
Федеральный куратор оценил программу Адыгеи по экономическому развитию
Адыгея получила высокую оценку от федерального куратора за реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T19:26
2021-07-29T19:26
республика адыгея
россия
джамбулат хатуов
марат хуснуллин
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
республика адыгея
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155594/34/1555943402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7f1cdc83da085edb739080f28f4ab431.jpg
КРАСНОДАР, 29 июл – РИА Новости. Адыгея получила высокую оценку от федерального куратора за реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Ранее во исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина премьер-министр Михаил Мишустин распределил кураторство федеральных округов между вице-премьерами. Марат Хуснуллин отвечает за Южный федеральный округ (ЮФО). В четверг​ он провел первое совещание в качестве куратора ЮФО. В ходе совещания обсуждались вопросы экономики и финансов в регионах Юга, а также ход реализации там жилищного и дорожного нацпроектов, говорится в сообщении.По данным властей Адыгеи, в республике в 2021 году должно быть построено 257 тысяч квадратных метров жилья, но сегодня этот показатель почти достигнут, и планируется, что к концу года будет показан результат в 300 тысяч квадратных метров. Также с опережением идет ремонт автодорог, сейчас идет работа на объектах 2022 года. По реализации индивидуальной программы развития Адыгея также получила высокую оценку от курирующего ее исполнение Минсельхоза."По всем пунктам индивидуальной программы развития идет активная работа, мы отмечаем высокий организационный и исполнительный уровень главы субъекта и его команды", – приводит пресс-служба слова первого заместителя министра сельского хозяйства РФ​ Джамбулата Хатуова, которые он произнес на совещании.Конкретные шаги по исполнению поставленных куратором округа задач глава Адыгеи впоследствии обсудил с правительством республики."Институт кураторства, на мой взгляд, является мощным проводником федеральных инициатив и инструментом модерации при реализации задач, поставленных руководством страны по динамичному развитию субъектов РФ… При поддержке федерального центра мы и дальше сможем решать значимые для республики вопросы, развивать точки роста и конкурентные преимущества нашего региона", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные им по итогам совещания.
https://ria.ru/20210729/most-1743458195.html
https://ria.ru/20210701/adygeya-1739490979.html
россия
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155594/34/1555943402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c67059804eb465ddca3c8fc45545657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джамбулат хатуов, марат хуснуллин, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), республика адыгея, экономика
19:26 29.07.2021
 
Федеральный куратор оценил программу Адыгеи по экономическому развитию

Адыгея получила высокую оценку федерального куратора Хуснуллина за программу экономического развития

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство самого масштабного объекта ветроэнергетики - ВЭС, общей мощностью 150 МВт в Республике Адыгея
Строительство самого масштабного объекта ветроэнергетики - ВЭС, общей мощностью 150 МВт в Республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 29 июл – РИА Новости. Адыгея получила высокую оценку от федерального куратора за реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Ранее во исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина премьер-министр Михаил Мишустин распределил кураторство федеральных округов между вице-премьерами. Марат Хуснуллин отвечает за Южный федеральный округ (ЮФО). В четверг​ он провел первое совещание в качестве куратора ЮФО. В ходе совещания обсуждались вопросы экономики и финансов в регионах Юга, а также ход реализации там жилищного и дорожного нацпроектов, говорится в сообщении.
Кубанская набережная в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
Вчера, 15:30
Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
По данным властей Адыгеи, в республике в 2021 году должно быть построено 257 тысяч квадратных метров жилья, но сегодня этот показатель почти достигнут, и планируется, что к концу года будет показан результат в 300 тысяч квадратных метров. Также с опережением идет ремонт автодорог, сейчас идет работа на объектах 2022 года. По реализации индивидуальной программы развития Адыгея также получила высокую оценку от курирующего ее исполнение Минсельхоза.
"По всем пунктам индивидуальной программы развития идет активная работа, мы отмечаем высокий организационный и исполнительный уровень главы субъекта и его команды", – приводит пресс-служба слова первого заместителя министра сельского хозяйства РФ​ Джамбулата Хатуова, которые он произнес на совещании.
Конкретные шаги по исполнению поставленных куратором округа задач глава Адыгеи впоследствии обсудил с правительством республики.
"Институт кураторства, на мой взгляд, является мощным проводником федеральных инициатив и инструментом модерации при реализации задач, поставленных руководством страны по динамичному развитию субъектов РФ… При поддержке федерального центра мы и дальше сможем решать значимые для республики вопросы, развивать точки роста и конкурентные преимущества нашего региона", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные им по итогам совещания.
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 20:26Республика Адыгея
Адыгея и Беларусь начали работу по заключению соглашения о сотрудничестве
 
Республика АдыгеяРоссияДжамбулат ХатуовМарат ХуснуллинМихаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Республика АдыгеяЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59Российские космонавты могут перейти в американский сегмент МКС
06:53В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
06:37Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России
06:18Азербайджан опроверг заявление ВС Армении о сбитых беспилотниках
06:05Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
05:17В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
04:56Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом
04:54Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
04:24В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
04:15Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
04:11Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
04:00Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
03:55Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
03:52Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
03:47Вильфанд назвал самое теплое российское море
03:43Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК
03:41Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпийских играх
03:05Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
03:00В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
02:24В Армении заявили о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны
Лента новостейМолния