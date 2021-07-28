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Нижегородская область будет сотрудничать с Фондом реформирования ЖКХ

Нижегородская область будет сотрудничать с Фондом реформирования ЖКХ - РИА Новости, 28.07.2021

Нижегородская область будет сотрудничать с Фондом реформирования ЖКХ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин подписали... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T18:42

2021-07-28T18:42

2021-07-28T18:42

нижегородская область

россия

жкх

глеб никитин

константин цицин

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства региона.В частности, планируется, что фонд рассмотрит варианты финансовой поддержки инвесторов, участвующих в комплексном развитии территории (КРТ), в виде компенсации от 25% до 100% затрат на расселение. Это позволит реализовать социально-важные, но не самоокупающиеся проекты КРТ."Мы уже проводим встречи с застройщиками и главами местного самоуправления, разъясняем механизм действия программы комплексного развития территорий. Планируем, что ее реализация в регионе начнется уже в ближайшее время", — приводит пресс-служба слова Никитина.Губернатор подчеркнул, что КРТ позволяет переформатировать территории, находящиеся сейчас в запустении. "Речь не только о кварталах с аварийным жильем, но и о промышленных площадках, которые не используются по прямому назначению", — добавил Никитин.В рамках подготовки соглашения заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов и заместитель генерального директора госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Михаил Сюткин обсудили предстоящую реализацию в регионе программы комплексного развития территорий, в частности, вопросы совместных с профильными министерствами мер поддержки для ускорения расселения аварийного жилья, как для граждан, так и для инвесторов, участвующих в КРТ.В Нижегородской агломерации выбрано шесть площадок, три из которых расположены в нагорной части города — это большая территория в районе улицы Бекетова, две — в районе улиц Белинского, Генкиной и Ашхабадской и Большие Овраги. Еще три площадки находятся в заречной части: на улице Чкалова, в районе улиц Самочкина — Энтузиастов и Менделеева — Правды. В отношении всех площадок выполняются градостроительные проработки: готовится мастер-план, проводится анализ территории в части инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.Решение о комплексном развитии будет приниматься по итогам градостроительного анализа территории и проведения общих собраний многоквартирных домов, расположенных на площадках для КРТ.тории нижний ГОСКОНТРАКТ

https://ria.ru/20210727/nizhniy-1743176639.html

https://ria.ru/20210720/stroitelstvo-1742075369.html

https://ria.ru/20210630/zanyatost-1739295155.html

россия

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жкх, глеб никитин, константин цицин, нижегородская область