https://ria.ru/20210728/zhkkh-1743331646.html
Нижегородская область будет сотрудничать с Фондом реформирования ЖКХ
Нижегородская область будет сотрудничать с Фондом реформирования ЖКХ - РИА Новости, 28.07.2021
Нижегородская область будет сотрудничать с Фондом реформирования ЖКХ
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин подписали... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:42
2021-07-28T18:42
2021-07-28T18:42
нижегородская область
россия
жкх
глеб никитин
константин цицин
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_25b45caf5a545f56bbbbdc3ee743440d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства региона.В частности, планируется, что фонд рассмотрит варианты финансовой поддержки инвесторов, участвующих в комплексном развитии территории (КРТ), в виде компенсации от 25% до 100% затрат на расселение. Это позволит реализовать социально-важные, но не самоокупающиеся проекты КРТ."Мы уже проводим встречи с застройщиками и главами местного самоуправления, разъясняем механизм действия программы комплексного развития территорий. Планируем, что ее реализация в регионе начнется уже в ближайшее время", — приводит пресс-служба слова Никитина.Губернатор подчеркнул, что КРТ позволяет переформатировать территории, находящиеся сейчас в запустении. "Речь не только о кварталах с аварийным жильем, но и о промышленных площадках, которые не используются по прямому назначению", — добавил Никитин.В рамках подготовки соглашения заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов и заместитель генерального директора госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Михаил Сюткин обсудили предстоящую реализацию в регионе программы комплексного развития территорий, в частности, вопросы совместных с профильными министерствами мер поддержки для ускорения расселения аварийного жилья, как для граждан, так и для инвесторов, участвующих в КРТ.В Нижегородской агломерации выбрано шесть площадок, три из которых расположены в нагорной части города — это большая территория в районе улицы Бекетова, две — в районе улиц Белинского, Генкиной и Ашхабадской и Большие Овраги. Еще три площадки находятся в заречной части: на улице Чкалова, в районе улиц Самочкина — Энтузиастов и Менделеева — Правды. В отношении всех площадок выполняются градостроительные проработки: готовится мастер-план, проводится анализ территории в части инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.Решение о комплексном развитии будет приниматься по итогам градостроительного анализа территории и проведения общих собраний многоквартирных домов, расположенных на площадках для КРТ.тории нижний ГОСКОНТРАКТ
https://ria.ru/20210727/nizhniy-1743176639.html
https://ria.ru/20210720/stroitelstvo-1742075369.html
https://ria.ru/20210630/zanyatost-1739295155.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5acbf5448c723644952d03d96c7fe512.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жкх, глеб никитин, константин цицин, нижегородская область
Нижегородская область будет сотрудничать с Фондом реформирования ЖКХ
Глава Нижегородской области Никитин: регион будет сотрудничать с Фондом реформирования ЖКХ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин
подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства региона.
В частности, планируется, что фонд рассмотрит варианты финансовой поддержки инвесторов, участвующих в комплексном развитии территории (КРТ), в виде компенсации от 25% до 100% затрат на расселение. Это позволит реализовать социально-важные, но не самоокупающиеся проекты КРТ.
"Мы уже проводим встречи с застройщиками и главами местного самоуправления, разъясняем механизм действия программы комплексного развития территорий. Планируем, что ее реализация в регионе начнется уже в ближайшее время", — приводит пресс-служба слова Никитина.
Губернатор подчеркнул, что КРТ позволяет переформатировать территории, находящиеся сейчас в запустении. "Речь не только о кварталах с аварийным жильем, но и о промышленных площадках, которые не используются по прямому назначению", — добавил Никитин.
В рамках подготовки соглашения заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов и заместитель генерального директора госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Михаил Сюткин обсудили предстоящую реализацию в регионе программы комплексного развития территорий, в частности, вопросы совместных с профильными министерствами мер поддержки для ускорения расселения аварийного жилья, как для граждан, так и для инвесторов, участвующих в КРТ.
В Нижегородской агломерации выбрано шесть площадок, три из которых расположены в нагорной части города — это большая территория в районе улицы Бекетова, две — в районе улиц Белинского, Генкиной и Ашхабадской и Большие Овраги. Еще три площадки находятся в заречной части: на улице Чкалова, в районе улиц Самочкина — Энтузиастов и Менделеева — Правды. В отношении всех площадок выполняются градостроительные проработки: готовится мастер-план, проводится анализ территории в части инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Решение о комплексном развитии будет приниматься по итогам градостроительного анализа территории и проведения общих собраний многоквартирных домов, расположенных на площадках для КРТ.тории нижний ГОСКОНТРАКТ