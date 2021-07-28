Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20210728/zhkkh-1743331646.html
Нижегородская область будет сотрудничать с Фондом реформирования ЖКХ
Нижегородская область будет сотрудничать с Фондом реформирования ЖКХ - РИА Новости, 28.07.2021
Нижегородская область будет сотрудничать с Фондом реформирования ЖКХ
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин подписали... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:42
2021-07-28T18:42
нижегородская область
россия
жкх
глеб никитин
константин цицин
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_25b45caf5a545f56bbbbdc3ee743440d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства региона.В частности, планируется, что фонд рассмотрит варианты финансовой поддержки инвесторов, участвующих в комплексном развитии территории (КРТ), в виде компенсации от 25% до 100% затрат на расселение. Это позволит реализовать социально-важные, но не самоокупающиеся проекты КРТ."Мы уже проводим встречи с застройщиками и главами местного самоуправления, разъясняем механизм действия программы комплексного развития территорий. Планируем, что ее реализация в регионе начнется уже в ближайшее время", — приводит пресс-служба слова Никитина.Губернатор подчеркнул, что КРТ позволяет переформатировать территории, находящиеся сейчас в запустении. "Речь не только о кварталах с аварийным жильем, но и о промышленных площадках, которые не используются по прямому назначению", — добавил Никитин.В рамках подготовки соглашения заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов и заместитель генерального директора госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Михаил Сюткин обсудили предстоящую реализацию в регионе программы комплексного развития территорий, в частности, вопросы совместных с профильными министерствами мер поддержки для ускорения расселения аварийного жилья, как для граждан, так и для инвесторов, участвующих в КРТ.В Нижегородской агломерации выбрано шесть площадок, три из которых расположены в нагорной части города — это большая территория в районе улицы Бекетова, две — в районе улиц Белинского, Генкиной и Ашхабадской и Большие Овраги. Еще три площадки находятся в заречной части: на улице Чкалова, в районе улиц Самочкина — Энтузиастов и Менделеева — Правды. В отношении всех площадок выполняются градостроительные проработки: готовится мастер-план, проводится анализ территории в части инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.Решение о комплексном развитии будет приниматься по итогам градостроительного анализа территории и проведения общих собраний многоквартирных домов, расположенных на площадках для КРТ.тории нижний ГОСКОНТРАКТ
https://ria.ru/20210727/nizhniy-1743176639.html
https://ria.ru/20210720/stroitelstvo-1742075369.html
https://ria.ru/20210630/zanyatost-1739295155.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5acbf5448c723644952d03d96c7fe512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, жкх, глеб никитин, константин цицин, нижегородская область
18:42 28.07.2021
 
Нижегородская область будет сотрудничать с Фондом реформирования ЖКХ

Глава Нижегородской области Никитин: регион будет сотрудничать с Фондом реформирования ЖКХ

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства региона.
В частности, планируется, что фонд рассмотрит варианты финансовой поддержки инвесторов, участвующих в комплексном развитии территории (КРТ), в виде компенсации от 25% до 100% затрат на расселение. Это позволит реализовать социально-важные, но не самоокупающиеся проекты КРТ.
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 21:11Нижегородская область
Нижний Новгород активно благоустраивают к 800-летию
"Мы уже проводим встречи с застройщиками и главами местного самоуправления, разъясняем механизм действия программы комплексного развития территорий. Планируем, что ее реализация в регионе начнется уже в ближайшее время", — приводит пресс-служба слова Никитина.
Губернатор подчеркнул, что КРТ позволяет переформатировать территории, находящиеся сейчас в запустении. "Речь не только о кварталах с аварийным жильем, но и о промышленных площадках, которые не используются по прямому назначению", — добавил Никитин.
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 17:25Нижегородская область
В Нижегородской области строительство жилья выросло почти на 10%
В рамках подготовки соглашения заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов и заместитель генерального директора госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Михаил Сюткин обсудили предстоящую реализацию в регионе программы комплексного развития территорий, в частности, вопросы совместных с профильными министерствами мер поддержки для ускорения расселения аварийного жилья, как для граждан, так и для инвесторов, участвующих в КРТ.
В Нижегородской агломерации выбрано шесть площадок, три из которых расположены в нагорной части города — это большая территория в районе улицы Бекетова, две — в районе улиц Белинского, Генкиной и Ашхабадской и Большие Овраги. Еще три площадки находятся в заречной части: на улице Чкалова, в районе улиц Самочкина — Энтузиастов и Менделеева — Правды. В отношении всех площадок выполняются градостроительные проработки: готовится мастер-план, проводится анализ территории в части инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Решение о комплексном развитии будет приниматься по итогам градостроительного анализа территории и проведения общих собраний многоквартирных домов, расположенных на площадках для КРТ.тории нижний ГОСКОНТРАКТ
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 18:47Нижегородская область
В Нижегородской области планируют создать почти три тысячи рабочих мест
 
Нижегородская областьРоссияЖКХГлеб НикитинКонстантин ЦицинНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:56Синоптики ожидают облачную погоду и до +27 градусов в Москве в четверг
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
Лента новостейМолния