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"Известия": Минфин предложил продавать конфискованное роскошное жилье
"Известия": Минфин предложил продавать конфискованное роскошное жилье - РИА Новости, 28.07.2021
"Известия": Минфин предложил продавать конфискованное роскошное жилье
Минфин РФ разработал законопроект, в котором предлагается продавать после конфискации жилые помещения, относящиеся к категории роскошных, сообщает газета... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T01:59
2021-07-28T01:59
2021-07-28T01:59
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жилье
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
москва
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минфин РФ разработал законопроект, в котором предлагается продавать после конфискации жилые помещения, относящиеся к категории роскошных, сообщает газета "Известия".По данным газеты, Минфин подготовил законопроект "О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса РФ", который предусматривает продажу помещений, относящихся к категории роскошных, конфискованных и обращенных в собственность государства по решению суда, а также признанных выморочным имуществом."Проект федерального закона устанавливает, что продаже подлежат жилые помещения, относящиеся к категории роскошного жилья, конфискованные и обращенные на основании судебного решения в собственность РФ, а также поступившие в собственность РФ, субъектов и муниципальных образований в порядке наследования, в результате совершения сделок либо признания их бесхозяйным или выморочным имуществом", - приводит издание данные из пояснительной записки к законопроекту.Как сообщает издание, в сопроводительных документах министерство поясняет, что законопроект разработан для приведения в соответствие положений п. 2 ст. 1151 Гражданского кодекса РФ, устанавливающих, что выморочное жилье включается в жилищный фонд социального использования и должно быть предоставлено гражданам по договору социального найма, с разрабатываемыми нормами о возмездном отчуждении роскошных жилых помещений.Кроме того, ведомство сообщило о разработке еще двух законопроектов, подразумевающих введение новых норм."Проекты законов "О внесении изменений в закон РФ "О приватизации жилищного фонда в РФ" и в закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" и "О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса РФ" разработаны во исполнение поручения президента о совершенствовании механизма распоряжения (реализации) конфискованным и иным подлежащим обращению в собственность государства недвижимым имуществом, являющимся жилым фондом", - говорится в сообщении со ссылкой на Минфин.Как пояснили изданию в пресс-службе Минфина, принятие законопроектов создаст предпосылки для увеличения доходов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ за счет средств, полученных от продажи роскошного жилья. Кроме того, там уточнили, что законопроекты внесут в Госдуму предположительно в IV квартале 2021 года.
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россия, жилье, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), москва, общество
"Известия": Минфин предложил продавать конфискованное роскошное жилье
"Известия": Минфин РФ предлагает продавать конфискованное роскошное жилье
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Минфин РФ разработал законопроект, в котором предлагается продавать после конфискации жилые помещения, относящиеся к категории роскошных, сообщает газета "Известия
".
По данным газеты, Минфин
подготовил законопроект "О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса РФ", который предусматривает продажу помещений, относящихся к категории роскошных, конфискованных и обращенных в собственность государства по решению суда, а также признанных выморочным имуществом.
"Проект федерального закона устанавливает, что продаже подлежат жилые помещения, относящиеся к категории роскошного жилья, конфискованные и обращенные на основании судебного решения в собственность РФ, а также поступившие в собственность РФ, субъектов и муниципальных образований в порядке наследования, в результате совершения сделок либо признания их бесхозяйным или выморочным имуществом", - приводит издание данные из пояснительной записки к законопроекту.
Как сообщает издание, в сопроводительных документах министерство поясняет, что законопроект разработан для приведения в соответствие положений п. 2 ст. 1151 Гражданского кодекса РФ, устанавливающих, что выморочное жилье включается в жилищный фонд социального использования и должно быть предоставлено гражданам по договору социального найма, с разрабатываемыми нормами о возмездном отчуждении роскошных жилых помещений.
Кроме того, ведомство сообщило о разработке еще двух законопроектов, подразумевающих введение новых норм.
"Проекты законов "О внесении изменений в закон РФ "О приватизации жилищного фонда в РФ" и в закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" и "О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса РФ" разработаны во исполнение поручения президента о совершенствовании механизма распоряжения (реализации) конфискованным и иным подлежащим обращению в собственность государства недвижимым имуществом, являющимся жилым фондом", - говорится в сообщении со ссылкой на Минфин.
Как пояснили изданию в пресс-службе Минфина, принятие законопроектов создаст предпосылки для увеличения доходов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ за счет средств, полученных от продажи роскошного жилья. Кроме того, там уточнили, что законопроекты внесут в Госдуму
предположительно в IV квартале 2021 года.