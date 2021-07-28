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На химзаводе в ФРГ признали погибшими пять пропавших при взрыве сотрудников

На химзаводе в ФРГ признали погибшими пять пропавших при взрыве сотрудников - РИА Новости, 28.07.2021

На химзаводе в ФРГ признали погибшими пять пропавших при взрыве сотрудников

Пятеро человек, которые числятся пропавшими без вести после взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, скорее всего, погибли, заявил директор... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:39

2021-07-28T15:39

2021-07-28T16:06

леверкузен

северный рейн-вестфалия

в мире

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БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Пятеро человек, которые числятся пропавшими без вести после взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, скорее всего, погибли, заявил директор Currenta, которой принадлежит промзона Chempark.Таким образом, общее число погибших может составить семь человек.По его словам, четверо были сотрудниками Currenta, еще один - другой фирмы. Он выразил соболезнования их близким, отметив, что найти их живыми "надежды нет".Хильдмар отметил, что продолжаются исследования воздуха, загрязнения отходами не выявлено.Другой представитель правления Currenta Ганс Геннен заявил, что фирме известно, что находилось во взорвавшейся цистерне, но говорить о причине взрыва пока рано. "Мы, конечно, знаем, что было в цистерне, но есть разница между тем, чтобы знать, что было в цистерне, и что было причиной инцидента. Мы в тесном контакте с ведомствами по происшествию, восстанавливаем цепочку событий, поэтому я не хочу спекулировать, что стало причиной, мы лишь знаем, что было внутри", - заявил Геннен, не назвав при этом содержимое цистерны.Кроме того, он отметил, что пока нет точной оценки ущерба, нанесенного инцидентом, на месте по-прежнему работают экстренные службы. "Происшествий такого рода я в своей жизни не видел, это уникальное событие", - заявил представитель фирмы.Мощный взрыв прогремел во вторник утром на заводе по сжиганию опасных отходов центра утилизации в химпарке Chempark в немецком городе Леверкузен (Северный Рейн-Вестфалия). Пострадало три резервуара, в которых находились растворители - производственные отходы клиентов Chempark - с уровнем заполнения от 200 до 300 кубометров на резервуар.

леверкузен

северный рейн-вестфалия

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Мощный взрыв на химзаводе в немецком Леверкузене. Кадры очевидца Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия. Инцидент произошел в районе Бюрриг на западе города. С места происшествия поднимается густой столб черного дыма. 2021-07-28T15:39 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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