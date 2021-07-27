https://ria.ru/20210727/vzryv-1743073772.html
В Германии прогремел взрыв на предприятии
В Германии прогремел взрыв на предприятии - РИА Новости, 27.07.2021
В Германии прогремел взрыв на предприятии
Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:00
2021-07-27T12:00
2021-07-27T12:50
леверкузен
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743075835_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_30caa54209970643864b3f11bd196e8a.jpg
БЕРЛИН, 27 июл — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия.Сначала об этом написали СМИ, позже пришло официальное подтверждение от полиции. По предварительным данным есть пострадавшие.Инцидент произошел в районе Бюрриг на западе города. С места происшествия поднимается густой столб черного дыма, свидетельствуют фотографии из соцсетей.Компания Currenta, которой принадлежит аварийная промзона Chempark, призывает жителей укрыться в помещениях и держать двери и окна закрытыми.
леверкузен
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743075835_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_1a7bf6cbcbe21ec26e024d2a068e9ceb.jpg
Мощный взрыв на химзаводе в немецком Леверкузене. Кадры очевидца
Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия. Инцидент произошел в районе Бюрриг на западе города. С места происшествия поднимается густой столб черного дыма.
2021-07-27T12:00
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, леверкузен, германия, в мире
12:00 27.07.2021 (обновлено: 12:50 27.07.2021)
В Германии прогремел взрыв на предприятии
Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, есть пострадавшие