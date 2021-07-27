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В Германии прогремел взрыв на предприятии
В Германии прогремел взрыв на предприятии - РИА Новости, 27.07.2021
В Германии прогремел взрыв на предприятии
Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия. РИА Новости, 27.07.2021
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леверкузен
германия
в мире
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БЕРЛИН, 27 июл — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия.Сначала об этом написали СМИ, позже пришло официальное подтверждение от полиции. По предварительным данным есть пострадавшие.Инцидент произошел в районе Бюрриг на западе города. С места происшествия поднимается густой столб черного дыма, свидетельствуют фотографии из соцсетей.Компания Currenta, которой принадлежит аварийная промзона Chempark, призывает жителей укрыться в помещениях и держать двери и окна закрытыми.
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5
4.7
96
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Мощный взрыв на химзаводе в немецком Леверкузене. Кадры очевидца
Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия. Инцидент произошел в районе Бюрриг на западе города. С места происшествия поднимается густой столб черного дыма.
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60
видео, леверкузен, германия, в мире
В Германии прогремел взрыв на предприятии
БЕРЛИН, 27 июл — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия.
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12:00 27.07.2021 (обновлено: 12:50 27.07.2021)
 
В Германии прогремел взрыв на предприятии

Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, есть пострадавшие

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БЕРЛИН, 27 июл — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия.
Сначала об этом написали СМИ, позже пришло официальное подтверждение от полиции. По предварительным данным есть пострадавшие.
Инцидент произошел в районе Бюрриг на западе города. С места происшествия поднимается густой столб черного дыма, свидетельствуют фотографии из соцсетей.
Компания Currenta, которой принадлежит аварийная промзона Chempark, призывает жителей укрыться в помещениях и держать двери и окна закрытыми.
 
ЛеверкузенГерманияВ мире
 
 
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