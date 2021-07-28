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Ленинградская область
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Выплаты семьям с детьми Ленобласти начнут поступать раньше графика
Выплаты семьям с детьми Ленобласти начнут поступать раньше графика - РИА Новости, 28.07.2021
Выплаты семьям с детьми Ленобласти начнут поступать раньше графика
Все выплаты для семей с детьми Ленинградской области начнут перечислять раньше графика, сообщил заместитель председателя регионального правительства по... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:21
2021-07-28T11:21
ленинградская область
социальные выплаты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Все выплаты для семей с детьми Ленинградской области начнут перечислять раньше графика, сообщил заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.По его словам, выплаты, планируемые к перечислению в августе, автоматически поступят на индивидуальные счета получателей до конца июля. А за сентябрь выплаты поступят в августе."Упреждающие выплаты – это механизм поддержки семей с детьми по принципу "на опережение". Это самые массовые "детские" пособия. Это действительно удобно: сегодня семья получает деньги за следующий месяц. Успели внедрить новый подход сейчас, чтобы порадовать жителей ко Дню Ленинградской области", — сказал Емельянов.В частности, раньше срока будут перечислены выплаты на детей от трех до семи лет, единовременные пособия при рождении ребенка, ежемесячные компенсации на питание беременным женщинам и детям в возрасте до трех лет. Также раньше графика поступят ежемесячные пособия на детские товары, выплаты в случае рождения третьего и последующих детей, выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка и выплаты в связи с рождением первого ребенка из областного бюджета.
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социальные выплаты
11:21 28.07.2021
 

Выплаты семьям с детьми Ленобласти начнут поступать раньше графика

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Все выплаты для семей с детьми Ленинградской области начнут перечислять раньше графика, сообщил заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.
По его словам, выплаты, планируемые к перечислению в августе, автоматически поступят на индивидуальные счета получателей до конца июля. А за сентябрь выплаты поступят в августе.
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"Упреждающие выплаты – это механизм поддержки семей с детьми по принципу "на опережение". Это самые массовые "детские" пособия. Это действительно удобно: сегодня семья получает деньги за следующий месяц. Успели внедрить новый подход сейчас, чтобы порадовать жителей ко Дню Ленинградской области", — сказал Емельянов.
В частности, раньше срока будут перечислены выплаты на детей от трех до семи лет, единовременные пособия при рождении ребенка, ежемесячные компенсации на питание беременным женщинам и детям в возрасте до трех лет. Также раньше графика поступят ежемесячные пособия на детские товары, выплаты в случае рождения третьего и последующих детей, выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка и выплаты в связи с рождением первого ребенка из областного бюджета.
"Получатели социальных выплат в отделениях почтовой связи могут получить денежные средства с 3 по 22 число в соответствии с графиком выплат. Подробнее об упреждающих выплатах, а также консультации можно получить в официальных группах Центра социальной защиты населения в социальных сетях", — в свою очередь, добавили в пресс-службе областной администрации.
 
Ленинградская областьсоциальные выплаты
 
 
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