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Выплаты семьям с детьми Ленобласти начнут поступать раньше графика

Выплаты семьям с детьми Ленобласти начнут поступать раньше графика - РИА Новости, 28.07.2021

Выплаты семьям с детьми Ленобласти начнут поступать раньше графика

Все выплаты для семей с детьми Ленинградской области начнут перечислять раньше графика, сообщил заместитель председателя регионального правительства по... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:21

2021-07-28T11:21

2021-07-28T11:21

ленинградская область

социальные выплаты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Все выплаты для семей с детьми Ленинградской области начнут перечислять раньше графика, сообщил заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.По его словам, выплаты, планируемые к перечислению в августе, автоматически поступят на индивидуальные счета получателей до конца июля. А за сентябрь выплаты поступят в августе."Упреждающие выплаты – это механизм поддержки семей с детьми по принципу "на опережение". Это самые массовые "детские" пособия. Это действительно удобно: сегодня семья получает деньги за следующий месяц. Успели внедрить новый подход сейчас, чтобы порадовать жителей ко Дню Ленинградской области", — сказал Емельянов.В частности, раньше срока будут перечислены выплаты на детей от трех до семи лет, единовременные пособия при рождении ребенка, ежемесячные компенсации на питание беременным женщинам и детям в возрасте до трех лет. Также раньше графика поступят ежемесячные пособия на детские товары, выплаты в случае рождения третьего и последующих детей, выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка и выплаты в связи с рождением первого ребенка из областного бюджета.

https://ria.ru/20210722/lenoblast-1742354580.html

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социальные выплаты