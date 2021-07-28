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Павел Выменец: СК доказал свою профессиональную состоятельность

Павел Выменец: СК доказал свою профессиональную состоятельность - РИА Новости, 28.07.2021

Павел Выменец: СК доказал свою профессиональную состоятельность

Двадцать восьмого июля официально начнет свою работу Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ – в нем объединились Северо-Западное... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:00

2021-07-28T11:00

2021-07-28T11:00

россия

сзфо

октябрьская железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

ютэйр

интервью

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Двадцать восьмого июля официально начнет свою работу Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ – в нем объединились Северо-Западное управление и Московское межрегиональное. Корреспондент РИА Новости Дарина Хануна поговорила с руководителем нового управления Павлом Выменцом о реорганизации транспортных управлений, влиянии коронавируса на их работу и о том, почему служба следователей не ограничивается лишь расследованием уголовных дел. — Павел Сергеевич, начиная наш разговор, позвольте поздравить вас с прошедшим профессиональным праздником – Днем сотрудника следствия. Известно, что в этом году следственные управления на транспорте постигли глобальные перемены. Вы возглавите Западное межрегиональное следственное управление на транспорте, расскажите о нем.– Большое спасибо. Да, действительно, с сегодняшнего дня, 28 июля, в соответствии с решением председателя Следственного комитета России, произошло масштабное объединение следственных управлений на транспорте. Из семи следственных управлений создалось три, данная реорганизация коснулась Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ и Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Поэтому с сегодняшнего дня начинает свою работу Западное межрегиональное следственное управление на транспорте. Наша юрисдикция распространяется теперь на пять федеральных округов – СЗФО, ЦФО, СКФО, ЮФО, немного ПФО. В зону обслуживания войдут объекты железнодорожного, воздушного и водного транспорта, расположенные в пределах 49 субъектов РФ, которые включают в себя железную дорогу протяженностью свыше 35 тысяч километров, 157 вокзалов, более 2300 станций, 51 аэропорт с годовым пассажиропотоком только трех из них (Внуково, Домодедово и Шереметьево) 101,69 миллиона человек, 233 иных объекта воздушного транспорта (аэродромы, вертодромы, взлетно-посадочные полосы), 89 морских и речных портов, 812 пристаней, причалов и паромных переправ.— Скажите, а повлиял ли коронавирус на работу следствия?— Как и для всей страны, для нашего управления 2020 год был непростой. Действительно, в первую очередь это было связано с эпидемиологической обстановкой. Но несмотря на эти сложности, как Следственный комитет, так и наше следственное управление со своими задачами справились.Самое главное – мы смогли уберечь свой личный состав от заболевания. В пиковый момент мы обеспечивали нахождение на рабочих местах в районе 50% личного состава. Часть сотрудников работала удаленно, часть были отпущены в отпуска, чтобы не произошло так, что все в один момент взяли и заболели. Управление смогло выдержать ритм работы.На сегодняшний день почти весь личный состав Западного межрегионального следственного управления на транспорте уже вакцинирован.— Павел Сергеевич, в январе 2021 года на аэродроме в Гостилицах столкнулись два самолета. Расскажите, удалось ли установить, по какой причине это произошло?— Да, в ходе расследования установлено, что 8 января этого года в районе 14 часов со взлетно-посадочной полосы, расположенной в деревне Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области, с разницей в 26 секунд взлетели два легкомоторных самолета. В результате возможных допущенных нарушений одним из пилотов произошло столкновение. Фактически получается, что самолет Piper, который взлетал вторым, догнал первый – Cessna. Произошло столкновение хвостовой частью второго самолета с шасси самолета, который взлетел первым. В результате Piper разрушился в воздухе и упал. Пилот первого судна несмотря на полученные повреждения смог его благополучно посадить. В результате этого происшествия погибло три человека. В ходе следствия были получены сведения, что это была не просто поездка на самолете, а воздушная экскурсия. Двое погибших — это семейная пара, и у девушки был день рождения. Муж ей подарил полет на самолете. К сожалению, все так печально закончилось. В этой связи нашим следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", в рамках которого мы детально разберемся во всех обстоятельствах оказания этих услуг. Уверен, что мы найдем ответственных за произошедшее. Данные, полученные в ходе расследования, свидетельствуют, что в оказании этих услуг были очень серьезные нарушения.– Не рассматривали ли вы вопрос о подготовке каких-либо предложений, касающихся регламентации полетов?– Мы уже подготовили необходимые предложения, потому что в рамках расследования уголовного дела, а также проанализировав ряд нормативно-правовых актов в области авиационной безопасности, мы установили, что порядок производства полетов с взлетно-посадочных площадок и текущий контроль данной деятельности законодательством не регламентированы. В этой связи мы разработали ряд предложений и законодательных инициатив по совершенствованию нормативных актов, регламентирующих деятельность посадочных площадок и оказание услуг гражданам в сфере полетов на легкомоторных самолетах.Предложения касаются и оборудования взлетно-посадочных площадок объектами радиотехнического обеспечения и авиационной электросвязи, и введения в штат диспетчеров, и обязательного согласования с уполномоченными службами решения о совершении взлета и посадки, разрешения на полеты лишь опытным пилотам, имеющим стаж не менее 3000 часов, а также запрета оказывать услуги в ночное время и в неблагоприятные погодные условия. Наши предложения уже рассмотрены, надеюсь, в скором времени изменения будут внесены.— Что произошло с вертолетом, который в октябре 2020 года упал в реку Сухона в Вологодской области?— На данный момент в ходе расследования уголовного дела установлены все обстоятельства произошедшего. Падение вертолета произошло после столкновения с линией электропередачи, после чего он упал в воду. Одна из основных проблем, которая у нас есть сейчас по делу, заключается в том, что тела двух пассажиров до настоящего времени не найдены. На момент крушения мы организовали проведение поисково-спасательных мероприятий. Было обследовано свыше трех тысяч километров береговой полосы, порядка тысячи квадратных метров воды, но, к сожалению, установить местонахождение пропавших не получилось.Я встречался с родственниками пропавших, они очень надеются, что мы их найдем. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы это сделать.— В октябре 2020 года затонуло маломерное судно "Юбилейный", спустя два месяца, 28 декабря, ушло под воду судно "Онега". По-вашему, насколько похожи эти происшествия?— По обстоятельствам они не совсем идентичны. Если брать происшествие с "Юбилейным", то в данном конкретном случае капитан неправильно оценил обстановку и погодные условия, неправильно сориентировался, произошла поломка двигателя, вместо мер по спасению судна он допустил его выброс на скалы, в результате чего погибли люди.Благодаря слаженной работе следователей, оперативных и поисковых служб в кратчайшие сроки были установлены исчерпывающие обстоятельства произошедшей трагедии. Уголовное дело завершено в двухмесячный срок, судоводителю назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также установлен запрет заниматься деятельностью, связанной с движением и эксплуатацией морского транспорта и иного водного транспорта, сроком на два года.Что касается "Онеги", то там ситуация произошла в открытом море. Судно, на котором находилось 19 членов экипажа, осуществляло рыбную ловлю. Были достаточно сложные погодные условия. К сожалению, пока мы хотя бы не осмотрим или не поднимем судно, делать какие-то выводы о причинах произошедшего преждевременно.При трагедии выжили два члена экипажа, из показаний которых следует, что были все данные, чтобы заканчивать ловлю рыбы: судно обледенело, надо было проводить его откалывание и уходить в более спокойное место. Но данное решение не было принято. Судно продолжило лов рыбы. С учетом обледенения устойчивость судна была нарушена, оно перевернулось и затонуло. По проведенным мероприятиям установлено, что "Онега" находится на глубине 125-130 метров. Мы принимаем исчерпывающие меры для решения вопроса с осмотром судна, а также поднятием тел моряков.— Как, по вашему мнению, такие трагедии можно предотвратить?— В рамках расследования каждого уголовного дела о транспортном происшествии мы изучаем причины, условия. Причин может быть много, и зачастую это человеческий фактор, когда лицо управляет тем или иным судном, переоценивает свои возможности, что приводит к таким последствиям.Мы изучаем и законодательную базу, которая регламентирует конкретные случаи, выявляем пробелы в законодательстве. Обращаемся с инициативой в соответствующий орган, министерство или ведомство, чтобы дополнительно регламентировать определенные моменты.– Не могли бы вы подробнее рассказать о таких случаях?– В качестве примера могу привести паромную переправу в Республике Коми. Было установлено, что лицо, которое управляло паромом, находилось в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данному факту мы возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", в рамках которого установили, что сейчас допуск к управлению судами регламентируется нормативными документами министерств, которых в настоящее время уже нет, изданными в 1975 году. Понятно, что эти документы не отвечают реалиям.Мы установили, что капитан этого парома стоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом "алкоголизм". Мы увидели, что работа по допуску лиц к управлению судном отсутствует. В связи с этим были подготовлены и представлены соответствующие документы об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления.– Вы получили ответ?– Да, недавно мы получили ответ, что министерство транспорта разработало приказ, который будет детально регламентировать порядок допуска капитанов судов на рабочее место. Невозможно представить, что человека в состоянии алкогольного опьянения могут допустить к управлению воздушным судном. Пилот проходит предполетный осмотр, сдает все необходимые тесты и анализы. В случае с водными судами эта процедура никак не регламентирована. Сейчас такой приказ будет издан. Я уверен, что благодаря этому мы наведем порядок в этой отрасли.— В 2019 году по инициативе следственных управлений на транспорте был создана межведомственная рабочая группа по профилактике травматизма на железнодорожном транспорте. Каких результатов удалось достичь? Насколько создание такой группы оправдалось?— По результатам 2020 года я могу смело утверждать, что создание этой группы и ее работа оправдались. В прошедшем году мы не смогли полноценно отработать из-за коронавируса, но работа не останавливалась. В феврале прошлого года мы провели расширенное заседание, на котором обсудили проблемы, которые были выявлены по итогам работы за 2019 год.В 2020 году мы инициировали перед всеми губернаторами регионов, которые входят в состав Северо-Западного транспортного региона, рассмотрение на координационных совещаниях вопроса о проблемах безопасности на железнодорожном транспорте. Все губернаторы поддержали его и приняли непосредственное участие в его рассмотрении. В результате по итогам 2020 года число непроизводственного травматизма сократилось на 70 случаев, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года. Можно сделать вывод, что работа проводится не зря, достигаются серьезные результаты.Совместно с Октябрьской железной дорогой мы разработали три профилактических ролика, посвященных безопасности на железнодорожном транспорте, которые активно распространялись в торговых комплексах, школах, на интернет-площадках. Совсем недавно мы нашли контакт с платформой "Учи.ру", на которой российские школьники учатся удаленно. Ее аудитория составляет порядка десяти миллионов детей. Руководство "Учи.ру" поддержало наше предложение о размещении на их платформе наших профилактических роликов. Кроме этого, мы совместно с ними разработаем курс, который посвящен безопасности на железнодорожном транспорте. Наши детишки, выполняя несложные задания, получат первоначальные навыки и понимание того, как нужно себя вести на железнодорожном транспорте.Мы не останавливаемся на достигнутом, ведь несмотря на снижение в общей сложности за 2020 год на территории Северо-западного транспортного региона погибло около 200 человек. К профилактической работе все чаще привлекаются добровольцы, которые осуществляют ежедневное патрулирование в местах несанкционированных переходов через железнодорожное полотно. Убежден, что работа межведомственных комиссий доказала свою эффективность и будет продолжена в Московском и Южном транспортных регионах.— И последний вопрос: почти год назад Boeing авиакомпании "ЮТэйр" совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. История заново "всплыла" в сентябре, когда стало известно, что вы помогли попасть на осмотр в Петербургскую детскую больницу девочке, которая была на этом борту и получила обморожение кистей. Почему вы ей помогли?— Самолеты не каждый день у нас падают, соответственно, дело находится на моем еженедельном контроле. В очередной раз, заслушивая ход и результаты расследования уголовного дела, мне доложили, что из числа пассажиров по уголовному делу никто не пострадал кроме девочки, которая получила незначительное обморожение рук. Я инициировал прием для ее родителей. Мы его провели посредством видеосвязи, и я пообщался с отцом девочки. Он мне рассказал, что действительно есть такая проблема: из-за обморожения не до конца восстановились функции рук. Имеющиеся в Республике Коми медицинские учреждения не могут в полном объеме оказать необходимую помощь. Мы организовали прием этой девочки ведущим специалистом в этой области в больнице имени Раухфуса в Санкт-Петербурге, где был проведен осмотр, даны необходимые рекомендации, консультации. По имеющейся у меня сейчас информации, девочке стало гораздо лучше. Если будет еще какая-то необходимость, мы можем организовать вторую консультацию.Работа как нашего следственного управления, так и Следственного комитета в целом, не заканчивается на расследовании самих уголовных дел. Мы активно общаемся с потерпевшими. Если у них есть какие-то проблемы, в которых мы им можем помочь, мы эту помощь оказываем. Это системная работа, которой мы занимаемся, и проблемы наших потерпевших – это, в том числе и наши проблемы. Если есть возможность помочь, мы поможем.В завершение нашей беседы я бы хотел еще раз сердечно поздравить ветеранов следствия, всех сотрудников Следственного комитета России, обучающихся академий и воспитанников кадетских корпусов ведомства с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации! Наше ведомство самоотверженным трудом и достигнутыми результатами не только доказало свою профессиональную состоятельность, но и завоевало право называться одной из самых авторитетных силовых структур отечественной правоохранительной системы. Уверен, что так будет и впредь!

https://ria.ru/20210721/ulyanovsk-1742298901.html

https://ria.ru/20210108/samolet-1592333719.html

https://ria.ru/20201021/vertolet-1580849872.html

https://ria.ru/20210302/trauler-1599607377.html

https://ria.ru/20190716/1556573791.html

https://ria.ru/20200209/1564467275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сзфо, октябрьская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), ютэйр, интервью