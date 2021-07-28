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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/voz-1743328466.html
ВОЗ выступила против запрета на посещение школ детям без прививки от COVID
ВОЗ выступила против запрета на посещение школ детям без прививки от COVID - РИА Новости, 28.07.2021
ВОЗ выступила против запрета на посещение школ детям без прививки от COVID
Директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации и вакцинам Кейт О'Брайен выступила против запрета на посещение школ детям и... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:22
2021-07-28T18:22
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
воз
дети
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации и вакцинам Кейт О'Брайен выступила против запрета на посещение школ детям и подросткам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса."Вакцинация детей или подростков не должна быть обязательным требованием для возобновления работы школ или посещения школ. Что нас действительно беспокоит, так это заболевания среди взрослых и риск для взрослых. И поэтому взрослые, которые работают в школах, являются приоритетной группой, которую следует вакцинировать. Детей и подростков абсолютно не следует ограничивать в посещении школы на основании их статуса вакцинации", - сказала О'Брайен на сессии вопросов и ответов, которая транслировалась в социальных сетях ВОЗ.Представитель организации добавила, что открытие школ, за исключением самых тяжелых обстоятельств, является важнейшей частью здоровья и благополучия детей и подростков.
https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742496538.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, воз, дети
18:22 28.07.2021
 
ВОЗ выступила против запрета на посещение школ детям без прививки от COVID

ВОЗ выступила против запрета на посещение школ детям без прививки от COVID-19

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик с лекарством
Медик с лекарством - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации и вакцинам Кейт О'Брайен выступила против запрета на посещение школ детям и подросткам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса.
"Вакцинация детей или подростков не должна быть обязательным требованием для возобновления работы школ или посещения школ. Что нас действительно беспокоит, так это заболевания среди взрослых и риск для взрослых. И поэтому взрослые, которые работают в школах, являются приоритетной группой, которую следует вакцинировать. Детей и подростков абсолютно не следует ограничивать в посещении школы на основании их статуса вакцинации", - сказала О'Брайен на сессии вопросов и ответов, которая транслировалась в социальных сетях ВОЗ.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19ВОЗДети
 
 
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