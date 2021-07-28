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Путин рассказал о работах по восстановлению Транссиба после паводков
Путин рассказал о работах по восстановлению Транссиба после паводков - РИА Новости, 28.07.2021
Путин рассказал о работах по восстановлению Транссиба после паводков
Работы по восстановлению Транссибирской магистрали, пострадавшей от мощных ливней, идут успешно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:40
2021-07-28T13:40
обрушение на участке транссиба
олег белозеров
дальний восток
ржд
владимир путин
сретенский район
забайкальский край
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Работы по восстановлению Транссибирской магистрали, пострадавшей от мощных ливней, идут успешно, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в режиме видеоконференции принимает участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю."Теперь позвольте несколько слов о текущих, оперативных задачах: речь о восстановлении участков Транссибирской магистрали, разрушенных проливными дождями несколько дней назад. Мне руководитель РЖД (Олег Белозеров) уже докладывал, ситуация, здесь, как известно, сложилась напряженная, было нарушено железнодорожное сообщение с рядом регионов, затруднена доставка грузов, в том числе продовольственных товаров. Поручения ответственным ведомствам о проведении ремонтных работ даны, я знаю, что работы идут, работы идут успешно", - сказал Путин.Глава государства попросил доложить о восстановлении поврежденных участков, и когда движение поездов вернется к привычному графику. "Подчеркну, это важно для экономики, для стабильного транспортного сообщения на всей территории нашей страны", - добавил Путин.Мощные ливни на Дальнем Востоке подмыли Транссибирскую магистраль. В результате в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба остановлено. Идут ремонтные работы.
https://ria.ru/20210726/minenergo-1742993231.html
https://ria.ru/20210725/poezda-1742825806.html
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обрушение на участке транссиба, олег белозеров, дальний восток, ржд, владимир путин, сретенский район, забайкальский край, происшествия
13:40 28.07.2021
 
Путин рассказал о работах по восстановлению Транссиба после паводков

Президент Путин: работы по восстановлению Транссиба, пострадавшего от паводков, идут успешно

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Работы по восстановлению Транссибирской магистрали, пострадавшей от мощных ливней, идут успешно, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в режиме видеоконференции принимает участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.
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"Теперь позвольте несколько слов о текущих, оперативных задачах: речь о восстановлении участков Транссибирской магистрали, разрушенных проливными дождями несколько дней назад. Мне руководитель РЖД (Олег Белозеров) уже докладывал, ситуация, здесь, как известно, сложилась напряженная, было нарушено железнодорожное сообщение с рядом регионов, затруднена доставка грузов, в том числе продовольственных товаров. Поручения ответственным ведомствам о проведении ремонтных работ даны, я знаю, что работы идут, работы идут успешно", - сказал Путин.
Глава государства попросил доложить о восстановлении поврежденных участков, и когда движение поездов вернется к привычному графику. "Подчеркну, это важно для экономики, для стабильного транспортного сообщения на всей территории нашей страны", - добавил Путин.
Мощные ливни на Дальнем Востоке подмыли Транссибирскую магистраль. В результате в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба остановлено. Идут ремонтные работы.
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Обрушение на участке ТранссибаОлег БелозеровДальний ВостокРЖДВладимир ПутинСретенский районЗабайкальский крайПроисшествия
 
 
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