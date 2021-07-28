https://ria.ru/20210728/vosstanovlenie-1743264886.html

Путин рассказал о работах по восстановлению Транссиба после паводков

Путин рассказал о работах по восстановлению Транссиба после паводков - РИА Новости, 28.07.2021

Путин рассказал о работах по восстановлению Транссиба после паводков

Работы по восстановлению Транссибирской магистрали, пострадавшей от мощных ливней, идут успешно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:40

2021-07-28T13:40

2021-07-28T13:40

обрушение на участке транссиба

олег белозеров

дальний восток

ржд

владимир путин

сретенский район

забайкальский край

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Работы по восстановлению Транссибирской магистрали, пострадавшей от мощных ливней, идут успешно, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в режиме видеоконференции принимает участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю."Теперь позвольте несколько слов о текущих, оперативных задачах: речь о восстановлении участков Транссибирской магистрали, разрушенных проливными дождями несколько дней назад. Мне руководитель РЖД (Олег Белозеров) уже докладывал, ситуация, здесь, как известно, сложилась напряженная, было нарушено железнодорожное сообщение с рядом регионов, затруднена доставка грузов, в том числе продовольственных товаров. Поручения ответственным ведомствам о проведении ремонтных работ даны, я знаю, что работы идут, работы идут успешно", - сказал Путин.Глава государства попросил доложить о восстановлении поврежденных участков, и когда движение поездов вернется к привычному графику. "Подчеркну, это важно для экономики, для стабильного транспортного сообщения на всей территории нашей страны", - добавил Путин.Мощные ливни на Дальнем Востоке подмыли Транссибирскую магистраль. В результате в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба остановлено. Идут ремонтные работы.

https://ria.ru/20210726/minenergo-1742993231.html

https://ria.ru/20210725/poezda-1742825806.html

дальний восток

сретенский район

забайкальский край

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обрушение на участке транссиба, олег белозеров, дальний восток, ржд, владимир путин, сретенский район, забайкальский край, происшествия