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На Украине американского министра сравнили с уборщицей
На Украине американского министра сравнили с уборщицей - РИА Новости, 28.07.2021
На Украине американского министра сравнили с уборщицей
Украинские политики и эксперты возмутились из-за решения США направить главу Минтранса Пита Буттиджича участвовать в так называемой Крымской платформе. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T19:11
2021-07-28T20:18
россия
пит буттиджич
ситуация на украине
руслан бортник
владимир зеленский
республика крым
сша
киев
украина
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские политики и эксперты возмутились из-за решения США направить главу Минтранса Пита Буттиджича участвовать в так называемой Крымской платформе.Ранее о том, что именно Буттиджич будет представлять Вашингтон на саммите, сообщили СМИ."Мы, конечно, уже и уборщицу Белого дома считаем важной особой, но у меня такое впечатление, что это пощечина Украине", — заявил в эфире телеканала "Наш" экс-депутат Александр Кирш.Политик назвал мероприятие серьезным форумом и добавил, что считает решение Вашингтона демонстрацией "открытого и публичного" пренебрежения."Вместо хотя бы министра энергетики. Хотя бы. &lt;…&gt; Это минимальный уровень, который сегодня нам необходим, потому что есть масса вопросов, &lt;…&gt; которые могли бы реально решаться. А к нам приедет просто свадебный генерал, который ничего решать не будет, не сможет, да и не призван", — посетовал в беседе с телеканалом украинский политолог Руслан Бортник.По его мнению, сейчас отношений между Украиной и США не существует. Бортник добавил, что Вашингтон воспринимает страну как "временный актив, куда не стоит вкладывать большие деньги", и использует Киев как инструмент в отношениях с Россией.Проведение "Крымской платформы" запланировано на 23 августа. Изначально Владимир Зеленский называл саммит частью "плана по возвращению" Крыма. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, а также странам Евросоюза.В России "Крымскую платформу" охарактеризовали как провокацию и обратили внимание, что полуостров вернулся в состав России после проведенного в соответствии с международным правом и Уставом ООН референдума.
https://ria.ru/20210717/ukraina-1741638747.html
https://ria.ru/20210616/ukraina-1737126600.html
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россия, пит буттиджич, ситуация на украине, руслан бортник, владимир зеленский, республика крым, сша, киев, украина, в мире, политика
19:11 28.07.2021 (обновлено: 20:18 28.07.2021)
 
На Украине американского министра сравнили с уборщицей

Экс-депутат Рады Кирш назвал возможное участие главы Минтранса США в "Крымской платформе" пощечиной

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНациональный флаг Украины
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские политики и эксперты возмутились из-за решения США направить главу Минтранса Пита Буттиджича участвовать в так называемой Крымской платформе.
Ранее о том, что именно Буттиджич будет представлять Вашингтон на саммите, сообщили СМИ.
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"Мы, конечно, уже и уборщицу Белого дома считаем важной особой, но у меня такое впечатление, что это пощечина Украине", — заявил в эфире телеканала "Наш" экс-депутат Александр Кирш.
Политик назвал мероприятие серьезным форумом и добавил, что считает решение Вашингтона демонстрацией "открытого и публичного" пренебрежения.
"Вместо хотя бы министра энергетики. Хотя бы. <…> Это минимальный уровень, который сегодня нам необходим, потому что есть масса вопросов, <…> которые могли бы реально решаться. А к нам приедет просто свадебный генерал, который ничего решать не будет, не сможет, да и не призван", — посетовал в беседе с телеканалом украинский политолог Руслан Бортник.
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По его мнению, сейчас отношений между Украиной и США не существует. Бортник добавил, что Вашингтон воспринимает страну как "временный актив, куда не стоит вкладывать большие деньги", и использует Киев как инструмент в отношениях с Россией.
Проведение "Крымской платформы" запланировано на 23 августа. Изначально Владимир Зеленский называл саммит частью "плана по возвращению" Крыма. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, а также странам Евросоюза.
В России "Крымскую платформу" охарактеризовали как провокацию и обратили внимание, что полуостров вернулся в состав России после проведенного в соответствии с международным правом и Уставом ООН референдума.
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РоссияПит БуттиджичСитуация на УкраинеРуслан БортникВладимир ЗеленскийРеспублика КрымСШАКиевУкраинаВ миреПолитика
 
 
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