https://ria.ru/20210728/unizhenie-1743335960.html

На Украине американского министра сравнили с уборщицей

На Украине американского министра сравнили с уборщицей - РИА Новости, 28.07.2021

На Украине американского министра сравнили с уборщицей

Украинские политики и эксперты возмутились из-за решения США направить главу Минтранса Пита Буттиджича участвовать в так называемой Крымской платформе. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T19:11

2021-07-28T19:11

2021-07-28T20:18

россия

пит буттиджич

ситуация на украине

руслан бортник

владимир зеленский

республика крым

сша

киев

украина

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские политики и эксперты возмутились из-за решения США направить главу Минтранса Пита Буттиджича участвовать в так называемой Крымской платформе.Ранее о том, что именно Буттиджич будет представлять Вашингтон на саммите, сообщили СМИ."Мы, конечно, уже и уборщицу Белого дома считаем важной особой, но у меня такое впечатление, что это пощечина Украине", — заявил в эфире телеканала "Наш" экс-депутат Александр Кирш.Политик назвал мероприятие серьезным форумом и добавил, что считает решение Вашингтона демонстрацией "открытого и публичного" пренебрежения."Вместо хотя бы министра энергетики. Хотя бы. <…> Это минимальный уровень, который сегодня нам необходим, потому что есть масса вопросов, <…> которые могли бы реально решаться. А к нам приедет просто свадебный генерал, который ничего решать не будет, не сможет, да и не призван", — посетовал в беседе с телеканалом украинский политолог Руслан Бортник.По его мнению, сейчас отношений между Украиной и США не существует. Бортник добавил, что Вашингтон воспринимает страну как "временный актив, куда не стоит вкладывать большие деньги", и использует Киев как инструмент в отношениях с Россией.Проведение "Крымской платформы" запланировано на 23 августа. Изначально Владимир Зеленский называл саммит частью "плана по возвращению" Крыма. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, а также странам Евросоюза.В России "Крымскую платформу" охарактеризовали как провокацию и обратили внимание, что полуостров вернулся в состав России после проведенного в соответствии с международным правом и Уставом ООН референдума.

https://ria.ru/20210717/ukraina-1741638747.html

https://ria.ru/20210616/ukraina-1737126600.html

https://ria.ru/20210606/srednevekove-1735912004.html

россия

республика крым

сша

киев

украина

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россия, пит буттиджич, ситуация на украине, руслан бортник, владимир зеленский, республика крым, сша, киев, украина, в мире, политика