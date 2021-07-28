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Эксперты рассказали, как повлияют на туристов ограничения в Тунисе

Эксперты рассказали, как повлияют на туристов ограничения в Тунисе - РИА Новости, 28.07.2021

Эксперты рассказали, как повлияют на туристов ограничения в Тунисе

Из-за политических волнений в Тунисе по 27 августа 2021 года с 19:00 до 06:00 введены ограничения на перемещение людей и передвижение транспортных средств на... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:03

2021-07-28T12:03

2021-07-28T12:04

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Из-за политических волнений в Тунисе по 27 августа 2021 года с 19:00 до 06:00 введены ограничения на перемещение людей и передвижение транспортных средств на всей территории страны, а также запрещено собираться группами более трех человек в общественных местах и на площадях. Эксперты рассказали, что это значит для туристов, сообщает АТОР.Как пояснила глава тунисской принимающей компании Елена Саадауи, введенные ограничения касаются только граждан страны.По ее словам, комендантский час в Тунисе как мера борьбы с COVID-19 уже действовал с 20:00 до 05:00. С 27 июля он увеличен. "Это неудобно для тех, кто здесь живет и работает, но не затрагивает туристов", – пояснила она. По словам эксперта, в 19:30 садится солнце, становится темно, так что "по вечерам за пределами отелей и так делать нечего".При этом действие комендантского часа не касается гостиниц: вечером там по-прежнему проходят развлекательные мероприятия, работают рестораны и бары.Деятельность лицензированных туристических компаний также не попадает под действие ограничительных мер в Тунисе."Исключением стал и транспорт, который используют для трансферов и на экскурсионных маршрутах, – сообщила Елена Саадауи. – Мы так и продолжаем работать 24/7, имея соответствующие разрешения на круглосуточное передвижение от министерства туризма".Также, по ее словам, запрет собираться группами больше трех человек не распространяется на экскурсии, которые проходят по расписанию."Например, логистика поездки в Сахару выстроена так, что туристы к началу комендантского часа уже прибывают в отель на ночевку, – пояснила эксперт. – Правда, чтобы встретить рассвет в пустыне, участники экскурсионного тура выезжают к месту назначения в 4:30 утра, во время действия комендантского часа. Но, так как речь идет об официально организованных группах в сопровождении гидов, все спокойно следуют по маршруту". Она заверила, что никаких ограничений в плане таких выездов нет.

https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html

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