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Президент Туниса ввел комендантский час и запретил массовые собрания
Президент Туниса ввел комендантский час и запретил массовые собрания - РИА Новости, 26.07.2021
Президент Туниса ввел комендантский час и запретил массовые собрания
Президент Туниса Кайс Саид своим указом ввел 11-часовой комендантский час по всей стране, запретил собрания более трех человек и передвижение между городами на... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T21:16
2021-07-26T21:16
тунис (страна)
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КАИР, 26 июл – РИА Новости. Президент Туниса Кайс Саид своим указом ввел 11-часовой комендантский час по всей стране, запретил собрания более трех человек и передвижение между городами на фоне нестабильной политической ситуации в стране.На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда" Саид на 30 дней приостановил работу заксобрания и отправил в отставку сначала премьер-министра Хишама аль-Мешиши, а затем главу министерства обороны и министра юстиции. Саид заявил, что временно берет под свой контроль исполнительную власть и в ближайшее время назначит нового премьер-министра."С 26 июля по 27 августа полностью запрещается передвижение граждан и транспортных средств во всей стране с 19.00 по местному времени (21.00 мск) до 6.00 (8.00 мск), за исключением неотложных медицинских случаев и сотрудников, работающих в ночные смены", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе канцелярии президента. Срок действия данной меры может быть изменен, отмечается в сообщении.При этом, согласно указу, также запрещается передвижение граждан и транспортных средств между городами в остальное время суток. Данный запрет не касается неотложных медицинских случаев и граждан, которым необходимо удовлетворить основные потребности. Помимо этого, президент указом запретил собрания более трех человек на площадях и основных трассах.Причины принятого решения в пресс-релизе не уточняются.Ранее власти Туниса ввели запрет на передвижение между провинциями, действовавший до 31 июля, в связи с катастрофической эпидемиологической ситуацией в стране. Также был введен круглосуточный комендантский час в столице и ряде других городов.
https://ria.ru/20210726/tunis-1743003162.html
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тунис (страна), в мире
21:16 26.07.2021
 
Президент Туниса ввел комендантский час и запретил массовые собрания

Президент Туниса Кайс Саид ввел комендантский час и запретил массовые собрания

© REUTERS / Zoubeir SouissiУчастники акции протеста у здания парламента в Тунисе
Участники акции протеста у здания парламента в Тунисе - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© REUTERS / Zoubeir Souissi
Читать ria.ru в
КАИР, 26 июл – РИА Новости. Президент Туниса Кайс Саид своим указом ввел 11-часовой комендантский час по всей стране, запретил собрания более трех человек и передвижение между городами на фоне нестабильной политической ситуации в стране.
На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда" Саид на 30 дней приостановил работу заксобрания и отправил в отставку сначала премьер-министра Хишама аль-Мешиши, а затем главу министерства обороны и министра юстиции. Саид заявил, что временно берет под свой контроль исполнительную власть и в ближайшее время назначит нового премьер-министра.
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"С 26 июля по 27 августа полностью запрещается передвижение граждан и транспортных средств во всей стране с 19.00 по местному времени (21.00 мск) до 6.00 (8.00 мск), за исключением неотложных медицинских случаев и сотрудников, работающих в ночные смены", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе канцелярии президента. Срок действия данной меры может быть изменен, отмечается в сообщении.
При этом, согласно указу, также запрещается передвижение граждан и транспортных средств между городами в остальное время суток. Данный запрет не касается неотложных медицинских случаев и граждан, которым необходимо удовлетворить основные потребности. Помимо этого, президент указом запретил собрания более трех человек на площадях и основных трассах.
Причины принятого решения в пресс-релизе не уточняются.
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Ранее власти Туниса ввели запрет на передвижение между провинциями, действовавший до 31 июля, в связи с катастрофической эпидемиологической ситуацией в стране. Также был введен круглосуточный комендантский час в столице и ряде других городов.
 
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