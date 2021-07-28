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Минсельхоз назвал заявления о росте цен на мясо и хлеб спекуляциями
Минсельхоз назвал заявления о росте цен на мясо и хлеб спекуляциями - РИА Новости, 28.07.2021
Минсельхоз назвал заявления о росте цен на мясо и хлеб спекуляциями
Заявления Российского зернового союза (РЗС) о возможном росте цен на мясо и хлеб в России носят спекулятивный характер и не отражают реальную картину на... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T20:03
2021-07-28T20:03
россия
цены на нефть
цены
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заявления Российского зернового союза (РЗС) о возможном росте цен на мясо и хлеб в России носят спекулятивный характер и не отражают реальную картину на продовольственном рынке: оснований для существенного роста цен на животноводческую продукцию в текущем году нет, стоимость хлеба также стабильна, говорится в заявлении Минсельхоза.Ранее в среду директор информационно-аналитического департамента РЗС Елена Тюрина в беседе с изданием "Лента.ру" допустила рост цен на животноводческую продукцию и хлеб в России. В первом случае, пояснила она, удорожание может быть связано с влиянием курсов валют, во втором - с повышением себестоимости производства."Подобные заявления носят спекулятивный характер и не отражают реальную картину на рынке продовольствия", - подчеркивает в свою очередь Минсельхоз. Так, по прогнозам министерства и ключевых участников рынка, основания для существенного роста цен на животноводческую продукцию в 2021 году отсутствуют."Увеличение затрат на производство не отражается напрямую на отпускных и потребительских ценах. Важным фактором, влияющим на ценовую политику предприятий является баланс спроса и предложения", - указывается в сообщении. Кроме того, в 2021-2022 годах в России ожидается рост производства мяса, который будет способствовать повышению конкуренции и, соответственно, сохранению стабильного уровня цен."При этом, по данным Национальной мясной ассоциации, текущий уровень отпускных цен покрывает рост затрат животноводческих предприятий", - добавляет Минсельхоз. Помимо этого, продолжает ведомство, сдерживающим фактором для производителей выступает желание поддержать потребительский спрос на текущем уровне и в перспективе стимулировать увеличение потребления мяса в России.В результате, резюмирует министерство, бизнес формирует свою ценовую политику исходя из приоритета доступности мясной продукции для населения. "Что касается хлебопекарной продукции, то её стоимость находятся на стабильном уровне. Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,3%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 6,1%", - сообщает Минсельхоз.Ведомство напоминает, что стоимость пшеничной муки с начала 2021 года упала на 4,7% - это также сдерживает рост цен на хлеб. Кроме того, хлебопекарным и мукомольным предприятиям предоставляются субсидии на компенсацию затрат при производстве. Правительство РФ, продолжается в сообщении, приняло комплекс мер для сокращения издержек и производителей животноводческой продукции.Например, таможенно-тарифные меры регулирования рынка зерна способствовали снижению стоимости кормов. "Кроме того, животноводам доступны льготные краткосрочные кредиты на приобретение ветпрепаратов, кормов, в том числе закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот. Благодаря принятым мерам цены на мясо птицы, свинину и говядину стабилизировались", - указывает министерство.
https://ria.ru/20210719/khleb-1741923348.html
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россия, цены на нефть, цены, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
20:03 28.07.2021
 
Минсельхоз назвал заявления о росте цен на мясо и хлеб спекуляциями

Минсельхоз назвал спекуляциями заявления о росте цен на мясо и хлеб

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота пекарни "Хлебное Дело" во Владивостоке
Работа пекарни Хлебное Дело во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заявления Российского зернового союза (РЗС) о возможном росте цен на мясо и хлеб в России носят спекулятивный характер и не отражают реальную картину на продовольственном рынке: оснований для существенного роста цен на животноводческую продукцию в текущем году нет, стоимость хлеба также стабильна, говорится в заявлении Минсельхоза.
Ранее в среду директор информационно-аналитического департамента РЗС Елена Тюрина в беседе с изданием "Лента.ру" допустила рост цен на животноводческую продукцию и хлеб в России. В первом случае, пояснила она, удорожание может быть связано с влиянием курсов валют, во втором - с повышением себестоимости производства.
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"Подобные заявления носят спекулятивный характер и не отражают реальную картину на рынке продовольствия", - подчеркивает в свою очередь Минсельхоз. Так, по прогнозам министерства и ключевых участников рынка, основания для существенного роста цен на животноводческую продукцию в 2021 году отсутствуют.
"Увеличение затрат на производство не отражается напрямую на отпускных и потребительских ценах. Важным фактором, влияющим на ценовую политику предприятий является баланс спроса и предложения", - указывается в сообщении. Кроме того, в 2021-2022 годах в России ожидается рост производства мяса, который будет способствовать повышению конкуренции и, соответственно, сохранению стабильного уровня цен.
"При этом, по данным Национальной мясной ассоциации, текущий уровень отпускных цен покрывает рост затрат животноводческих предприятий", - добавляет Минсельхоз. Помимо этого, продолжает ведомство, сдерживающим фактором для производителей выступает желание поддержать потребительский спрос на текущем уровне и в перспективе стимулировать увеличение потребления мяса в России.
В результате, резюмирует министерство, бизнес формирует свою ценовую политику исходя из приоритета доступности мясной продукции для населения. "Что касается хлебопекарной продукции, то её стоимость находятся на стабильном уровне. Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,3%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 6,1%", - сообщает Минсельхоз.
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Ведомство напоминает, что стоимость пшеничной муки с начала 2021 года упала на 4,7% - это также сдерживает рост цен на хлеб. Кроме того, хлебопекарным и мукомольным предприятиям предоставляются субсидии на компенсацию затрат при производстве. Правительство РФ, продолжается в сообщении, приняло комплекс мер для сокращения издержек и производителей животноводческой продукции.
Например, таможенно-тарифные меры регулирования рынка зерна способствовали снижению стоимости кормов. "Кроме того, животноводам доступны льготные краткосрочные кредиты на приобретение ветпрепаратов, кормов, в том числе закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот. Благодаря принятым мерам цены на мясо птицы, свинину и говядину стабилизировались", - указывает министерство.
 
РоссияЦены на нефтьЦеныМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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