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"Страшнее зениток": перед чем асы люфтваффе оказались беспомощны
"Страшнее зениток": перед чем асы люфтваффе оказались беспомощны - РИА Новости, 28.07.2021
"Страшнее зениток": перед чем асы люфтваффе оказались беспомощны
За годы Великой Отечественной войны советские летчики более 600 раз таранили немецкие машины. Такого не было ни на одном театре боевых действий Второй мировой... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T08:00
2021-07-28T08:10
ввс ирана
великая отечественная война (1941-1945)
миг-21
валдай
вышний волочек
грузия
безопасность
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Андрей Коц. За годы Великой Отечественной войны советские летчики более 600 раз таранили немецкие машины. Такого не было ни на одном театре боевых действий Второй мировой. Асы Красной армии довели эту тактику до совершенства и применяли ее даже ночью. О самом рискованном приеме воздушного боя — в материале РИА Новости.Смертность — 50 процентовРовно 80 лет назад, 28 июля 1941 года, старший лейтенант Петр Еремеев совершил первый ночной таран Великой Отечественной. С первых дней германского вторжения он летал на перехват немецких бомбардировщиков, участвовал в схватках с истребителями.Во время очередного боевого вылета в лучах зенитных прожекторов над Ново-Петровском летчик заметил немецкие самолеты. Атаковал. Бомбардировщики рассеялись и скрылись, но один отбился от группы. Еремеев пристроился ему в хвост и зажал гашетку. Пулеметы молчали — закончились боеприпасы. Тогда ас прибавил газу, направил свой МиГ-3 на вражескую машину "Юнкерс" и винтом обрубил ей хвостовое оперение."Юнкерс" закрутился, вспыхнул и начал падать. МиГ после столкновения тоже быстро терял высоту. В последний момент Еремеев выпрыгнул из кабины, рванул кольцо парашюта и потерял сознание. В себя пришел уже на земле. Его подобрала пехота.Уже в первый день войны, 22 июня, 15 пилотов намеренно столкнулись с немецкими самолетами. Чаще всего на таран шли при заклинившем оружии или когда кончались боеприпасы. Около половины летчиков погибали.Срезать хвостВоздушные тараны совершил 561 пилот истребителей, 19 — штурмовиков и 18 — бомбардировщиков. В войсках это считалось одной из высших форм героизма. Немцы, в свою очередь, хорошо знали о готовности советских летчиков к самопожертвованию и старались не подпускать к себе самолеты противника. Но наши асы разработали множество приемов и уловок.Самый распространенный таран — удар пропеллером по хвостовому оперению. Для этого истребитель должен был зайти сзади, резко увеличить скорость и аккуратно срезать винтом управляющие плоскости на хвосте вражеского самолета. Поврежденная машина тут же уходила в штопор. При этом атакующий имел все шансы выжить. Даже без пропеллера самолет сохранял управляемость, у летчика оставалось время спланировать на землю или выпрыгнуть с парашютом.Иногда немцев таранили крылом — и при лобовом сближении, и при заходе с тыла. Удар наносили по хвосту или фюзеляжу. Высшим пилотажем считалось разрушение кабины пилота. А реже всего били фюзеляжем — это было самым опасным, так как подразумевало лобовую атаку.Была и такая экзотика, как удар хвостом. Четвертого августа 1942-го летчик Ибрагим Бикмахаметов ввязался в воздушный бой с истребителем люфтваффе, вышел ему в лоб, в последний момент отвернул и на вираже срезал крыло вражеской машины. Немец разбился, а победитель благополучно довел поврежденный ЛаГГ-3 до аэродрома.Рекорды войныОсобенно часто на таран шли в тяжелейшие первые месяцы войны. С повышением уровня подготовки летного состава и поступлением в войска современной техники это происходило все реже. Так, с 1941 по 1942 год было 358 таранов, с ноября 1942-го по 1943-й — 192, за 1944-й — 62, в 1945-м — 23.Тридцать три летчика совершили таран дважды. А рекордсмен — Борис Ковзан, четыре тарана. Двадцать девятого октября 1941-го в районе Зарайска, израсходовав боекомплект, он обрубил "Мессершмитту" хвостовое оперение и приземлился у деревни Титово. Местные жители помогли отремонтировать машину.Двадцать первого феврале 1942-го на участке фронта Валдай — Вышний Волочек Ковзан направил Як-1 прямо в "Юнкерс-88". Самолеты сцепились и падали вместе. Однако советскому асу удалось отвернуть в сторону, выровнять машину и жестко сесть в окрестностях Торжка. Под Новгородом 9 июля 1942-го на МиГ-3 он протаранил в борт еще один "Мессер", выжил и посадил поврежденный истребитель.Четвертый таран 13 августа 1942-го едва не закончился трагедией. В бою с большой группой бомбардировщиков и истребителей Ковзана подбили, он получил тяжелое ранение глаза. Машина не слушалась. И тогда летчик решил столкнуться с ближайшим к нему "Юнкерсом". После удара на высоте шесть километров его выкинуло из кабины. Парашют раскрылся не полностью, но пилот приземлился в болото. На помощь подоспели партизаны. Ковзан провел в госпитале десять месяцев и продолжил летную службу.Таран ЕлисееваС развитием реактивной авиации, радаров и ракетного вооружения массовые воздушные столкновения ушли в прошлое. Хотя эта опасная тактика еще долгое время оставалась крайним аргументом летчиков-истребителей.Двадцать восьмого ноября 1973-го самолет-разведчик ВВС Ирана RF-4C, пилотируемый иранским и американским летчиками, вторгся в воздушное пространство СССР. На перехват над Грузией вылетел истребитель МиГ-21СМ капитана Геннадия Елисеева. Нарушитель игнорировал предупреждения, и летчик открыл огонь. Первую ракету он выпустил вдоль курса разведчика. Вторая потеряла цель в облаках. Пушку на МиГ заклинило.С земли Елисееву приказали остановить неприятеля любой ценой — неизвестно, какое оборудование и вооружение он нес и какова была его цель. Капитан ударил иранский самолет снизу. Советский летчик погиб, а экипаж RF-4C катапультировался — их задержали. Это первый и последний воздушный таран в истории сверхзвуковой авиации.
https://ria.ru/20210710/oborona-1740460385.html
https://ria.ru/20171128/1509771827.html
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ввс ирана, великая отечественная война (1941-1945), миг-21, валдай, вышний волочек, грузия, безопасность
08:00 28.07.2021 (обновлено: 08:10 28.07.2021)
 

"Страшнее зениток": перед чем асы люфтваффе оказались беспомощны

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗвено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде
Звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Андрей Коц. За годы Великой Отечественной войны советские летчики более 600 раз таранили немецкие машины. Такого не было ни на одном театре боевых действий Второй мировой. Асы Красной армии довели эту тактику до совершенства и применяли ее даже ночью. О самом рискованном приеме воздушного боя — в материале РИА Новости.

Смертность — 50 процентов

Ровно 80 лет назад, 28 июля 1941 года, старший лейтенант Петр Еремеев совершил первый ночной таран Великой Отечественной. С первых дней германского вторжения он летал на перехват немецких бомбардировщиков, участвовал в схватках с истребителями.
Блокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 03:10
Оборона Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны
Во время очередного боевого вылета в лучах зенитных прожекторов над Ново-Петровском летчик заметил немецкие самолеты. Атаковал. Бомбардировщики рассеялись и скрылись, но один отбился от группы. Еремеев пристроился ему в хвост и зажал гашетку. Пулеметы молчали — закончились боеприпасы. Тогда ас прибавил газу, направил свой МиГ-3 на вражескую машину "Юнкерс" и винтом обрубил ей хвостовое оперение.
"Юнкерс" закрутился, вспыхнул и начал падать. МиГ после столкновения тоже быстро терял высоту. В последний момент Еремеев выпрыгнул из кабины, рванул кольцо парашюта и потерял сознание. В себя пришел уже на земле. Его подобрала пехота.
© РИА Новости / Рунов / Перейти в фотобанкСбитый фашистский самолет
Сбитый фашистский самолет - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Рунов
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Сбитый фашистский самолет
Уже в первый день войны, 22 июня, 15 пилотов намеренно столкнулись с немецкими самолетами. Чаще всего на таран шли при заклинившем оружии или когда кончались боеприпасы. Около половины летчиков погибали.

Срезать хвост

Воздушные тараны совершил 561 пилот истребителей, 19 — штурмовиков и 18 — бомбардировщиков. В войсках это считалось одной из высших форм героизма. Немцы, в свою очередь, хорошо знали о готовности советских летчиков к самопожертвованию и старались не подпускать к себе самолеты противника. Но наши асы разработали множество приемов и уловок.
Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.11.2017
28 ноября 2017, 19:39
Анатомия перехвата. Как русские летчики отгоняют самолеты США от госграницы
Самый распространенный таран — удар пропеллером по хвостовому оперению. Для этого истребитель должен был зайти сзади, резко увеличить скорость и аккуратно срезать винтом управляющие плоскости на хвосте вражеского самолета. Поврежденная машина тут же уходила в штопор. При этом атакующий имел все шансы выжить. Даже без пропеллера самолет сохранял управляемость, у летчика оставалось время спланировать на землю или выпрыгнуть с парашютом.
Иногда немцев таранили крылом — и при лобовом сближении, и при заходе с тыла. Удар наносили по хвосту или фюзеляжу. Высшим пилотажем считалось разрушение кабины пилота. А реже всего били фюзеляжем — это было самым опасным, так как подразумевало лобовую атаку.
© РИА Новости / Федор Левшин / Перейти в фотобанкСоветские летчики на самолетах Ил-2 атакуют колонну противника во время битвы на Курской дуге
Советские летчики на самолетах ИЛ-2 атакуют колонну противника во время битвы на Курской дуге - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Федор Левшин
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Советские летчики на самолетах Ил-2 атакуют колонну противника во время битвы на Курской дуге
Была и такая экзотика, как удар хвостом. Четвертого августа 1942-го летчик Ибрагим Бикмахаметов ввязался в воздушный бой с истребителем люфтваффе, вышел ему в лоб, в последний момент отвернул и на вираже срезал крыло вражеской машины. Немец разбился, а победитель благополучно довел поврежденный ЛаГГ-3 до аэродрома.

Рекорды войны

Особенно часто на таран шли в тяжелейшие первые месяцы войны. С повышением уровня подготовки летного состава и поступлением в войска современной техники это происходило все реже. Так, с 1941 по 1942 год было 358 таранов, с ноября 1942-го по 1943-й — 192, за 1944-й — 62, в 1945-м — 23.
Колонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941 - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 08:00
"Немцы не ожидали": что творилось в первые часы Великой Отечественной
Тридцать три летчика совершили таран дважды. А рекордсмен — Борис Ковзан, четыре тарана. Двадцать девятого октября 1941-го в районе Зарайска, израсходовав боекомплект, он обрубил "Мессершмитту" хвостовое оперение и приземлился у деревни Титово. Местные жители помогли отремонтировать машину.
Двадцать первого феврале 1942-го на участке фронта Валдай — Вышний Волочек Ковзан направил Як-1 прямо в "Юнкерс-88". Самолеты сцепились и падали вместе. Однако советскому асу удалось отвернуть в сторону, выровнять машину и жестко сесть в окрестностях Торжка. Под Новгородом 9 июля 1942-го на МиГ-3 он протаранил в борт еще один "Мессер", выжил и посадил поврежденный истребитель.
© РИА Новости / Михаил РуновГорит немецкий самолет-истребитель
Горит немецкий самолет-истребитель - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Михаил Рунов
Горит немецкий самолет-истребитель
Четвертый таран 13 августа 1942-го едва не закончился трагедией. В бою с большой группой бомбардировщиков и истребителей Ковзана подбили, он получил тяжелое ранение глаза. Машина не слушалась. И тогда летчик решил столкнуться с ближайшим к нему "Юнкерсом". После удара на высоте шесть километров его выкинуло из кабины. Парашют раскрылся не полностью, но пилот приземлился в болото. На помощь подоспели партизаны. Ковзан провел в госпитале десять месяцев и продолжил летную службу.

Таран Елисеева

С развитием реактивной авиации, радаров и ракетного вооружения массовые воздушные столкновения ушли в прошлое. Хотя эта опасная тактика еще долгое время оставалась крайним аргументом летчиков-истребителей.
Испытания системы С-500. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 20:40
В США назвали российский С-500 особенной угрозой для НАТО
Двадцать восьмого ноября 1973-го самолет-разведчик ВВС Ирана RF-4C, пилотируемый иранским и американским летчиками, вторгся в воздушное пространство СССР. На перехват над Грузией вылетел истребитель МиГ-21СМ капитана Геннадия Елисеева. Нарушитель игнорировал предупреждения, и летчик открыл огонь. Первую ракету он выпустил вдоль курса разведчика. Вторая потеряла цель в облаках. Пушку на МиГ заклинило.
С земли Елисееву приказали остановить неприятеля любой ценой — неизвестно, какое оборудование и вооружение он нес и какова была его цель. Капитан ударил иранский самолет снизу. Советский летчик погиб, а экипаж RF-4C катапультировался — их задержали. Это первый и последний воздушный таран в истории сверхзвуковой авиации.
 
ВВС ИранаВеликая Отечественная война (1941-1945)МиГ-21ВалдайВышний ВолочекГрузияБезопасность
 
 
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