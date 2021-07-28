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Полиция завершила допрос главреда The Insider* по делу о клевете

Полиция завершила допрос главреда The Insider* по делу о клевете - РИА Новости, 28.07.2021

Полиция завершила допрос главреда The Insider* по делу о клевете

Полиция завершила допрос главного редактора The Insider* Романа Доброхотова по делу о клевете, он остался свидетелем, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:53

2021-07-28T16:53

2021-07-28T16:53

россия

макс ван дер верфф

нидерланды

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Полиция завершила допрос главного редактора The Insider* Романа Доброхотова по делу о клевете, он остался свидетелем, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Опаренко."Допрос окончен. Он остается в статусе свидетеля", - сказала адвокат.Утром в среду Доброхотов сообщил, что к нему пришла полиция. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ "Клевета". Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17. Дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявил, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210728/zhurnalist-1743229350.html

россия

нидерланды

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россия, макс ван дер верфф, нидерланды, происшествия