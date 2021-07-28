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Суд утвердил приговор экс-депутату Госдумы Волчеку по делу о мошенничестве
Суд утвердил приговор экс-депутату Госдумы Волчеку по делу о мошенничестве - РИА Новости, 28.07.2021
Суд утвердил приговор экс-депутату Госдумы Волчеку по делу о мошенничестве
Мосгорсуд оставил в силе приговор, согласно которому бывший депутат Госдумы Денис Волчек получил три года в колонии общего режима за попытку мошенничества в... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:03
2021-07-28T14:03
денис волчек
россия
госдума рф
московский городской суд
москва
сша
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе приговор, согласно которому бывший депутат Госдумы Денис Волчек получил три года в колонии общего режима за попытку мошенничества в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Волчек, обвиненный по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, был осужден к трем годам колонии общего режима в конце мая.По данным следствия, с января по апрель 2020 года Волчек и бизнесмен Зураб Плиев склоняли потерпевшего отдать им 300 тысяч евро и часы стоимостью более 7 миллионов рублей. Обвиняемые обещали передать деньги и часы сотрудникам МВД по Юго-Восточному округу Москвы за непривлечение потерпевшего к уголовной ответственности по делу, которое находилось в их производстве, по которому мужчина проверялся на причастность. При этом Волчек и Плиев заведомо знали, что это невозможно и собирались оставить деньги и часы себе.Потерпевший обратился в правоохранительные органы, было решено провести передачу денег в рамках оперативных мероприятий. В одном из офисов центре Москвы представитель потерпевшего передал доверенному лицу Волчека и Плиева 20 тысяч долларов США и муляжи иностранных купюр, имитирующие более 305 тысяч долларов США, а также ненастоящую коробку от часов. После это фигурантов задержали в их домах в Санкт-Петербурге.Плиев в июне также получил три года колонии.
https://ria.ru/20210406/moshennichestvo-1604412960.html
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москва
сша
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денис волчек, россия, госдума рф, московский городской суд, москва, сша, происшествия
14:03 28.07.2021
 
Суд утвердил приговор экс-депутату Госдумы Волчеку по делу о мошенничестве

Мосгорсуд утвердил трехлетний срок экс-депутату Госдумы Волчеку за попытку крупного мошенничества

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе приговор, согласно которому бывший депутат Госдумы Денис Волчек получил три года в колонии общего режима за попытку мошенничества в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Пресненского районного суда г. Москвы в отношении Дениса Волчека... Оставил приговор районного суда без изменения, жалобы – без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
Волчек, обвиненный по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, был осужден к трем годам колонии общего режима в конце мая.
По данным следствия, с января по апрель 2020 года Волчек и бизнесмен Зураб Плиев склоняли потерпевшего отдать им 300 тысяч евро и часы стоимостью более 7 миллионов рублей. Обвиняемые обещали передать деньги и часы сотрудникам МВД по Юго-Восточному округу Москвы за непривлечение потерпевшего к уголовной ответственности по делу, которое находилось в их производстве, по которому мужчина проверялся на причастность. При этом Волчек и Плиев заведомо знали, что это невозможно и собирались оставить деньги и часы себе.
Потерпевший обратился в правоохранительные органы, было решено провести передачу денег в рамках оперативных мероприятий. В одном из офисов центре Москвы представитель потерпевшего передал доверенному лицу Волчека и Плиева 20 тысяч долларов США и муляжи иностранных купюр, имитирующие более 305 тысяч долларов США, а также ненастоящую коробку от часов. После это фигурантов задержали в их домах в Санкт-Петербурге.
Плиев в июне также получил три года колонии.
Экс-депутат Госдумы РФ Денис Волчек - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 11:44
Экс-депутат Госдумы Волчек признал вину в мошенничестве
 
Денис ВолчекРоссияГосдума РФМосковский городской судМоскваСШАПроисшествия
 
 
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