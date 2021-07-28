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Суд утвердил приговор экс-депутату Госдумы Волчеку по делу о мошенничестве

Суд утвердил приговор экс-депутату Госдумы Волчеку по делу о мошенничестве - РИА Новости, 28.07.2021

Суд утвердил приговор экс-депутату Госдумы Волчеку по делу о мошенничестве

Мосгорсуд оставил в силе приговор, согласно которому бывший депутат Госдумы Денис Волчек получил три года в колонии общего режима за попытку мошенничества в... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:03

2021-07-28T14:03

2021-07-28T14:03

денис волчек

россия

госдума рф

московский городской суд

москва

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происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе приговор, согласно которому бывший депутат Госдумы Денис Волчек получил три года в колонии общего режима за попытку мошенничества в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Волчек, обвиненный по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, был осужден к трем годам колонии общего режима в конце мая.По данным следствия, с января по апрель 2020 года Волчек и бизнесмен Зураб Плиев склоняли потерпевшего отдать им 300 тысяч евро и часы стоимостью более 7 миллионов рублей. Обвиняемые обещали передать деньги и часы сотрудникам МВД по Юго-Восточному округу Москвы за непривлечение потерпевшего к уголовной ответственности по делу, которое находилось в их производстве, по которому мужчина проверялся на причастность. При этом Волчек и Плиев заведомо знали, что это невозможно и собирались оставить деньги и часы себе.Потерпевший обратился в правоохранительные органы, было решено провести передачу денег в рамках оперативных мероприятий. В одном из офисов центре Москвы представитель потерпевшего передал доверенному лицу Волчека и Плиева 20 тысяч долларов США и муляжи иностранных купюр, имитирующие более 305 тысяч долларов США, а также ненастоящую коробку от часов. После это фигурантов задержали в их домах в Санкт-Петербурге.Плиев в июне также получил три года колонии.

https://ria.ru/20210406/moshennichestvo-1604412960.html

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денис волчек, россия, госдума рф, московский городской суд, москва, сша, происшествия