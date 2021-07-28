https://ria.ru/20210728/shoygu-1743202177.html

Шойгу принял приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут в Китае

Шойгу принял приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут в Китае - РИА Новости, 28.07.2021

Шойгу принял приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут в Китае

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в Душанбе в среду сообщил, что принял приглашение поучаствовать в учениях,... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T08:01

2021-07-28T08:01

2021-07-28T08:01

россия

народно-освободительная армия китая

сергей шойгу

китай

душанбе

в мире

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ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в Душанбе в среду сообщил, что принял приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут в Китае.По словам Шойгу, военные двух стран постепенно возвращаются к прежнему ритму взаимодействия. "И наша сегодняшняя встреча является подтверждением этому. Надеюсь на следующую встречу в Китае. Поэтому с удовольствием принимаю Ваше приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут на территории Китайской Народной Республики", - сказал он.Он выразил признательность Вэй Фэнхэ за внимание, которое тот уделяет развитию военного и военно-технического сотрудничества между Россией и КНР "в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия".Поздравляя коллегу с 94-й годовщиной создания Народно-освободительной армии Китая в преддверии Дня образования НОАК, Шойгу отметил, за эти годы Вооруженные силы КНР "прошли огромный путь, постоянно развиваясь и внедряя современные технологии для защиты своей страны"."Сейчас они представляют собой одну из самых многочисленных, боеготовых и высокотехнологичных армий мира", - сказал российский министр.Он отметил, что очень рад встрече с коллегой, которая знаменует и продолжает большой путь сотрудничества и личной дружбы. "Надеюсь, она будет продолжаться", - сказал Шойгу.Глава Минобороны РФ пожелал Вэй Фэнхэ, которого назвал дорогим другом, "крепкого здоровья и благополучия, а воинам дружественной Народно-освободительной армии Китая - дальнейших успехов и процветания".

https://ria.ru/20210726/shoygu-1742967068.html

https://ria.ru/20210714/shoygu-1741267453.html

россия

китай

душанбе

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россия, народно-освободительная армия китая, сергей шойгу, китай, душанбе, в мире