Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/shoygu-1743202177.html
Шойгу принял приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут в Китае
Шойгу принял приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут в Китае - РИА Новости, 28.07.2021
Шойгу принял приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут в Китае
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в Душанбе в среду сообщил, что принял приглашение поучаствовать в учениях,... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T08:01
2021-07-28T08:01
россия
народно-освободительная армия китая
сергей шойгу
китай
душанбе
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728034205_0:50:2673:1554_1920x0_80_0_0_c0b655c6f101211a5a429138fd57b70a.jpg
ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в Душанбе в среду сообщил, что принял приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут в Китае.По словам Шойгу, военные двух стран постепенно возвращаются к прежнему ритму взаимодействия. "И наша сегодняшняя встреча является подтверждением этому. Надеюсь на следующую встречу в Китае. Поэтому с удовольствием принимаю Ваше приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут на территории Китайской Народной Республики", - сказал он.Он выразил признательность Вэй Фэнхэ за внимание, которое тот уделяет развитию военного и военно-технического сотрудничества между Россией и КНР "в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия".Поздравляя коллегу с 94-й годовщиной создания Народно-освободительной армии Китая в преддверии Дня образования НОАК, Шойгу отметил, за эти годы Вооруженные силы КНР "прошли огромный путь, постоянно развиваясь и внедряя современные технологии для защиты своей страны"."Сейчас они представляют собой одну из самых многочисленных, боеготовых и высокотехнологичных армий мира", - сказал российский министр.Он отметил, что очень рад встрече с коллегой, которая знаменует и продолжает большой путь сотрудничества и личной дружбы. "Надеюсь, она будет продолжаться", - сказал Шойгу.Глава Минобороны РФ пожелал Вэй Фэнхэ, которого назвал дорогим другом, "крепкого здоровья и благополучия, а воинам дружественной Народно-освободительной армии Китая - дальнейших успехов и процветания".
https://ria.ru/20210726/shoygu-1742967068.html
https://ria.ru/20210714/shoygu-1741267453.html
россия
китай
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728034205_0:0:2673:2006_1920x0_80_0_0_7c8470b58b27467cb2de137810755c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, народно-освободительная армия китая, сергей шойгу, китай, душанбе, в мире
08:01 28.07.2021
 
Шойгу принял приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут в Китае

Шойгу сообщил, что принял приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут в Китае

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в Душанбе в среду сообщил, что принял приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут в Китае.
По словам Шойгу, военные двух стран постепенно возвращаются к прежнему ритму взаимодействия. "И наша сегодняшняя встреча является подтверждением этому. Надеюсь на следующую встречу в Китае. Поэтому с удовольствием принимаю Ваше приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут на территории Китайской Народной Республики", - сказал он.
"В сложных условиях развития пандемии во всем мире мы, тем не менее, общими усилиями смогли найти новые формы кооперации и продолжили плодотворное сотрудничество", - сказал глава Минобороны РФ.
Он выразил признательность Вэй Фэнхэ за внимание, которое тот уделяет развитию военного и военно-технического сотрудничества между Россией и КНР "в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия".
Поздравляя коллегу с 94-й годовщиной создания Народно-освободительной армии Китая в преддверии Дня образования НОАК, Шойгу отметил, за эти годы Вооруженные силы КНР "прошли огромный путь, постоянно развиваясь и внедряя современные технологии для защиты своей страны".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 17:17
Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении Карапетяном
"Сейчас они представляют собой одну из самых многочисленных, боеготовых и высокотехнологичных армий мира", - сказал российский министр.
Он отметил, что очень рад встрече с коллегой, которая знаменует и продолжает большой путь сотрудничества и личной дружбы. "Надеюсь, она будет продолжаться", - сказал Шойгу.
Глава Минобороны РФ пожелал Вэй Фэнхэ, которого назвал дорогим другом, "крепкого здоровья и благополучия, а воинам дружественной Народно-освободительной армии Китая - дальнейших успехов и процветания".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдает за масштабными учениями войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 17:21
Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире
 
РоссияНародно-освободительная армия КитаяСергей ШойгуКитайДушанбеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния