https://ria.ru/20210728/samolet-1743233264.html

На трассе в Амурской области нашли легкомоторный самолет с повреждениями

На трассе в Амурской области нашли легкомоторный самолет с повреждениями - РИА Новости, 28.07.2021

На трассе в Амурской области нашли легкомоторный самолет с повреждениями

Легкомоторный самолёт обнаружен на федеральной трассе Амур в Архаринском районе Амурской области, предварительно, он совершил жёсткую посадку, пострадавших нет, РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:16

2021-07-28T11:16

2021-07-28T11:52

амур (река)

архаринский район

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Легкомоторный самолёт обнаружен на федеральной трассе Амур в Архаринском районе Амурской области, предварительно, он совершил жёсткую посадку, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Амурской области."В отдел полиции по Архаринскому району поступило сообщение, что самолёт находится на обочине автодороги, на место выехали сотрудники полиции, факт подтвердился, в результате происшествия пострадавших предварительно нет, организована охрана места происшествия и обеспечение беспрепятственного проезда транспорта", - сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Амурской области.Легкомоторный самолет совершил посадку на федеральной трассе "Амур", по предварительным данным, из-за метеоусловий, на борту был только пилот, позже сообщило Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте."Забайкальским следственными отделом на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с самолётом Stinson-108. Предварительно установлено, что 28 июля в дневное время легкомоторный самолёт осуществлял плановый полет по направлению город Чита. По метеоусловиям самолёт был вынужден осуществить посадку… На борту находился пилот, пассажиров не было. Самолёт приземлился благополучно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210727/samolet-1743077604.html

амур (река)

архаринский район

амурская область

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амур (река), архаринский район, амурская область, происшествия