https://ria.ru/20210728/samolet-1743233264.html
На трассе в Амурской области нашли легкомоторный самолет с повреждениями
На трассе в Амурской области нашли легкомоторный самолет с повреждениями - РИА Новости, 28.07.2021
На трассе в Амурской области нашли легкомоторный самолет с повреждениями
Легкомоторный самолёт обнаружен на федеральной трассе Амур в Архаринском районе Амурской области, предварительно, он совершил жёсткую посадку, пострадавших нет, РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:16
2021-07-28T11:16
2021-07-28T11:52
амур (река)
архаринский район
амурская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Легкомоторный самолёт обнаружен на федеральной трассе Амур в Архаринском районе Амурской области, предварительно, он совершил жёсткую посадку, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Амурской области."В отдел полиции по Архаринскому району поступило сообщение, что самолёт находится на обочине автодороги, на место выехали сотрудники полиции, факт подтвердился, в результате происшествия пострадавших предварительно нет, организована охрана места происшествия и обеспечение беспрепятственного проезда транспорта", - сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Амурской области.Легкомоторный самолет совершил посадку на федеральной трассе "Амур", по предварительным данным, из-за метеоусловий, на борту был только пилот, позже сообщило Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте."Забайкальским следственными отделом на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с самолётом Stinson-108. Предварительно установлено, что 28 июля в дневное время легкомоторный самолёт осуществлял плановый полет по направлению город Чита. По метеоусловиям самолёт был вынужден осуществить посадку… На борту находился пилот, пассажиров не было. Самолёт приземлился благополучно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210727/samolet-1743077604.html
амур (река)
архаринский район
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амур (река), архаринский район, амурская область, происшествия
11:16 28.07.2021 (обновлено: 11:52 28.07.2021)
На трассе в Амурской области нашли легкомоторный самолет с повреждениями
УМВД: легкомоторный самолет с повреждениями нашли на федеральной трассе в Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости.
Легкомоторный самолёт обнаружен на федеральной трассе Амур
в Архаринском районе Амурской области
, предварительно, он совершил жёсткую посадку, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Амурской области.
"В отдел полиции по Архаринскому району поступило сообщение, что самолёт находится на обочине автодороги, на место выехали сотрудники полиции, факт подтвердился, в результате происшествия пострадавших предварительно нет, организована охрана места происшествия и обеспечение беспрепятственного проезда транспорта", - сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Амурской области.
Легкомоторный самолет совершил посадку на федеральной трассе "Амур", по предварительным данным, из-за метеоусловий, на борту был только пилот, позже сообщило Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.
"Забайкальским следственными отделом на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с самолётом Stinson-108. Предварительно установлено, что 28 июля в дневное время легкомоторный самолёт осуществлял плановый полет по направлению город Чита. По метеоусловиям самолёт был вынужден осуществить посадку… На борту находился пилот, пассажиров не было. Самолёт приземлился благополучно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.