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Россиянка из-за ошибки врачей родила чужого ребенка
Россиянка из-за ошибки врачей родила чужого ребенка - РИА Новости, 28.07.2021
Россиянка из-за ошибки врачей родила чужого ребенка
Жительница Челябинска выносила и родила чужого ребенка из-за ошибки медиков во время процедуры ЭКО, пишет местный портал 74.ru. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T16:15
2021-07-28T16:55
россия
женщины
врачи
мужчины
челябинск
дети
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общество
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Жительница Челябинска выносила и родила чужого ребенка из-за ошибки медиков во время процедуры ЭКО, пишет местный портал 74.ru."Мы должны были выписываться, врач пришла на осмотр и случайно положила его (ребенка. — Прим. ред.) карту на стол. У меня глаз как упал: группа крови — вторая. Я говорю: "Как так? У мужа — первая, у меня — третья". Это невозможно", — рассказала она журналистам.Женщина обратилась в перинатальный центр и потребовала провести ДНК-экспертизу. Результаты подтвердили, что ни она, ни ее супруг не были родителями."Вероятная подмена имела место на этапе эмбриологической лаборатории отделения вспомогательных репродуктивных технологий", — говорится в заявлении по итогам служебного расследования.Пара обратилась в суд и заключила мировое соглашение с областным перинатальным центром. В итоге медики обязались выплатить женщине моральную компенсацию в 2,4 миллиона рублей, а ее мужу — в 1,6 миллиона рублей.Сейчас жительница Челябинска собирается найти собственного ребенка."Женщина, с которой я лежала, возможно, биологическая мать моего сына. Хуже-то ему не будет от того, что у него две мамы и два папы. Кроме того, нужно разобраться, где мой родной ребенок", — заключила она в беседе с порталом.Акушер-гинеколог Елена Калинина, в свою очередь, назвала подмену эмбрионов во время ЭКО "эксклюзивным для России случаем".
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россия, женщины, врачи, мужчины, челябинск, дети, семья, общество
16:15 28.07.2021 (обновлено: 16:55 28.07.2021)
 
Россиянка из-за ошибки врачей родила чужого ребенка

Жительница Челябинска выносила и родила чужого ребенка из-за ошибки врачей во время ЭКО

© РИА Новости / Сергей ГунеевМладенцы в перинатальном центре. Архивное фото
Младенцы в перинатальном центре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Жительница Челябинска выносила и родила чужого ребенка из-за ошибки медиков во время процедуры ЭКО, пишет местный портал 74.ru.
"Мы должны были выписываться, врач пришла на осмотр и случайно положила его (ребенка. — Прим. ред.) карту на стол. У меня глаз как упал: группа крови — вторая. Я говорю: "Как так? У мужа — первая, у меня — третья". Это невозможно", — рассказала она журналистам.
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"Вероятная подмена имела место на этапе эмбриологической лаборатории отделения вспомогательных репродуктивных технологий", — говорится в заявлении по итогам служебного расследования.
Пара обратилась в суд и заключила мировое соглашение с областным перинатальным центром. В итоге медики обязались выплатить женщине моральную компенсацию в 2,4 миллиона рублей, а ее мужу — в 1,6 миллиона рублей.
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Сейчас жительница Челябинска собирается найти собственного ребенка.
"Женщина, с которой я лежала, возможно, биологическая мать моего сына. Хуже-то ему не будет от того, что у него две мамы и два папы. Кроме того, нужно разобраться, где мой родной ребенок", — заключила она в беседе с порталом.
Акушер-гинеколог Елена Калинина, в свою очередь, назвала подмену эмбрионов во время ЭКО "эксклюзивным для России случаем".
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