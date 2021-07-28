https://ria.ru/20210728/rebenok-1743299951.html

Россиянка из-за ошибки врачей родила чужого ребенка

Россиянка из-за ошибки врачей родила чужого ребенка - РИА Новости, 28.07.2021

Россиянка из-за ошибки врачей родила чужого ребенка

Жительница Челябинска выносила и родила чужого ребенка из-за ошибки медиков во время процедуры ЭКО, пишет местный портал 74.ru. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:15

2021-07-28T16:15

2021-07-28T16:55

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Жительница Челябинска выносила и родила чужого ребенка из-за ошибки медиков во время процедуры ЭКО, пишет местный портал 74.ru."Мы должны были выписываться, врач пришла на осмотр и случайно положила его (ребенка. — Прим. ред.) карту на стол. У меня глаз как упал: группа крови — вторая. Я говорю: "Как так? У мужа — первая, у меня — третья". Это невозможно", — рассказала она журналистам.Женщина обратилась в перинатальный центр и потребовала провести ДНК-экспертизу. Результаты подтвердили, что ни она, ни ее супруг не были родителями."Вероятная подмена имела место на этапе эмбриологической лаборатории отделения вспомогательных репродуктивных технологий", — говорится в заявлении по итогам служебного расследования.Пара обратилась в суд и заключила мировое соглашение с областным перинатальным центром. В итоге медики обязались выплатить женщине моральную компенсацию в 2,4 миллиона рублей, а ее мужу — в 1,6 миллиона рублей.Сейчас жительница Челябинска собирается найти собственного ребенка."Женщина, с которой я лежала, возможно, биологическая мать моего сына. Хуже-то ему не будет от того, что у него две мамы и два папы. Кроме того, нужно разобраться, где мой родной ребенок", — заключила она в беседе с порталом.Акушер-гинеколог Елена Калинина, в свою очередь, назвала подмену эмбрионов во время ЭКО "эксклюзивным для России случаем".

https://ria.ru/20180721/1524960784.html

https://ria.ru/20191219/1562569692.html

https://ria.ru/20191214/1562374182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, женщины, врачи, мужчины, челябинск, дети, семья, общество