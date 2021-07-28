https://ria.ru/20210728/putin-1743309604.html

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 28.07.2021

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, обсуждалось социально-экономическое развитие России,... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:55

2021-07-28T16:55

2021-07-28T16:55

россия

дмитрий медведев

совет федерации рф

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

сергей иванов (политик)

николай патрушев

азербайджан

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, обсуждалось социально-экономическое развитие России, ситуация в Афганистане и на границе Армении и Азербайджана, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов."В ходе совещания участники обсудили текущие вопросы социально-экономического развития России. Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на азербайджанско-армянской границе", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210728/armeniya-1743213128.html

россия

азербайджан

армения

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россия, дмитрий медведев, совет федерации рф, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, сергей иванов (политик), николай патрушев, азербайджан, армения, политика