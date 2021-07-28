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Ученые выяснили, что собаки хорошо различают ложь
Ученые выяснили, что собаки хорошо различают ложь - РИА Новости, 28.07.2021
Ученые выяснили, что собаки хорошо различают ложь
Собаки в зависимости от обстоятельств умеют определять, обманывает ли их человек. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в одном из... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:55
2021-07-28T16:27
proceedings of the royal society b
открытия - риа наука
венский университет
австрия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Собаки в зависимости от обстоятельств умеют определять, обманывает ли их человек. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в одном из основных печатных изданий Лондонского королевского общества — Proceedings of the Royal Society B.Ученые из Венского университета провели три эксперимента, в которых приняли участие 260 собак различных пород.Перед животными ставили две непрозрачные миски: одна из них была пуста, а в другой лежало лакомство. Один из добровольцев, которого они раньше никогда не видели, начинал подсказывать собакам, в какой миске лежит еда. Они выбирали указанную емкость, получали свою награду и в итоге начинали ему доверять.Далее в присутствии собак новый незнакомец переносил еду из одной миски в другую в то время, как человек из первой части эксперимента наблюдал за происходящим.Затем эта процедура повторялась, но уже без его присутствия.После этого ученые повторили первую часть эксперимента и пришли к выводу, что собаки игнорируют совет человека, если он не присутствовал, когда угощения перекладывали.Еще более важным специалисты считают тот факт, что около половины испытуемых животных не стали следовать совету этого человека, если он видел, как перемещают еду, а затем пытался убедить собак, что она лежит на самом деле в пустой миске.Это, по мнению ученых, свидетельствует о том, что псы способны различать человеческую ложь.Отмечается, что подобные эксперименты уже проводились с детьми в возрасте до пяти лет, а также с макаками и шимпанзе. По результатам всех исследований эксперты заключили, что дети и обезьяны гораздо чаще доверяли совету очевидного лжеца, чем собаки.
https://ria.ru/20210321/psy-1602190396.html
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proceedings of the royal society b, открытия - риа наука, венский университет, австрия
15:55 28.07.2021 (обновлено: 16:27 28.07.2021)
 
Ученые выяснили, что собаки хорошо различают ложь

Ученые из Венского университета выяснили, что собаки хорошо различают ложь

© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкСобака породы жесткошерстная такса
Собака породы жесткошерстная такса - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Собаки в зависимости от обстоятельств умеют определять, обманывает ли их человек. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в одном из основных печатных изданий Лондонского королевского общества — Proceedings of the Royal Society B.
Ученые из Венского университета провели три эксперимента, в которых приняли участие 260 собак различных пород.
Перед животными ставили две непрозрачные миски: одна из них была пуста, а в другой лежало лакомство. Один из добровольцев, которого они раньше никогда не видели, начинал подсказывать собакам, в какой миске лежит еда. Они выбирали указанную емкость, получали свою награду и в итоге начинали ему доверять.
Далее в присутствии собак новый незнакомец переносил еду из одной миски в другую в то время, как человек из первой части эксперимента наблюдал за происходящим.
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Затем эта процедура повторялась, но уже без его присутствия.
После этого ученые повторили первую часть эксперимента и пришли к выводу, что собаки игнорируют совет человека, если он не присутствовал, когда угощения перекладывали.
Еще более важным специалисты считают тот факт, что около половины испытуемых животных не стали следовать совету этого человека, если он видел, как перемещают еду, а затем пытался убедить собак, что она лежит на самом деле в пустой миске.
Это, по мнению ученых, свидетельствует о том, что псы способны различать человеческую ложь.
Отмечается, что подобные эксперименты уже проводились с детьми в возрасте до пяти лет, а также с макаками и шимпанзе. По результатам всех исследований эксперты заключили, что дети и обезьяны гораздо чаще доверяли совету очевидного лжеца, чем собаки.
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