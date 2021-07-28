https://ria.ru/20210728/psy-1743295855.html

Ученые выяснили, что собаки хорошо различают ложь

Ученые выяснили, что собаки хорошо различают ложь - РИА Новости, 28.07.2021

Ученые выяснили, что собаки хорошо различают ложь

Собаки в зависимости от обстоятельств умеют определять, обманывает ли их человек. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в одном из... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:55

2021-07-28T15:55

2021-07-28T16:27

proceedings of the royal society b

открытия - риа наука

венский университет

австрия

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Собаки в зависимости от обстоятельств умеют определять, обманывает ли их человек. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в одном из основных печатных изданий Лондонского королевского общества — Proceedings of the Royal Society B.Ученые из Венского университета провели три эксперимента, в которых приняли участие 260 собак различных пород.Перед животными ставили две непрозрачные миски: одна из них была пуста, а в другой лежало лакомство. Один из добровольцев, которого они раньше никогда не видели, начинал подсказывать собакам, в какой миске лежит еда. Они выбирали указанную емкость, получали свою награду и в итоге начинали ему доверять.Далее в присутствии собак новый незнакомец переносил еду из одной миски в другую в то время, как человек из первой части эксперимента наблюдал за происходящим.Затем эта процедура повторялась, но уже без его присутствия.После этого ученые повторили первую часть эксперимента и пришли к выводу, что собаки игнорируют совет человека, если он не присутствовал, когда угощения перекладывали.Еще более важным специалисты считают тот факт, что около половины испытуемых животных не стали следовать совету этого человека, если он видел, как перемещают еду, а затем пытался убедить собак, что она лежит на самом деле в пустой миске.Это, по мнению ученых, свидетельствует о том, что псы способны различать человеческую ложь.Отмечается, что подобные эксперименты уже проводились с детьми в возрасте до пяти лет, а также с макаками и шимпанзе. По результатам всех исследований эксперты заключили, что дети и обезьяны гораздо чаще доверяли совету очевидного лжеца, чем собаки.

https://ria.ru/20210321/psy-1602190396.html

https://ria.ru/20210717/kinolog-1741632174.html

австрия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

proceedings of the royal society b, открытия - риа наука, венский университет, австрия