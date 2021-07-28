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При крупном лесном пожаре в Анталье пострадали 53 человека
При крупном лесном пожаре в Анталье пострадали 53 человека - РИА Новости, 28.07.2021
При крупном лесном пожаре в Анталье пострадали 53 человека
Не менее 53 человек пострадали в результате крупного лесного пожара в турецкой провинции Анталья, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:33
2021-07-28T17:33
2021-07-28T18:08
анталья (провинция)
турция
происшествия
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АНКАРА, 28 июл — РИА Новости. Не менее 53 человек пострадали в результате крупного лесного пожара в турецкой провинции Анталья, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в Twitter."При тушении одна пожарная машина перевернулась, водитель получил тяжелые ранения", — добавил чиновник. Администрация провинции Анталья сообщила о сильном лесном пожаре в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.На видео телеканала NTV виден черный дым над городом в непосредственной близости от жилых домов.Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории.
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Затянуло дымом: сильный лесной пожар в районе Антальи
Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет. В тушении огня участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.
2021-07-28T17:33
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видео, анталья (провинция), турция, происшествия, в мире
17:33 28.07.2021 (обновлено: 18:08 28.07.2021)
При крупном лесном пожаре в Анталье пострадали 53 человека
При крупном лесном пожаре в Анталье пострадали 53 человека
АНКАРА, 28 июл — РИА Новости.
Не менее 53 человек пострадали в результате крупного лесного пожара в турецкой провинции Анталья
, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в Twitter.
"При тушении одна пожарная машина перевернулась, водитель получил тяжелые ранения", — добавил чиновник.
Администрация провинции Анталья сообщила о сильном лесном пожаре в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.
На видео телеканала NTV виден черный дым над городом в непосредственной близости от жилых домов.
Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории.