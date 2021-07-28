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При крупном лесном пожаре в Анталье пострадали 53 человека

При крупном лесном пожаре в Анталье пострадали 53 человека - РИА Новости, 28.07.2021

При крупном лесном пожаре в Анталье пострадали 53 человека

Не менее 53 человек пострадали в результате крупного лесного пожара в турецкой провинции Анталья, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:33

2021-07-28T17:33

2021-07-28T18:08

анталья (провинция)

турция

происшествия

в мире

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АНКАРА, 28 июл — РИА Новости. Не менее 53 человек пострадали в результате крупного лесного пожара в турецкой провинции Анталья, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в Twitter."При тушении одна пожарная машина перевернулась, водитель получил тяжелые ранения", — добавил чиновник. Администрация провинции Анталья сообщила о сильном лесном пожаре в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.На видео телеканала NTV виден черный дым над городом в непосредственной близости от жилых домов.Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории.

анталья (провинция)

турция

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2021

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Затянуло дымом: сильный лесной пожар в районе Антальи Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет. В тушении огня участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. 2021-07-28T17:33 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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