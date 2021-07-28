https://ria.ru/20210728/politsiya-1743207360.html

Главред The Insider* сообщил о визите полиции

Главред The Insider* сообщил о визите полиции - РИА Новости, 28.07.2021

Главред The Insider* сообщил о визите полиции

Главный редактор Insider* Роман Доброхотов сообщил, что к нему пришли сотрудники полиции. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T08:57

2021-07-28T08:57

2021-07-28T09:27

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латвия

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главный редактор Insider* Роман Доброхотов сообщил, что к нему пришли сотрудники полиции.Ранее Минюст включил The Insider* и пятерых журналистов "Открытых медиа" и "Проекта"** в список СМИ-иноагентов. Доброхотов, комментируя РИА Новости включение издания в этот список, заявил, что это латвийское СМИ и подчиняется только законам Латвии."Видимо у меня обыск. Стучится полиция", - написал Доброхотов в Twitter.Связаться с Доброхотовым РИА Новости пока не удалось. Комментарием со стороны полиции агентство пока не располагает.Обыски у главреда Insider* Романа Доброхотова связаны с делом о клевете, возбужденным по заявлению голландского журналиста, позже сообщил в среду РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сейчас идут обыски у Доброхотова, это связано с делом о клевете, возбужденным по заявлению голландского журналиста ван дер Верффа", - сказал собеседник.Ранее в СМИ появилась информация, что нидерландский журналист Макс ван дер Верфф просил российские следственные органы возбудить против Доброхотова дело о клевете, обвинявшего корреспондента в работе на российские спецслужбы.* Организация признана в России иноагентом** Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России

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россия, латвия, общество