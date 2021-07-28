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Sputnik и Télam создали онлайн-площадку для российско-аргентинского диалога

Sputnik и Télam создали онлайн-площадку для российско-аргентинского диалога - РИА Новости, 28.07.2021

Sputnik и Télam создали онлайн-площадку для российско-аргентинского диалога

Несмотря на сложности, с которыми Москва и Буэнос-Айрес столкнулись во время пандемии, Россия и Аргентина остаются важнейшими стратегическими партнерами и будут РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:28

2021-07-28T16:28

2021-07-28T16:28

sputnik

сергей кочетков

латинская америка

аргентина

буэнос-айрес (город)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Несмотря на сложности, с которыми Москва и Буэнос-Айрес столкнулись во время пандемии, Россия и Аргентина остаются важнейшими стратегическими партнерами и будут дальше наращивать взаимодействие по всем возможным направлениям. К такому мнению пришли эксперты в области российско-аргентинских отношений, принявшие участие в онлайн-мероприятии, организованном информационным агентством и радио Sputnik и новостным агентством Télam.Конференция была посвящена разноформатному сотрудничеству между Москвой и Буэнос-Айресом в период пандемии. Агентство Sputnik представил Первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков, от Télam выступила президент Бернарда Льоренте. В дискуссии также приняли участие российские эксперты: Директор института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский; начальник отдела Аргентины, Парагвая и Уругвая Латиноамериканского департамента МИД РФ Сергей Рещиков и Исполнительный директор-Заместитель Председателя Совета предпринимателей Россия-Аргентина, Заместитель Генерального директора ПАО "Фосагро" Александр Шарабайко. Из Буэнос-Айреса подключились экс-министр иностранных дел, сенатор Хорхе Тайана; глава Кабинета советников вице-президента Парламентской ассамблеи МЕРКОСУР, советник по международным вопросам главы администрации провинции Буэнос-Айрес Марсело Бригнони, а также адвокат и политолог, преподаватель магистерской программы по российской политической мысли Университета Буэнос-Айреса Мариана Гомес. Модератором дискуссии выступила ведущий специалист Дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Бычкова.Участники обсудили необходимость развития мультиполярного мира, влияние санкций на российско-аргентинские отношения, возможность наращивания сотрудничества с Китаем, методы для борьбы с пандемией и дальнейшее расширение партнерских связей в области бизнеса, фармацевтики, торговли и исследованиях в Антарктиде. Стороны также отметили высокий уровень сотрудничества в медиасфере.Бернарда Льоренте поблагодарила Sputnik за возможность проведения экспертного диалога между специалистами и журналистами по российско-аргентинским отношениям и отметила, что для агентства Télam ценны "профессиональные и дружеские отношения с агентством Sputnik, которые представляют собой важный стратегический альянс".Представители России и Аргентины смотрят в будущее с осторожным оптимизмом, отмечая положительные эффекты пандемии на развитие двусторонних отношений. "Пандемия позволила нашим странам развивать отношения в новых сферах, таких как производство вакцин", - подчеркнул Дмитрий Разумовский. – "Восстановление местных производств и формирование альянса с аргентинскими компаниями может стать прекрасной базой для новых совместных проектов в будущем".С ним согласен и Александр Шарабайко: "Конечно, сложно выстраивать какие-то долгосрочные отношения в онлайн-формате; многие проекты, которые были анонсированы или запущены до начала коронавируса, встали на техническую паузу, но по нашему мнению, все они будут продолжены. Изменился формат наших отношений, но не все индустрии пострадали одинаково, так, например, индустрию производства минеральных удобрений пандемия обошла стороной, объем нашего сотрудничества не уменьшился, думаю, что есть хороший потенциал к дальнейшему развитию".Сергей Рещиков добавил, что "необходимо создать систему быстрого реагирования на схожие с пандемией угрозы". По мнению эксперта, "нужно сосредоточить усилия на создание института или сети учреждений, где можно было бы собрать накопленные всеми странами знания, практики и технологии для выработки мер против инфекций такого типа".Его точку зрения поддержала и Мариана Гомес, подчеркнув, что человечество должно вернуться к вопросу общего блага и уважать его. "Нам также нужно бороться с коммерциализацией важных для развития человечества сфер, таких как здравоохранение и образование", - отметила Мариана.Sputnik– международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20210428/sotrudnichestvo-1730354315.html

https://ria.ru/20210719/proekt-1741911369.html

https://ria.ru/20210512/vebinar-1732013491.html

латинская америка

аргентина

буэнос-айрес (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik, сергей кочетков, латинская америка, аргентина, буэнос-айрес (город)