https://ria.ru/20210728/patriarkh-1743235243.html

Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днем крещения Руси

Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днем крещения Руси - РИА Новости, 28.07.2021

Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днем крещения Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем крещения Руси и выразил надежду на "доброе взаимодействие... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:24

2021-07-28T11:24

2021-07-28T11:24

религия и мировоззрение

россия

московский патриархат

игорь якимчук

украинская православная церковь

крещение руси

русская православная церковь

владимир зеленский

владимир

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем крещения Руси и выразил надежду на "доброе взаимодействие властей и Украинской православной церкви", следует из поздравления, опубликованного на сайте Русской православной церкви.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в Церкви звучит колокольный звон, проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине.По его словам, особенно дорог этот праздник миллионам верующих Украины, "ведь именно из Днепровской купели славного града Киева воссиял свет православия по всей Руси"."Продолжая дело равноапостольного князя, Церковь и ныне мужественно несет миру свидетельство о Христе, прилагает активные усилия для совершения дел милосердия и духовного просвещения современников. Выражаю надежду на развитие доброго взаимодействия органов государственной власти страны с Украинской православной церковью ради созидания гражданского согласия и утверждения в жизни людей высоких нравственных ценностей", - заключил патриарх Кирилл.Ранее секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук заявил, что Русская православная церковь не откажется от идеи празднования Крещения Руси и отношения к Киеву как святому месту крещенской купели.

https://ria.ru/20210728/prazdnik-1742892038.html

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россия, московский патриархат, игорь якимчук, украинская православная церковь, крещение руси, русская православная церковь, владимир зеленский, владимир, киев