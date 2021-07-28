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В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на артиста балета
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на артиста балета - РИА Новости, 28.07.2021
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на артиста балета
Житель одной из северокавказских республик, подозреваемый в ограблении артиста балета на Садовой улице в Петербурге, а также в ограблении молодого человека на... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T09:32
2021-07-28T09:32
2021-07-28T10:16
гумвд
михайловский театр
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Житель одной из северокавказских республик, подозреваемый в ограблении артиста балета на Садовой улице в Петербурге, а также в ограблении молодого человека на канале Грибоедова, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."По подозрению в совершении данных преступлений задержан 31-летний житель одной из северокавказских республик. Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - сказано в сообщении.Как сообщили в пресс-службе, 24 июля на канале Грибоедова подозреваемый с подельником отобрали у 22-летнего молодого человека мобильный телефон и наушники, с его банковской карты сняли деньги. На следующий день он же и соучастник около 06.00 у дома 33 по улице Садовой избили артиста балета и отобрали у него 7000 рублей. По данным СМИ, жертвой грабителей стал 41-летний артист балета Михайловского театра Дмитрий Ярмийчук.Возбуждены уголовные дела о грабеже. Приняты меры к розыску соучастника преступлений.
https://radiosputnik.ria.ru/20210723/samara-1742597085.html
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гумвд, михайловский театр, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
09:32 28.07.2021 (обновлено: 10:16 28.07.2021)
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на артиста балета
В Петербурге задержали 31-летнего подозреваемого в ограблении артиста балета