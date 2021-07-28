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Петербуржцу предъявили обвинение после видео с угрозами в адрес христиан
Петербуржцу предъявили обвинение после видео с угрозами в адрес христиан - РИА Новости, 28.07.2021
Петербуржцу предъявили обвинение после видео с угрозами в адрес христиан
Жителю Петербурга, записавшему видеоролик с угрозами в адрес христиан и оружием в багажнике, предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, сообщает... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:14
2021-07-28T11:14
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ломоносов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Жителю Петербурга, записавшему видеоролик с угрозами в адрес христиан и оружием в багажнике, предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба СК РФ.По данным пресс-службы, "в 2020 году обвиняемый, пренебрежительно относящийся к православной вере, находясь в городе Ломоносов... в социальной сети "ВКонтакте" разместил записанный им видеоролик, в котором комментировал в негативном ключе православие, пропагандировал неполноценность человека по признакам религиозной принадлежности".Мужчина демонстрировал на видео оружие в багажнике автомобиля и высказывал угрозы применения насилия в отношении христиан, отмечается в сообщении.Были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
https://ria.ru/20210616/izvineniya-1737325614.html
россия
ломоносов
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ломоносов, санкт-петербург
11:14 28.07.2021
 
Петербуржцу предъявили обвинение после видео с угрозами в адрес христиан

СК: жителю Петербурга, записавшему видеоролик с угрозами в адрес христиан, предъявили обвинение

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Жителю Петербурга, записавшему видеоролик с угрозами в адрес христиан и оружием в багажнике, предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба СК РФ.
Санкт-Петербурге мужчине предъявлено обвинение в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и возбуждении ненависти по религиозному признаку", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, "в 2020 году обвиняемый, пренебрежительно относящийся к православной вере, находясь в городе Ломоносов... в социальной сети "ВКонтакте" разместил записанный им видеоролик, в котором комментировал в негативном ключе православие, пропагандировал неполноценность человека по признакам религиозной принадлежности".
Мужчина демонстрировал на видео оружие в багажнике автомобиля и высказывал угрозы применения насилия в отношении христиан, отмечается в сообщении.
Были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
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