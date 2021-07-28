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Источник: жительнице Ленобласти вырвали ноготь из-за коляски на газоне
Источник: жительнице Ленобласти вырвали ноготь из-за коляски на газоне - РИА Новости, 28.07.2021
Источник: жительнице Ленобласти вырвали ноготь из-за коляски на газоне
Жительница города Мурино в Ленинградской области обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что на нее напала неизвестная женщина из-за детской... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:02
2021-07-28T15:02
россия
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Жительница города Мурино в Ленинградской области обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что на нее напала неизвестная женщина из-за детской коляски на газоне и вырвала ей ноготь, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Жительница Мурино 30 лет заявила в полицию о нападении неизвестной женщины из-за того, что она поставила на газон детскую коляску. По словам заявительницы, женщина порвала ей платье и вырвала ноготь", - сказал собеседник агентства.По его словам, вторая участница конфликта, 58-летняя женщина, тоже написала заявление в полицию о рукоприкладстве на детской площадке.Проводится проверка.
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россия, ленинградская область, происшествия
15:02 28.07.2021
 
Источник: жительнице Ленобласти вырвали ноготь из-за коляски на газоне

Источник: жительнице города Мурино Ленинградской области вырвали ноготь из-за коляски на газоне

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Жительница города Мурино в Ленинградской области обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что на нее напала неизвестная женщина из-за детской коляски на газоне и вырвала ей ноготь, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Жительница Мурино 30 лет заявила в полицию о нападении неизвестной женщины из-за того, что она поставила на газон детскую коляску. По словам заявительницы, женщина порвала ей платье и вырвала ноготь", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вторая участница конфликта, 58-летняя женщина, тоже написала заявление в полицию о рукоприкладстве на детской площадке.
Проводится проверка.
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