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На севере Индии из-за ливней погибли 16 человек

На севере Индии из-за ливней погибли 16 человек - РИА Новости, 28.07.2021

На севере Индии из-за ливней погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли, еще более 30 получили ранения или пропали без вести в штатах Химачал-Прадеш и Уттаракханд и суверенной территории Джамму и... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T22:23

2021-07-28T22:23

2021-07-28T22:41

кашмир

химачал-прадеш

нарендра моди

уттаракханд

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июл - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, еще более 30 получили ранения или пропали без вести в штатах Химачал-Прадеш и Уттаракханд и суверенной территории Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает газета Hindustan Times.Ранее сообщалось о пяти погибших и десятках пропавших без вести из-за непогоды в Джамму и Кашмире."Центральное правительство тщательно следит за ситуацией на фоне ливней в округах Киштвар и Каргил (в Джамму и Кашмире - ред.). В пострадавших регионах предоставляется вся возможная помощь. Я молюсь за безопасность и благополучие каждого", - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter.На данный момент в Джамму и Кашмире погибли семь человек, 26 числятся пропавшими. Шесть человек получили серьезные ранения и были доставлены в местную больницу. В Химачал-Прадеше девять человек погибли, семь пропали без вести. В штате Уттаракханд закрыт для посещения водопад Кемпти. Индийское метеорологическое бюро также сообщало о ливневых дождях на территории штата и о выпадении осадков, превышающих норму.

https://ria.ru/20210726/kosta-rika-1743016473.html

кашмир

химачал-прадеш

уттаракханд

индия

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кашмир, химачал-прадеш, нарендра моди, уттаракханд, индия, в мире