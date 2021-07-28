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На севере Индии из-за ливней погибли 16 человек
На севере Индии из-за ливней погибли 16 человек - РИА Новости, 28.07.2021
На севере Индии из-за ливней погибли 16 человек
По меньшей мере 16 человек погибли, еще более 30 получили ранения или пропали без вести в штатах Химачал-Прадеш и Уттаракханд и суверенной территории Джамму и... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T22:23
2021-07-28T22:41
кашмир
химачал-прадеш
нарендра моди
уттаракханд
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июл - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, еще более 30 получили ранения или пропали без вести в штатах Химачал-Прадеш и Уттаракханд и суверенной территории Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает газета Hindustan Times.Ранее сообщалось о пяти погибших и десятках пропавших без вести из-за непогоды в Джамму и Кашмире."Центральное правительство тщательно следит за ситуацией на фоне ливней в округах Киштвар и Каргил (в Джамму и Кашмире - ред.). В пострадавших регионах предоставляется вся возможная помощь. Я молюсь за безопасность и благополучие каждого", - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter.На данный момент в Джамму и Кашмире погибли семь человек, 26 числятся пропавшими. Шесть человек получили серьезные ранения и были доставлены в местную больницу. В Химачал-Прадеше девять человек погибли, семь пропали без вести. В штате Уттаракханд закрыт для посещения водопад Кемпти. Индийское метеорологическое бюро также сообщало о ливневых дождях на территории штата и о выпадении осадков, превышающих норму.
https://ria.ru/20210726/kosta-rika-1743016473.html
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кашмир, химачал-прадеш, нарендра моди, уттаракханд, индия, в мире
22:23 28.07.2021 (обновлено: 22:41 28.07.2021)
 
На севере Индии из-за ливней погибли 16 человек

Газета Hindustan Times: не менее 16 человек погибли из-за ливней на севере Индии

© AFP 2021 / Tauseef MustafaПоследствия ливней в Кашмире, 17 июля 2015
Последствия ливней в Кашмире, 17 июля 2015 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AFP 2021 / Tauseef Mustafa
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июл - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, еще более 30 получили ранения или пропали без вести в штатах Химачал-Прадеш и Уттаракханд и суверенной территории Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает газета Hindustan Times.
Ранее сообщалось о пяти погибших и десятках пропавших без вести из-за непогоды в Джамму и Кашмире.
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"Центральное правительство тщательно следит за ситуацией на фоне ливней в округах Киштвар и Каргил (в Джамму и Кашмире - ред.). В пострадавших регионах предоставляется вся возможная помощь. Я молюсь за безопасность и благополучие каждого", - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter.
На данный момент в Джамму и Кашмире погибли семь человек, 26 числятся пропавшими. Шесть человек получили серьезные ранения и были доставлены в местную больницу. В Химачал-Прадеше девять человек погибли, семь пропали без вести. В штате Уттаракханд закрыт для посещения водопад Кемпти. Индийское метеорологическое бюро также сообщало о ливневых дождях на территории штата и о выпадении осадков, превышающих норму.
 
КашмирХимачал-ПрадешНарендра МодиУттаракхандИндияВ мире
 
 
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