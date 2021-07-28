https://ria.ru/20210728/legoyda-1743299066.html

Сравнения язычества с традиционными религиями некорректны, считают в РПЦ

Сравнения язычества с традиционными религиями некорректны, считают в РПЦ - РИА Новости, 28.07.2021

Сравнения язычества с традиционными религиями некорректны, считают в РПЦ

Сравнивать современное язычество с традиционными религиями некорректно в силу разницы их масштабов, историчности и отношения к человеку, считают представители... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:12

2021-07-28T16:12

2021-07-28T16:12

религия и мировоззрение

россия

московский патриархат

игорь якимчук

крещение руси

владимир легойда

русская православная церковь

православный свято-тихоновский гуманитарный университет

православие

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сравнивать современное язычество с традиционными религиями некорректно в силу разницы их масштабов, историчности и отношения к человеку, считают представители Русской православной церкви (РПЦ).В День крещения Руси, который отмечается 28 июля, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в проповеди, что борьба с идолами остается актуальной и в XXI веке, и людям стоит задуматься, не поклоняются ли они тому, что вытесняет веру в Бога. По его словам, форма и объекты поклонения меняются, "но суть остается та же, что у идолопоклонников древности"."Современные язычники – это, конечно, стилизация под то, что когда-то было. Если у нас и сохранились вещи, связанные с язычеством, – это какие-то пережитки на бытовом уровне. Об этом можно много говорить, но это не связано с сохранением живой традиции. <...> Что касается отношения к исламу и буддизму – это мировые религии наряду с христианством, и здесь даже сложно сравнивать их с языческой традицией, о которой мы, повторюсь, очень мало знаем. Иудаизм, естественно, тоже религия древняя, распространенная, поэтому здесь, мне кажется, даже масштаб некорректно сравнивать", - сказал на пресс-конференции председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Письменных источников, которые могли бы убедительно рассказать о какой бы то ни было дохристианской традиции Руси, по его словам, нет. "Даже тот же символ коловрата, который неоязычники используют, создал польский художник, если я не ошибаюсь, в начале ХХ века. Поэтому никакой исторической основы здесь нет", - заключил Легойда.Церковь, по мнению секретаря Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерея Игоря Якимчука, к язычеству всегда относилась отрицательно. Причина, считает протоиерей, была "даже не в жестокости, а в совершенно извращенном представлении (язычников) о человеке как таковом".Преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета клирик Николо-Кузнецкого храма Иоанн Воробьев назвал неоязычество "духовной опасностью, которую люди не осознают изначально"."Не очень понятно, зачем сейчас тысячелетнюю великую историю, в которой сформировался наш народ и наша культура, отметать и возвращаться к языческим корням, которые на самом деле корнями нашими не являются, по сути дела. Начинается неоязычество, как я понимаю, с попытки знакомства с древней культурой, а дальше оказывается, что люди, сами не понимая того, оказываются во власти темных духовных сил", - сказал священник.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в странах на канонической территории Русской православной церкви в храмах звучит колокольный звон, проводят крестные ходы. В Москве в 2021 году в связи с эпидемией коронавируса крестный ход на День крещения Руси не проходил.

https://ria.ru/20210331/tsifrovizatsiya-1603650319.html

https://ria.ru/20210726/rpts-1743000777.html

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россия, московский патриархат, игорь якимчук, крещение руси, владимир легойда, русская православная церковь, православный свято-тихоновский гуманитарный университет, православие