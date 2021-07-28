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Clubhouse использовали для организации протестов на Кубе
Clubhouse использовали для организации протестов на Кубе - РИА Новости, 28.07.2021
Clubhouse использовали для организации протестов на Кубе
Социальную сеть Clubhouse на платформе от Apple использовали для организации и проведения протестов 11 июля на Кубе, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T22:47
2021-07-28T22:47
капитолий
протесты
бруно родригес
apple
куба
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сша
технологии
в мире
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МЕХИКО, 28 июл - РИА Новости. Социальную сеть Clubhouse на платформе от Apple использовали для организации и проведения протестов 11 июля на Кубе, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья."Осуждаю использование приложения Clubhouse на этой платформе для организации контрреволюции и получения инструкций от политических деятелей, находящихся в Соединенных Штатах", - написал дипломат в своем блоге в Twitter.Родригес Паррилья отметил, что обычно использование приложений для смартфонов Apple затруднительно из-за блокады острова, однако участники массовых беспорядков использовали его в обход запретов."Белый дом не должен забывать, что киберпреступники... штурмовали Капитолий в январе 2021 года после ложных сообщений о том, что Байден отнял президентское кресло у Дональда Трампа", - добавил кубинский министр иностранных дел.Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в прошлом году, а в российском сегменте интернета приобрело особую популярность в феврале. Раньше для ее использования необходимо было получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
https://ria.ru/20210727/kuba-1743165707.html
https://ria.ru/20210725/clubhouse-1742811692.html
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капитолий, протесты, бруно родригес, apple, куба, вашингтон (город), сша, технологии, в мире
22:47 28.07.2021
 
Clubhouse использовали для организации протестов на Кубе

МИД Кубы: Clubhouse на платформе iOS использовали для организации протестов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПриложение Clubhouse на экране смартфона
Приложение Clubhouse на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МЕХИКО, 28 июл - РИА Новости. Социальную сеть Clubhouse на платформе от Apple использовали для организации и проведения протестов 11 июля на Кубе, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья.
"Осуждаю использование приложения Clubhouse на этой платформе для организации контрреволюции и получения инструкций от политических деятелей, находящихся в Соединенных Штатах", - написал дипломат в своем блоге в Twitter.
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Родригес Паррилья отметил, что обычно использование приложений для смартфонов Apple затруднительно из-за блокады острова, однако участники массовых беспорядков использовали его в обход запретов.
"Белый дом не должен забывать, что киберпреступники... штурмовали Капитолий в январе 2021 года после ложных сообщений о том, что Байден отнял президентское кресло у Дональда Трампа", - добавил кубинский министр иностранных дел.
Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в прошлом году, а в российском сегменте интернета приобрело особую популярность в феврале. Раньше для ее использования необходимо было получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
Логотип Clubhouse - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
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Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
 
КапитолийПротестыБруно РодригесAppleКубаВашингтон (город)СШАТехнологииВ мире
 
 
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