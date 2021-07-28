Clubhouse использовали для организации протестов на Кубе
МИД Кубы: Clubhouse на платформе iOS использовали для организации протестов
МЕХИКО, 28 июл - РИА Новости. Социальную сеть Clubhouse на платформе от Apple использовали для организации и проведения протестов 11 июля на Кубе, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья.
"Осуждаю использование приложения Clubhouse на этой платформе для организации контрреволюции и получения инструкций от политических деятелей, находящихся в Соединенных Штатах", - написал дипломат в своем блоге в Twitter.
Родригес Паррилья отметил, что обычно использование приложений для смартфонов Apple затруднительно из-за блокады острова, однако участники массовых беспорядков использовали его в обход запретов.
"Белый дом не должен забывать, что киберпреступники... штурмовали Капитолий в январе 2021 года после ложных сообщений о том, что Байден отнял президентское кресло у Дональда Трампа", - добавил кубинский министр иностранных дел.
Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в прошлом году, а в российском сегменте интернета приобрело особую популярность в феврале. Раньше для ее использования необходимо было получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
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Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".