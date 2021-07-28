https://ria.ru/20210728/kreschenie-1743161870.html

"Немецкий след": кто и когда на самом деле крестил Русь

"Немецкий след": кто и когда на самом деле крестил Русь - РИА Новости, 28.07.2021

"Немецкий след": кто и когда на самом деле крестил Русь

В России отмечают День крещения Руси. Считается, что это произошло в 988 году в Киеве. Однако последние исследования показали: в русском государстве на тот... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T08:00

2021-07-28T08:00

2021-07-28T11:59

аналитика - религия и мировоззрение

религия и мировоззрение

князь владимир

крещение руси

рюрик

русская православная церковь

европа

майнц

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. В России отмечают День крещения Руси. Считается, что это произошло в 988 году в Киеве. Однако последние исследования показали: в русском государстве на тот момент уже были и храмы, и священники — вполне возможно, религию Христа наши предки приняли гораздо раньше. О белых пятнах самого важного события в истории страны — в материале РИА Новости.На сто лет раньше"Поработив соседние народы и через то чрезмерно возгордившись, русы подняли руку на ромейскую империю. Но теперь и они переменили эллинскую и безбожную веру, в которой прежде сего содержались, на чистое христианское учение. <…> И в них возгорелась такая жажда веры и ревность, что они приняли пастыря и с великим тщанием исполняют христианские обряды".Обычно ссылаются на эти строки из послания патриарха Константинопольского Фотия пастве. Князь Владимир Святославович возжелал сменить веру. Выбор пал на христианство греческого обряда. Правитель обратился в новую религию в Херсонесе, что было одним из условий брака с византийской принцессой Анной, а потом уже в Киеве покрестил подданных. И с 988-го Русь стала христианской.Но, оказывается, послание про "крещеных русов" написали за сто лет до этого — в 867-м. Причем само обращение в христианство, видимо, произошло еще раньше. Историки связывают это с походом на Константинополь Аскольда и Дира, членов скандинавской дружины Рюрика, правившего Киевом до 882-го. Более того, на обратном пути князья прихватили с собой византийского епископа, который обратил множество людей благодаря чуду. Согласно византийским хроникам, славяне сомневались в истинности христианской религии, на что священнослужитель отреагировал довольно экстравагантно: "бросил в печь книгу святого Евангелия"."По происшествии достаточного времени, когда печь погасла, — свидетельствует хронист, — обретен был священный свиток не пострадавшим и не поврежденным и не получившим от огня никакого ущерба, так что даже кисти на концах связывaющиx его (страницы. — Прим. ред.) шнуров не потерпели никакого вреда или изменения. Увидев это и быв поражены величием чуда, варвары без колебаний начали креститься".Как отмечают историки, в правление князей Игоря и Святослава, деда и отца Владимира соответственно, в Киеве уже построили церковь. Предание гласит, что поставили ее еще при Аскольде и Дире. Получается, за сто лет до официального крещения Русь уже была христианской. И крестил ее не Владимир, а патриарх Фотий.Провальная миссияОб этом яростно спорят. Масла в огонь подливает то, что византийские свидетельства, на которые опираются ученые, противоречат друг другу. Например, рассказ о "Фотиевом крещении" подчеркивает массовый характер "обращения русов", а спустя двадцать лет в другом источнике киевлян назвали "темными язычниками".У исследователей есть несколько объяснений этому. Так, известный советский и российский историк Игорь Фроянов отмечал, что греки, говоря о христианизации Руси в IX веке, попросту "выдавали желаемое за действительное"."За преувеличенными слухами о "крещении Руси" и организации русской епархии, — писал Фроянов, — скрывались первые попытки византийских миссионеров проповеди христианства среди восточных славян. Однако деятельность проповедников не дала нужного грекам результата: Русь еще некоторое время оставалась в лоне язычества".С другой стороны, к середине X века многие представители древнерусской знати исповедовали религию Христа. Об этом свидетельствует "Повесть временных лет", говоря о заключенном в 944-м мирном договоре князя Игоря с византийцами."Мы же договор этот написали на двух хартиях, — приводит текст соглашения летописец, — и одна хартия хранится у нас, царей, — на ней есть крест и имена наши написаны, а на другой — имена послов и купцов ваших. <…> Мы же, те из нас, кто крещен, в соборной церкви клялись церковью святого Ильи в предлежании честного креста и хартии этой соблюдать все, что в ней написано, и не нарушать из нее ничего; а если нарушит это кто-либо из нашей страны — князь ли или иной кто, крещеный или некрещеный, — да не получит он помощи от Бога, да будет он рабом в загробной жизни своей и да будет заклан собственным оружием".Более того, христианство приняла и жена Игоря — Ольга. Правда, через десять лет после его гибели, в 955-м. Это известный факт. Но мало кто знает, что она задумала обратить в новую веру все государство. И отправила посольство с просьбой прислать епископа. Но вовсе не в Константинополь.Между Востоком и ЗападомВ X веке христианство еще не раскололось на православную и католическую ветви. Но напряжение между Западом и Востоком постоянно нарастало. Папа римский и патриарх Константинопольский вели сложную игру за влияние, пожалуй, над самым крупным на тот момент племенным образованием в Европе."К христианству тогда относились как к политическом акту, а не как к религии в нашем сегодняшнем понимании", — объясняет РИА Новости историк-медиевист Клим Жуков.Поэтому Ольга хотела не просто крестить подданных, но и заручиться поддержкой сильнейших держав того времени. А их было две: Византия и Священная Римская империя. Княгиня выбрала западное государство."Послы Елены, королевы ругов, крестившейся в Константинополе при императоре константинопольском Романе, явившись к королю (Оттону I), притворно, как выяснилось впоследствии (то есть обманом добились аудиенции. — Прим. ред.), просили назначить их народу епископа и священников", — свидетельствует немецкая "Хроника Регинона Прюмского".Послали монаха Либуция, возглавлявшего аббатство в Майнце. Но до Киева тот так и не добрался. "Помешали какие-то задержки", — туманно объясняет составитель "Хроники". И вместо него епископом назначили другого немца — Адальберта. В 961-м тот прибыл в Киев.Немец был довольно искусным проповедником. И у него был миссионерский опыт: он обращал в новую веру жившие на Рейне племена. Кто знает, как бы повернулся ход русской истории, если бы Адальберт знал хоть немного обычаи и язык восточных славян…Миссия провалилась. Киевом уже правил сын Ольги — воинственный Святослав, который терпеть не мог христиан."Проповедник был вынужден бежать из Киева после того, как убили его спутников. Впоследствии Оттон назначил его епископом Магдебурга", — отмечал французский историк Жорж Фессель."Политический акт"Спустя 13 лет в столицу Руси прибыл исландский монах Торвальд Кодранссон. Здесь он познакомился с соотечественником — Олафом Трюггвасоном, будущим королем Норвегии, служившим в дружине князя Владимира Святославовича.По мнению некоторых исследователей, исландец обратил дружинника в христианство "по греческому обряду". А тот, в свою очередь, повлиял на киевского правителя — косвенные доказательства приводит "Повесть временных лет", где упоминается некий варяг, которому "приснились рай и ад". Вполне возможно, что Олафа отправили в составе посольства в Царьград во время знаменитого "выбора веры".Так или иначе, к концу 980-х в Киеве и других крупных городах уже были христианские общины. Более того, историки установили, что исландский монах Торвальд даже стал первым епископом Полоцка.Однако смущает один факт: византийские летописи, которые очень точны в датировках, единогласно говорят именно о 988-м как о дате принятия Русью христианства."Владимирово крещение Руси — это всего лишь политический акт. Грубо говоря, в 988-м древнерусский президент подписал указ. <…> Важно понимать, что речь шла об обращении в христианство княжеской аристократии, бояр, дружины и городов. Потому что деревня — и это совершенно точно — оставалась языческой до XIII века", — поясняет Жуков.Элита и горожане тоже обратились в новую веру не одномоментно. Христианизация длилась довольно долго — "минимум лет сто", отмечает специалист. В этот период было несколько значимых эпизодов, от "Фотиева крещения" в 860-х до хрестоматийного сюжета в Херсонесе примерно в 987-м."К тому времени христианство хорошо знали на Руси, — подчеркивает Жуков. — И даже основатель династии русских правителей Рюрик к моменту призвания на Русь мог быть тоже крещен — если мы признаем версию, что им был не кто иной, как Рёрик Ютландский (датский конунг, живший в середине IX века. — Прим. ред.). А этому есть конкретные обоснования".Однако точку в этом сложном и долгом процессе поставил именно князь Владимир. Его решающий вклад в христианизацию Руси историки сомнению не подвергают.

https://ria.ru/20210227/glagolitsa-1599154256.html

европа

майнц

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аналитика - религия и мировоззрение, князь владимир, крещение руси, рюрик, русская православная церковь, европа, майнц, норвегия