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Косачев назвал переговоры России и США в Женеве добрым знаком
Косачев назвал переговоры России и США в Женеве добрым знаком - РИА Новости, 28.07.2021
Косачев назвал переговоры России и США в Женеве добрым знаком
Итоги женевских переговоров России и США по стратегической стабильности вселяют надежду, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T19:15
2021-07-28T19:32
россия
константин косачев
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Итоги женевских переговоров России и США по стратегической стабильности вселяют надежду, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Мир отвык от таких новостей, но они, оказывается, по-прежнему возможны, несмотря на сохраняющуюся воинствующую риторику с американской стороны. Безопасность, тем более стратегическая, не терпит пропагандистской мишуры. Ей должны заниматься профессионалы, а не трибуны. Что и происходило, судя по всему, сегодня в Женеве. Добрый знак. В добрый путь. Хорошего продолжения в сентябре", - написал Косачев в своем аккаунте в Facebook.Сообщения по итогам переговоров сенатор назвал "по-настоящему хорошими новостями"."Детали по понятным причинам не раскрываются, ведь это только начало. Но комментарии переговорщиков, Рябкова и Шерман, заместителей глав внешнеполитических ведомств, на редкость близки по духу, и они оптимистичны", - отметил Косачев.В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
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женева (город)
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россия, константин косачев, женева (город), сша, в мире
19:15 28.07.2021 (обновлено: 19:32 28.07.2021)
 
Косачев назвал переговоры России и США в Женеве добрым знаком

Косачев назвал итоги переговоров в Женеве добрым знаком для отношений России и США

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Итоги женевских переговоров России и США по стратегической стабильности вселяют надежду, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Мир отвык от таких новостей, но они, оказывается, по-прежнему возможны, несмотря на сохраняющуюся воинствующую риторику с американской стороны. Безопасность, тем более стратегическая, не терпит пропагандистской мишуры. Ей должны заниматься профессионалы, а не трибуны. Что и происходило, судя по всему, сегодня в Женеве. Добрый знак. В добрый путь. Хорошего продолжения в сентябре", - написал Косачев в своем аккаунте в Facebook.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 18:59
Рябков рассказал о переговорах с США в Женеве
Сообщения по итогам переговоров сенатор назвал "по-настоящему хорошими новостями".
"Детали по понятным причинам не раскрываются, ведь это только начало. Но комментарии переговорщиков, Рябкова и Шерман, заместителей глав внешнеполитических ведомств, на редкость близки по духу, и они оптимистичны", - отметил Косачев.
В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
 
РоссияКонстантин КосачевЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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