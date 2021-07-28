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Косачев назвал переговоры России и США в Женеве добрым знаком

Косачев назвал переговоры России и США в Женеве добрым знаком - РИА Новости, 28.07.2021

Косачев назвал переговоры России и США в Женеве добрым знаком

Итоги женевских переговоров России и США по стратегической стабильности вселяют надежду, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T19:15

2021-07-28T19:15

2021-07-28T19:32

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константин косачев

женева (город)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Итоги женевских переговоров России и США по стратегической стабильности вселяют надежду, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Мир отвык от таких новостей, но они, оказывается, по-прежнему возможны, несмотря на сохраняющуюся воинствующую риторику с американской стороны. Безопасность, тем более стратегическая, не терпит пропагандистской мишуры. Ей должны заниматься профессионалы, а не трибуны. Что и происходило, судя по всему, сегодня в Женеве. Добрый знак. В добрый путь. Хорошего продолжения в сентябре", - написал Косачев в своем аккаунте в Facebook.Сообщения по итогам переговоров сенатор назвал "по-настоящему хорошими новостями"."Детали по понятным причинам не раскрываются, ведь это только начало. Но комментарии переговорщиков, Рябкова и Шерман, заместителей глав внешнеполитических ведомств, на редкость близки по духу, и они оптимистичны", - отметил Косачев.В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.

https://ria.ru/20210728/peregovory-1743334643.html

россия

женева (город)

сша

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россия, константин косачев, женева (город), сша, в мире