https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743189094.html

В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться

В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться - РИА Новости, 28.07.2021

В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться

При сохранении нынешних темпов вакцинации от коронавируса во всем мире пандемия в 2022 году не закончится, заявил РИА Новости руководитель филиала ГНЦ ВБ... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T03:11

2021-07-28T03:11

2021-07-28T03:25

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцина "эпиваккорона"

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. При сохранении нынешних темпов вакцинации от коронавируса во всем мире пандемия в 2022 году не закончится, заявил РИА Новости руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.Он отметил, что опыт прошлых лет, например, гонконгского гриппа, показывает, что для полного завершения пандемического процесса нужно два-три года, и это зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первый в мире препарат для прививки против COVID-19 от НИЦЭМ имени Гамалеи — "Спутник V". Также в России созданы вакцины от коронавируса — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертого отечественного профилактического препарата "Спутник Лайт".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр семенов, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество