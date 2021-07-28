03:11 28.07.2021 (обновлено: 03:25 28.07.2021)
В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
Глава филиала "Вектора" Семенов заявил, что пандемия может затянуться из-за низких темпов вакцинации
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ "Щелковский"
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. При сохранении нынешних темпов вакцинации от коронавируса во всем мире пандемия в 2022 году не закончится, заявил РИА Новости руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
"Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно... При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее", — сказал Семенов.
Он отметил, что опыт прошлых лет, например, гонконгского гриппа, показывает, что для полного завершения пандемического процесса нужно два-три года, и это зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первый в мире препарат для прививки против COVID-19 от НИЦЭМ имени Гамалеи — "Спутник V". Также в России созданы вакцины от коронавируса — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертого отечественного профилактического препарата "Спутник Лайт".
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