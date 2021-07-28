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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743189094.html
В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться - РИА Новости, 28.07.2021
В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
При сохранении нынешних темпов вакцинации от коронавируса во всем мире пандемия в 2022 году не закончится, заявил РИА Новости руководитель филиала ГНЦ ВБ... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T03:11
2021-07-28T03:25
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
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александр семенов
здоровье
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. При сохранении нынешних темпов вакцинации от коронавируса во всем мире пандемия в 2022 году не закончится, заявил РИА Новости руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.Он отметил, что опыт прошлых лет, например, гонконгского гриппа, показывает, что для полного завершения пандемического процесса нужно два-три года, и это зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первый в мире препарат для прививки против COVID-19 от НИЦЭМ имени Гамалеи — "Спутник V". Также в России созданы вакцины от коронавируса — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертого отечественного профилактического препарата "Спутник Лайт".
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вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр семенов, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
03:11 28.07.2021 (обновлено: 03:25 28.07.2021)
 
В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться

Глава филиала "Вектора" Семенов заявил, что пандемия может затянуться из-за низких темпов вакцинации

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ "Щелковский"
Пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ Щелковский - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. При сохранении нынешних темпов вакцинации от коронавируса во всем мире пандемия в 2022 году не закончится, заявил РИА Новости руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно... При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее", — сказал Семенов.

Он отметил, что опыт прошлых лет, например, гонконгского гриппа, показывает, что для полного завершения пандемического процесса нужно два-три года, и это зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первый в мире препарат для прививки против COVID-19 от НИЦЭМ имени Гамалеи — "Спутник V". Также в России созданы вакцины от коронавируса — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертого отечественного профилактического препарата "Спутник Лайт".
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