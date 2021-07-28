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Ким Чен Ын сравнил положение в КНДР с военным временем

Ким Чен Ын сравнил положение в КНДР с военным временем - РИА Новости, 28.07.2021

Ким Чен Ын сравнил положение в КНДР с военным временем

Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая с речью на национальной конференции ветеранов по случаю 68-летия заключения перемирия в Корейской войне, сравнил положение дел в РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T07:57

2021-07-28T07:57

2021-07-28T07:57

ким чен ын

южная корея

сеул

кндр (северная корея)

оон

сша

в мире

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СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая с речью на национальной конференции ветеранов по случаю 68-летия заключения перемирия в Корейской войне, сравнил положение дел в стране с тяготами военного времени.Северокорейский лидер в последнее время не раз признавал, что страна сейчас переживает не лучшие времена. В послании участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов в конце мая лидер КНДР оценил ситуацию в государстве в последние годы как "самую трудную в истории".Сам Ким Чен Ын похудел за последние месяцы на 10-20 килограммов, что СМИ КНДР объяснили как последствия тяжелой работы на благо страны.Корейская война - вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея) - началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 27 июля 1953 года. Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи – вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН. Официально война до сих пор не завершена, конфликт закончился заключением перемирия.

https://ria.ru/20210629/kndr-1739046802.html

южная корея

сеул

кндр (северная корея)

сша

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ким чен ын, южная корея, сеул, кндр (северная корея), оон, сша, в мире