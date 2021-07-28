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Ким Чен Ын сравнил положение в КНДР с военным временем
Ким Чен Ын сравнил положение в КНДР с военным временем - РИА Новости, 28.07.2021
Ким Чен Ын сравнил положение в КНДР с военным временем
Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая с речью на национальной конференции ветеранов по случаю 68-летия заключения перемирия в Корейской войне, сравнил положение дел в РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T07:57
2021-07-28T07:57
ким чен ын
южная корея
сеул
кндр (северная корея)
оон
сша
в мире
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СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая с речью на национальной конференции ветеранов по случаю 68-летия заключения перемирия в Корейской войне, сравнил положение дел в стране с тяготами военного времени.Северокорейский лидер в последнее время не раз признавал, что страна сейчас переживает не лучшие времена. В послании участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов в конце мая лидер КНДР оценил ситуацию в государстве в последние годы как "самую трудную в истории".Сам Ким Чен Ын похудел за последние месяцы на 10-20 килограммов, что СМИ КНДР объяснили как последствия тяжелой работы на благо страны.Корейская война - вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея) - началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 27 июля 1953 года. Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи – вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН. Официально война до сих пор не завершена, конфликт закончился заключением перемирия.
https://ria.ru/20210629/kndr-1739046802.html
южная корея
сеул
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ким чен ын, южная корея, сеул, кндр (северная корея), оон, сша, в мире
07:57 28.07.2021
 
Ким Чен Ын сравнил положение в КНДР с военным временем

Ким Чен Ын сравнил положение дел в КНДР с тяготами военного времени

© Фото : ЦТАКПредседатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : ЦТАК
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СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая с речью на национальной конференции ветеранов по случаю 68-летия заключения перемирия в Корейской войне, сравнил положение дел в стране с тяготами военного времени.
"Сегодня для нас настает критический момент испытаний, которые сравнимы с состоянием войны, тяготы и затруднения, вызванные длительным локдауном и первым в истории мировым кризисом здравоохранения. Но, как и поколение победителей, которое, столкнувшись с самым серьезным национальным бедствием, проявило самую большую храбрость и обрело самую крупную победу и почести, наше поколение продолжит эту прекрасную традицию и превратит нынешний сложный решающий период в еще большую новую победу", - заявил Ким Чен Ын в своей речи ветеранам.
Северокорейский лидер в последнее время не раз признавал, что страна сейчас переживает не лучшие времена. В послании участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов в конце мая лидер КНДР оценил ситуацию в государстве в последние годы как "самую трудную в истории".
Сам Ким Чен Ын похудел за последние месяцы на 10-20 килограммов, что СМИ КНДР объяснили как последствия тяжелой работы на благо страны.
Корейская война - вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея) - началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 27 июля 1953 года. Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи – вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН. Официально война до сих пор не завершена, конфликт закончился заключением перемирия.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступает на открытии 3-го пленарного заседания 8-го Центрального комитета Рабочей партии Кореи в Пхеньяне, Северная Корея - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 14:06
В Северной Корее обсуждают резкое похудение Ким Чен Ына
 
Ким Чен ЫнЮжная КореяСеулКНДР (Северная Корея)ООНСШАВ мире
 
 
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