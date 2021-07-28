https://ria.ru/20210728/kleveta-1743241387.html

Доброхотов проходит свидетелем по делу о клевете, заявила адвокат

Доброхотов проходит свидетелем по делу о клевете, заявила адвокат - РИА Новости, 28.07.2021

Доброхотов проходит свидетелем по делу о клевете, заявила адвокат

Адвокат главного редактора The Insider* (издание признано в РФ иноагентом) Романа Доброхотова заявила, что ее клиент находится в статусе свидетеля по уголовному РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:44

2021-07-28T11:44

2021-07-28T11:44

россия

the insider

макс ван дер верфф

журналистика

общество

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Адвокат главного редактора The Insider* (издание признано в РФ иноагентом) Романа Доброхотова заявила, что ее клиент находится в статусе свидетеля по уголовному делу о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа."Роман Доброхотов проходит по делу в качестве свидетеля", - сказала Оксана Опаренко журналистам.По ее словам, дело по части 2 статьи 128.1 УК (Клевета) возбуждено 26 апреля из-за записи в Twitter Доброхотова.Обыск у него пока не завершен.Уголовное дело о клевете возбуждено полицией Москвы – жертвой преступления, по мнению следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф.The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing 777 рейса MH17, заявляла РИА Новости адвокат иностранца Сталина Гуревич.Доброхотову грозит максимально два года лишения свободы.В дополнение к заявлению в полицию защита нидерландца подала гражданский иск к Доброхотову с требованием удалить спорные утверждения. Сейчас иск, по словам Гуревич, рассматривается в Черемушкинском суде Москвы.Уже после начала обыска коллега Доброхотова Сергей Ежов рассказал РИА Новости, что тот в ближайшее время собирался вылететь из России. Надолго ли – не уточняется.The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.* Организация признана в России иноагентом

https://ria.ru/20210728/zhurnalist-1743229350.html

https://ria.ru/20210723/insider-1742598809.html

https://ria.ru/20210629/sud-1739026251.html

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россия, the insider, макс ван дер верфф, журналистика, общество, происшествия