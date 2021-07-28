УПЦ назвала число участников крестного хода в Киеве
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСвященнослужители во время крестного хода в Киеве, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата по случаю дня Крещения Руси
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) заявила, что в крестном ходе накануне Дня Крещения Руси в Киеве приняли участие 350 тысяч человек, это в шесть раз больше озвученных полицией цифр.
"После завершения молебна на Владимирской горке блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий вместе с представителями поместных православных церквей, епископатом и духовенством Украинской православной церкви возглавил большой крестный ход с чудотворными иконами к Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. В молитвенном ходе этого года приняли участие более 350 тысяч православных верующих - такую цифру во время брифинга озвучил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний", - сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.
Кресс-служба киевской полиции ранее сообщала о 55 тысячах участвовавших в крестном ходе. По ее данным, нарушений во время крестного хода зафиксировано не было.
День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской православной церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в честь этого дня проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине.