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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210728/khod-1743251689.html
УПЦ назвала число участников крестного хода в Киеве
УПЦ назвала число участников крестного хода в Киеве - РИА Новости, 28.07.2021
УПЦ назвала число участников крестного хода в Киеве
Украинская православная церковь (УПЦ) заявила, что в крестном ходе накануне Дня Крещения Руси в Киеве приняли участие 350 тысяч человек, это в шесть раз больше... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:30
2021-07-28T12:30
религия и мировоззрение
россия
крещение руси
русская православная церковь
владимир
киев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) заявила, что в крестном ходе накануне Дня Крещения Руси в Киеве приняли участие 350 тысяч человек, это в шесть раз больше озвученных полицией цифр.Кресс-служба киевской полиции ранее сообщала о 55 тысячах участвовавших в крестном ходе. По ее данным, нарушений во время крестного хода зафиксировано не было.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской православной церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в честь этого дня проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине.
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россия, крещение руси, русская православная церковь, владимир, киев
12:30 28.07.2021
 

УПЦ назвала число участников крестного хода в Киеве

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСвященнослужители во время крестного хода в Киеве, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата по случаю дня Крещения Руси
Священнослужители во время крестного хода в Киеве, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата по случаю дня Крещения Руси - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) заявила, что в крестном ходе накануне Дня Крещения Руси в Киеве приняли участие 350 тысяч человек, это в шесть раз больше озвученных полицией цифр.
"После завершения молебна на Владимирской горке блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий вместе с представителями поместных православных церквей, епископатом и духовенством Украинской православной церкви возглавил большой крестный ход с чудотворными иконами к Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. В молитвенном ходе этого года приняли участие более 350 тысяч православных верующих - такую ​​цифру во время брифинга озвучил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний", - сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.
Кресс-служба киевской полиции ранее сообщала о 55 тысячах участвовавших в крестном ходе. По ее данным, нарушений во время крестного хода зафиксировано не было.
День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской православной церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в честь этого дня проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине.
Участники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, на одной из улиц в Киеве. 27 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 12:24Религия и мировоззрение
Зеленский раскритиковал участников крестного хода УПЦ в Киеве
 
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