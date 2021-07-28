https://ria.ru/20210728/khod-1743251689.html

УПЦ назвала число участников крестного хода в Киеве

УПЦ назвала число участников крестного хода в Киеве - РИА Новости, 28.07.2021

УПЦ назвала число участников крестного хода в Киеве

Украинская православная церковь (УПЦ) заявила, что в крестном ходе накануне Дня Крещения Руси в Киеве приняли участие 350 тысяч человек, это в шесть раз больше... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:30

2021-07-28T12:30

2021-07-28T12:30

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киев

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) заявила, что в крестном ходе накануне Дня Крещения Руси в Киеве приняли участие 350 тысяч человек, это в шесть раз больше озвученных полицией цифр.Кресс-служба киевской полиции ранее сообщала о 55 тысячах участвовавших в крестном ходе. По ее данным, нарушений во время крестного хода зафиксировано не было.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской православной церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в честь этого дня проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине.

https://ria.ru/20210728/khod-1743250224.html

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россия, крещение руси, русская православная церковь, владимир, киев