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Посол Азербайджана: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может
Посол Азербайджана: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может - РИА Новости, 28.07.2021
Посол Азербайджана: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может
Речи о нагорной части Карабаха как об отдельной территориальной единице быть не может, заявил в интервью РИА Новости посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:12
2021-07-28T14:12
2021-07-28T14:12
ситуация в нагорном карабахе
полад бюльбюль оглы
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Речи о нагорной части Карабаха как об отдельной территориальной единице быть не может, заявил в интервью РИА Новости посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы."Кстати, 7 июля сего года указом президента были утверждены экономические районы Азербайджанской Республики, в том числе Карабахский, включающий город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы и Восточно-Зангезурский, который охватывает Джебраильский, Кельбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангеланский районы. Поэтому о нагорной части Карабаха как об отдельной единице речи быть не может", - сказал он.По словам посла, азербайджанская сторона не раз заявляла на самом высоком уровне об отсутствии в стране такой территориальной единицы как "Нагорный Карабах".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Читайте полный текст интервью посла Азербайджана в России >>
https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html
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полад бюльбюль оглы, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире
Посол Азербайджана: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может
Посол в России Бюльбюль оглы: Нагорного Карабаха как отдельной единицы Азербайджана быть не может