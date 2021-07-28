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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210728/karabakh-1743272313.html
Посол Азербайджана: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может
Посол Азербайджана: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может - РИА Новости, 28.07.2021
Посол Азербайджана: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может
Речи о нагорной части Карабаха как об отдельной территориальной единице быть не может, заявил в интервью РИА Новости посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:12
2021-07-28T14:12
ситуация в нагорном карабахе
полад бюльбюль оглы
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Речи о нагорной части Карабаха как об отдельной территориальной единице быть не может, заявил в интервью РИА Новости посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы."Кстати, 7 июля сего года указом президента были утверждены экономические районы Азербайджанской Республики, в том числе Карабахский, включающий город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы и Восточно-Зангезурский, который охватывает Джебраильский, Кельбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангеланский районы. Поэтому о нагорной части Карабаха как об отдельной единице речи быть не может", - сказал он.По словам посла, азербайджанская сторона не раз заявляла на самом высоком уровне об отсутствии в стране такой территориальной единицы как "Нагорный Карабах".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Читайте полный текст интервью посла Азербайджана в России &gt;&gt;
https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html
нагорный карабах
азербайджан
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полад бюльбюль оглы, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире
14:12 28.07.2021
 
Посол Азербайджана: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может

Посол в России Бюльбюль оглы: Нагорного Карабаха как отдельной единицы Азербайджана быть не может

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкПосол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы. 11 февраля 2020
Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы. 11 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Речи о нагорной части Карабаха как об отдельной территориальной единице быть не может, заявил в интервью РИА Новости посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
"Кстати, 7 июля сего года указом президента были утверждены экономические районы Азербайджанской Республики, в том числе Карабахский, включающий город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы и Восточно-Зангезурский, который охватывает Джебраильский, Кельбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангеланский районы. Поэтому о нагорной части Карабаха как об отдельной единице речи быть не может", - сказал он.
По словам посла, азербайджанская сторона не раз заявляла на самом высоком уровне об отсутствии в стране такой территориальной единицы как "Нагорный Карабах".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Читайте полный текст интервью посла Азербайджана в России >>
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Ситуация в Нагорном КарабахеПолад Бюльбюль оглыНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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