https://ria.ru/20210728/issledovanie-1743247896.html

Российские ученые хотят исследовать знаменитые города-памятники в Сирии

Российские ученые хотят исследовать знаменитые города-памятники в Сирии - РИА Новости, 28.07.2021

Российские ученые хотят исследовать знаменитые города-памятники в Сирии

Представители Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН рассчитывают осенью отправиться в экспедицию в Сирию по программе "Спасение раннехристианских... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:15

2021-07-28T15:15

2021-07-28T15:15

религия и мировоззрение

культура

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босра

российская академия наук

сирия

наука

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ПАЛЬМИРА (Сирия), 28 июл – РИА Новости. Представители Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН рассчитывают осенью отправиться в экспедицию в Сирию по программе "Спасение раннехристианских храмов" для посещения памятников в провинциях Ракка и Дераа, сообщила журналистам в среду заместитель директора института Наталья Соловьева."Ближайшие экспедиции планируются в Русафу и Босру (города-памятники в провинциях Ракка и Дераа соответственно – ред.). Вероятнее всего, осенью", - отметила Соловьева.Заместитель директора института напомнила, что работы по программе начались в апреле. "Как минимум мы должны их закончить. У нас есть Русафа, Босра, куда пока, к сожалению, нельзя", - рассказала она.Соловьева пояснила, что проект рассчитан на два года, но сроки его реализации зависят, в том числе, от мер по обеспечению безопасности от боевиков.Проект "Спасение раннехристианских церквей Сирии" организован Институтом истории материальной культуры РАН при содействии департамента древностей и музеев Сирии, а также Минобороны России. Соловьева ранее сообщала, что в течение двух лет участники экспедиции обследуют около десятка раннесредневековых христианских храмов на территории Сирии, проведут их фото- и видеосъемку, подготовят ортофотопланы и 3D-модели. Все результаты будут переданы сирийской стороне.

https://ria.ru/20210615/khram-1737051649.html

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босра

сирия

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культура, россия, босра, российская академия наук, сирия, наука