https://ria.ru/20210728/ispravlenie-1743268438.html

"Евразия" исправила недочет в новости с упоминанием "Правого сектора"*

"Евразия" исправила недочет в новости с упоминанием "Правого сектора"* - РИА Новости, 28.07.2021

"Евразия" исправила недочет в новости с упоминанием "Правого сектора"*

Появление на портале "Евразия" новости с упоминанием группировки "Правый сектор"* без сноски о том, что деятельность данной структуры запрещена на территории... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:59

2021-07-28T13:59

2021-07-28T13:59

россия

правый сектор

александр дугин

украина

медиа - общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Появление на портале "Евразия" новости с упоминанием группировки "Правый сектор"* без сноски о том, что деятельность данной структуры запрещена на территории России, является техническим недочётом, который в настоящее время уже устранен, сообщила РИА Новости заместитель главного редактора портала Наталья Макеева.В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в России организаций.Ранее пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко сообщила РИА Новости, что философу и политологу Александру Дугину грозит штраф по административному протоколу за упоминание "Правого сектора"* без пометки, что эта организация запрещена в России. По закону о СМИ, прессе запрещено распространять информацию об организациях, запрещенных или ликвидированных в России из-за экстремизма или терроризма, без соответствующей пометки.Журналисты "Евразии", как подчеркнула заместитель главреда, "неоднократно выезжали на территорию Донецкой и Луганской народных республик для объективного освещения боевых действий"."Наше издание уже много лет, задолго до начала трагических событий 2014 года, занимает крайне жёсткую позицию относительно украинского национализма. Деятельность "Азова" и "Правого сектора"* является деструктивной не только в том случае, если найдутся желающие реализовывать их идеи в России. В первую очередь радикалы уничтожают саму Украину – и остатки её государственности, и основы её общества", - отметила Макеева, уточнив, что недоразумение, произошедшее в результате технических моментов, не отражает "ни позицию редакции портала "Евразия", ни лично Александра Дугина, как его учредителя".Сейчас новость на "Евразии", о которой идёт речь, как отметила представитель издания, "полностью соответствует российскому законодательству".* Запрещенная на территории России организация

https://ria.ru/20210121/terrorizm-1593984238.html

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россия, правый сектор, александр дугин, украина, медиа - общество