"Евразия" исправила недочет в новости с упоминанием "Правого сектора"*
"Евразия" исправила недочет, добавив необходимую сноску при упоминании "Правого сектора"*
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Появление на портале "Евразия" новости с упоминанием группировки "Правый сектор"* без сноски о том, что деятельность данной структуры запрещена на территории России, является техническим недочётом, который в настоящее время уже устранен, сообщила РИА Новости заместитель главного редактора портала Наталья Макеева.
В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
Ранее пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко сообщила РИА Новости, что философу и политологу Александру Дугину грозит штраф по административному протоколу за упоминание "Правого сектора"* без пометки, что эта организация запрещена в России. По закону о СМИ, прессе запрещено распространять информацию об организациях, запрещенных или ликвидированных в России из-за экстремизма или терроризма, без соответствующей пометки.
"Редакция Информационно-аналитического портала "Евразия" сообщает, что появление на нашем ресурсе новости, озаглавленной "Азов" перебросят в зону боевых действий в Донбассе" с упоминанием группировок "Азов" и "Правый сектор"* без сноски о том, что деятельность данных структур запрещена на территории России, является техническим недочётом. Напомним, что деятельность данных организаций на территории России запрещена", - рассказала Макеева.
Журналисты "Евразии", как подчеркнула заместитель главреда, "неоднократно выезжали на территорию Донецкой и Луганской народных республик для объективного освещения боевых действий".
"Наше издание уже много лет, задолго до начала трагических событий 2014 года, занимает крайне жёсткую позицию относительно украинского национализма. Деятельность "Азова" и "Правого сектора"* является деструктивной не только в том случае, если найдутся желающие реализовывать их идеи в России. В первую очередь радикалы уничтожают саму Украину – и остатки её государственности, и основы её общества", - отметила Макеева, уточнив, что недоразумение, произошедшее в результате технических моментов, не отражает "ни позицию редакции портала "Евразия", ни лично Александра Дугина, как его учредителя".
Сейчас новость на "Евразии", о которой идёт речь, как отметила представитель издания, "полностью соответствует российскому законодательству".
* Запрещенная на территории России организация