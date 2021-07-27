Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/dugin-1743074885.html
Философу Дугину грозит штраф за упоминание "Правого сектора"* без сноски
Философу Дугину грозит штраф за упоминание "Правого сектора"* без сноски - РИА Новости, 27.07.2021
Философу Дугину грозит штраф за упоминание "Правого сектора"* без сноски
Философу и политологу Александру Дугину грозит штраф по административному протоколу за упоминание "Правого сектора"* без пометки, что эта организация запрещена... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:07
2021-07-27T12:07
россия
правый сектор
александр дугин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f213de1620d9348e8c67360eb530fc6.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Философу и политологу Александру Дугину грозит штраф по административному протоколу за упоминание "Правого сектора"* без пометки, что эта организация запрещена в России, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко.По части 2 статьи 13.15 КоАП Дугину грозит штраф в 2-2,5 тысячи рублей. Судебный участок столичного района Даниловский назначил заседание на 29 июля.На 11.30 мск вторника, статья от 19 марта до сих пор доступна на информационном портале "Евразия" - указаний о том, что "Правый сектор"* является запрещенной организацией, в ней действительно нет.Комментариями "Евразии" и Дугина РИА Новости не располагает.По Закону о СМИ, прессе запрещено распространять информацию об организациях, запрещенных или ликвидированных в России из-за экстремизма или терроризма, без соответствующей пометки.Информационно-аналитический портал "Евразия" зарегистрирован как СМИ в 2008 году. На сайте издания однозначно не указано, какое отношение к редакции имеет Александр Дугин, при этом на "Евразии" есть раздел, целиком посвященный биографии философа и его семье, регулярно публикуются его заметки.В списке сотрудников редакции его фамилии, однако, нет. Не стоит его имя и под материалом об "Азове", из-за публикации которого и было заведено административное производство.Александр Дугин – известный философ, политолог, публицист, основатель филофско-политического течения неоевразийство.* В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
https://ria.ru/20210604/inoagent-1735588921.html
https://ria.ru/20201121/genotsid-1585655109.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_df312ef20f061d693f15f14e6c778ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, правый сектор, александр дугин, общество
12:07 27.07.2021
 
Философу Дугину грозит штраф за упоминание "Правого сектора"* без сноски

Симоновский суд Москвы: философу Дугину грозит штраф за упоминание "Правого сектора"* без сноски

© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© AP Photo / Francesca Ebel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Философу и политологу Александру Дугину грозит штраф по административному протоколу за упоминание "Правого сектора"* без пометки, что эта организация запрещена в России, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко.

"Нарушение выразилось в размещении на сайте "Евразия" статьи "Азов" перебросят в зону боевых действий в Донбассе", в которой содержится информация о запрещенной организации "Правый сектор"*. В протоколе указано, что Дугин допустил нарушение статьи 4 Закона о СМИ", - рассказала собеседница агентства.

По части 2 статьи 13.15 КоАП Дугину грозит штраф в 2-2,5 тысячи рублей. Судебный участок столичного района Даниловский назначил заседание на 29 июля.
На 11.30 мск вторника, статья от 19 марта до сих пор доступна на информационном портале "Евразия" - указаний о том, что "Правый сектор"* является запрещенной организацией, в ней действительно нет.
Комментариями "Евразии" и Дугина РИА Новости не располагает.
По Закону о СМИ, прессе запрещено распространять информацию об организациях, запрещенных или ликвидированных в России из-за экстремизма или терроризма, без соответствующей пометки.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 12:09Петербургский международный экономический форум
Закон об иноагентах не преследует цели закрытия СМИ, заявили в Кремле
Информационно-аналитический портал "Евразия" зарегистрирован как СМИ в 2008 году. На сайте издания однозначно не указано, какое отношение к редакции имеет Александр Дугин, при этом на "Евразии" есть раздел, целиком посвященный биографии философа и его семье, регулярно публикуются его заметки.
В списке сотрудников редакции его фамилии, однако, нет. Не стоит его имя и под материалом об "Азове", из-за публикации которого и было заведено административное производство.
Александр Дугин – известный философ, политолог, публицист, основатель филофско-политического течения неоевразийство.
* В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября 2020, 12:04
СК возбудил дело против "Правого сектора"* за геноцид жителей Донбасса
 
РоссияПравый секторАлександр ДугинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:30Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
15:02Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
15:01ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
14:59В Госдуме призвали Анкару сформировать четкую позицию по Крыму
14:55Путин заявил о незначительной инфляции в России
14:54Эрнст назвал церемонию открытия Олимпиады в Токио "достаточно минорной"
14:52Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
14:51В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей
14:50Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом
14:50В Белоруссии мужчину приговорили к десяти годам колонии за поджог танка
14:48"СР — За правду" отказалась подписать с ЕР соглашение за безопасные выборы
14:46ФСИН опровергла информацию об издевательствах над осужденным в Ангарске
Лента новостейМолния