https://ria.ru/20210727/dugin-1743074885.html

Философу Дугину грозит штраф за упоминание "Правого сектора"* без сноски

Философу Дугину грозит штраф за упоминание "Правого сектора"* без сноски - РИА Новости, 27.07.2021

Философу Дугину грозит штраф за упоминание "Правого сектора"* без сноски

Философу и политологу Александру Дугину грозит штраф по административному протоколу за упоминание "Правого сектора"* без пометки, что эта организация запрещена... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:07

2021-07-27T12:07

2021-07-27T12:07

россия

правый сектор

александр дугин

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Философу и политологу Александру Дугину грозит штраф по административному протоколу за упоминание "Правого сектора"* без пометки, что эта организация запрещена в России, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко.По части 2 статьи 13.15 КоАП Дугину грозит штраф в 2-2,5 тысячи рублей. Судебный участок столичного района Даниловский назначил заседание на 29 июля.На 11.30 мск вторника, статья от 19 марта до сих пор доступна на информационном портале "Евразия" - указаний о том, что "Правый сектор"* является запрещенной организацией, в ней действительно нет.Комментариями "Евразии" и Дугина РИА Новости не располагает.По Закону о СМИ, прессе запрещено распространять информацию об организациях, запрещенных или ликвидированных в России из-за экстремизма или терроризма, без соответствующей пометки.Информационно-аналитический портал "Евразия" зарегистрирован как СМИ в 2008 году. На сайте издания однозначно не указано, какое отношение к редакции имеет Александр Дугин, при этом на "Евразии" есть раздел, целиком посвященный биографии философа и его семье, регулярно публикуются его заметки.В списке сотрудников редакции его фамилии, однако, нет. Не стоит его имя и под материалом об "Азове", из-за публикации которого и было заведено административное производство.Александр Дугин – известный философ, политолог, публицист, основатель филофско-политического течения неоевразийство.* В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в России организаций.

https://ria.ru/20210604/inoagent-1735588921.html

https://ria.ru/20201121/genotsid-1585655109.html

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россия, правый сектор, александр дугин, общество