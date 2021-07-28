https://ria.ru/20210728/granitsa-1743221371.html

Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня

Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня - РИА Новости, 28.07.2021

Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня

МИД Армении подтвердил договоренность о прекращении огня на границе с Азербайджаном, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T10:27

2021-07-28T10:27

2021-07-28T10:53

мид армении

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371115_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_5850b59806485a578b7de70d8848bd61.jpg

ЕРЕВАН, 28 июл — РИА Новости. МИД Армении подтвердил договоренность о прекращении огня на границе с Азербайджаном, передает Sputnik Армения.Ранее появились сообщения, что Баку принял предложение России о перемирии с Ереваном с 10:00 (09:00 мск).В среду утром стороны обвинили друг друга в агрессии. В Азербайджане заявили о двоих раненых, а Армении — о трех погибших и двух пострадавших.Сейчас, по данным СМИ, ситуация на рубеже двух стран относительно спокойная.Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид армении, азербайджан, армения, в мире