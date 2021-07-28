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Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня
Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня - РИА Новости, 28.07.2021
Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня
МИД Армении подтвердил договоренность о прекращении огня на границе с Азербайджаном, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T10:27
2021-07-28T10:27
2021-07-28T10:53
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ЕРЕВАН, 28 июл — РИА Новости. МИД Армении подтвердил договоренность о прекращении огня на границе с Азербайджаном, передает Sputnik Армения.Ранее появились сообщения, что Баку принял предложение России о перемирии с Ереваном с 10:00 (09:00 мск).В среду утром стороны обвинили друг друга в агрессии. В Азербайджане заявили о двоих раненых, а Армении — о трех погибших и двух пострадавших.Сейчас, по данным СМИ, ситуация на рубеже двух стран относительно спокойная.Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.
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мид армении, азербайджан, армения, в мире
10:27 28.07.2021 (обновлено: 10:53 28.07.2021)
Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня
МИД Армении подтвердил договоренность о прекращении огня на границе с Азербайджаном