Всемирный день борьбы с гепатитом

Всемирный день борьбы с гепатитом - РИА Новости, 28.07.2021

Всемирный день борьбы с гепатитом

Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day) ежегодно отмечается во всех странах мира 28 июля.

2021-07-28

2021-07-28T07:43

2021-07-28T07:43

Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day) ежегодно отмечается во всех странах мира 28 июля. Он был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения и был впервые проведен в 2011 году. С инициативой проведения этого дня выступил Международный альянс по борьбе с гепатитом (World Hepatitis Alliance, WHA). В альянс входит более 300 организаций из 100 стран мира. Дата Всемирного дня борьбы с гепатитом была выбрана в честь родившегося в этот день лауреата Нобелевской премии профессор Баруха Самюэля Блумберга (Baruch Samuel Blumberg), открывшего вирус гепатита В.Гепатит – воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, является одним из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире. Существуют пять основных вирусов гепатита, определяемых как типы A, B, C, D и E. В зависимости от типа гепатита люди могут заразиться либо от инфицированных жидкостей организма, либо от зараженных пищевых продуктов и воды.Инфицирование типами B, C и D происходит через кровь инфицированного человека, а в случае гепатита B и C – также при незащищенном половом контакте. Тип D инфицирует лишь тех, кто уже болен гепатитом B.Типы A и E обычно передаются через зараженную воду или пищевые продукты и тесно связаны с ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.Острая инфекция может протекать с такими симптомами, как желтуха (пожелтение кожи и глаз), чрезмерная утомляемость, тошнота, рвота и боли в области живота.Типы B и C на ранней стадии болезни в ряде случаев могут протекать бессимптомно. Значительная часть людей, инфицированных этими вирусами, может узнать о своей болезни лишь тогда, когда она перейдет в хроническую форму, иногда через несколько десятилетий после инфицирования. Не зная о заболевании, они могут передавать его другим людям.Инфекции гепатита В и С могут стать хроническими и приводить к развитию цирроза и рака печени. По данным ВОЗ, гепатитом B или C в мире инфицировано 325 миллионов, ежегодно эта болезнь уносит жизни 1,1 миллиона человек. На фоне пандемии COVID-19 от вирусного гепатита каждый день продолжают умирать тысячи людей. По уровню смертности данная инфекционная болезнь стоит на втором месте после туберкулеза, а число людей, инфицированных гепатитом, в девять раз превышает число ВИЧ-инфицированных. В ВОЗ отмечают, что, несмотря на программы по лечению, количество заразившихся гепатитом в мире не снижается достаточно быстро. Это связано с ростом новых очагов заболевания и низким уровнем здравоохранения.По оценкам ВОЗ, на первом месте по гепатиту в настоящее время находится Пакистан, где заражено свыше 10 миллионов человек. На втором месте Китай, далее следует Египет. На четвертом месте США и РФ.В 2021 году тема Всемирного дня борьбы с гепатитом – "Борьбу с гепатитом нельзя откладывать". ВОЗ призывает все страны к коллективным действиям по элиминации вирусного гепатита как угрозы здоровью населения к 2030 году.В мае 2016 года 194 государства-члена ВОЗ приняли решение – искоренить вирусные гепатиты к 2030 году. В ходе 69-го заседания Всемирной ассамблеи здравоохранения – высшего руководящего органа ВОЗ – делегаты приняли "Глобальную стратегию по вирусным гепатитам". Главная цель стратегии – полностью искоренить к 2030 году вирусные гепатиты В и С во всем мире. Кроме того, документ включает в себя ряд задач по профилактике и лечению вирусных гепатитов. В случае их выполнения количество смертельных исходов, вызванных вирусными гепатитами, сократится на 65%, а охват лечением увеличится до 80%. Таким образом, к 2030 году во всем мире будет спасено более семи миллионов жизней.В России с гепатитом, по оценкам специалистов, живет более пяти миллионов человек. При этом гепатитом С болеют до четырех миллионов человек. По данным Минздрава России на 2020 год, заболеваемость гепатитом В снизилась до 0,6 случая на 100 тысяч населения. Однако ежегодно в РФ больных хроническим гепатитом С становится больше на 45-50 тысяч человек, а 60-70% больных гепатитом Д с впервые поставленным диагнозом имеют цирроз печени.Основной пик заболеваемости приходится на возрастную группу 35-49 лет, и далее он смещается в сторону более старших возрастных групп. Это является неблагоприятным прогностическим фактором в отношении исходов болезни, поскольку в возрастной группе старше 40 лет повышаются скорость прогрессирования болезни, формирования цирроза печени и развития рака печени. При этом среди людей 20-29 лет заболеваемость снижается, что говорит об улучшении эпидемиологической ситуации.Гепатит поддается профилактике и лечению, а гепатит С – полному излечению. Однако свыше 80% людей, больных гепатитом, не имеют доступа к средствам профилактики, тестирования и лечения.Основными мерами профилактики гепатита А и Е являются санитарно-гигиенические мероприятия. Иммунизации против вирусного гепатита А, в первую очередь, подлежат группы высокого риска инфицирования.В 1982 году против гепатита B была разработана вакцина, которая в настоящее время включена в национальный календарь прививок в 183 странах, в том числе и в России. Ее эффективность для предупреждения инфекции и развития хронической болезни, а также рака печени из-за гепатита В – составляет более 95%.Россия является мировым лидером по вакцинации от гепатита В. От этого вируса привито более 100 миллионов россиян.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

