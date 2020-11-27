https://ria.ru/20201127/gepatit-1586581473.html
В Минздраве назвали число россиян, болеющих гепатитом С
В Минздраве назвали число россиян, болеющих гепатитом С
До четырех миллионов человек болеют гепатитом С, заявил заместить министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:51
2020-11-27T11:51
2020-11-27T11:51
олег гриднев
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. До четырех миллионов человек болеют гепатитом С, заявил заместить министра здравоохранения РФ Олег Гриднев."Следует отметить, что суммарное количество инфицированных вирусом гепатита С пациентов варьируется, по разным данным, до 4 миллионов человек", - сказал он на XI Всероссийском конгрессе пациентов.По его словам, современные разработки подходов к лечению гепатита С обеспечили возможность практически полностью излечивать его за 2-3 месяца.
https://ria.ru/20200817/1575794830.html
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олег гриднев, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество