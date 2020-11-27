https://ria.ru/20201127/gepatit-1586581473.html

В Минздраве назвали число россиян, болеющих гепатитом С

В Минздраве назвали число россиян, болеющих гепатитом С

До четырех миллионов человек болеют гепатитом С, заявил заместить министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:51

2020-11-27T11:51

2020-11-27T11:51

олег гриднев

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. До четырех миллионов человек болеют гепатитом С, заявил заместить министра здравоохранения РФ Олег Гриднев."Следует отметить, что суммарное количество инфицированных вирусом гепатита С пациентов варьируется, по разным данным, до 4 миллионов человек", - сказал он на XI Всероссийском конгрессе пациентов.По его словам, современные разработки подходов к лечению гепатита С обеспечили возможность практически полностью излечивать его за 2-3 месяца.

https://ria.ru/20200817/1575794830.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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олег гриднев, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество