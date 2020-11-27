Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/gepatit-1586581473.html
В Минздраве назвали число россиян, болеющих гепатитом С
В Минздраве назвали число россиян, болеющих гепатитом С
До четырех миллионов человек болеют гепатитом С, заявил заместить министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:51
2020-11-27T11:51
олег гриднев
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570127488_0:248:2079:1417_1400x0_80_0_0_3469487be9dbb6c6b07f441a7c562089.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. До четырех миллионов человек болеют гепатитом С, заявил заместить министра здравоохранения РФ Олег Гриднев."Следует отметить, что суммарное количество инфицированных вирусом гепатита С пациентов варьируется, по разным данным, до 4 миллионов человек", - сказал он на XI Всероссийском конгрессе пациентов.По его словам, современные разработки подходов к лечению гепатита С обеспечили возможность практически полностью излечивать его за 2-3 месяца.
https://ria.ru/20200817/1575794830.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570127488_0:53:2079:1612_1400x0_80_0_0_26358d6225fb29c6b8d42602506741b6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег гриднев, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве назвали число россиян, болеющих гепатитом С

11:51 27.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичОлег Гриднев
Олег Гриднев - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. До четырех миллионов человек болеют гепатитом С, заявил заместить министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.
"Следует отметить, что суммарное количество инфицированных вирусом гепатита С пациентов варьируется, по разным данным, до 4 миллионов человек", - сказал он на XI Всероссийском конгрессе пациентов.
По его словам, современные разработки подходов к лечению гепатита С обеспечили возможность практически полностью излечивать его за 2-3 месяца.
Вирус гепатита B и молекула ДНК - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 08:00РИА Наука
"Я заразилась от кого-то из бывших". Почему гепатит никак не искоренить
 
Олег ГридневЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
04:08В "Энергии" рассказали о будущей российской орбитальной станции
03:43Тегеран призвал Совбез ООН осудить убийство иранского физика-ядерщика
03:39WSJ: вакцину Pfizer развозят самолетами в ожидании одобрения регулятором
03:39МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи
Лента новостейМолния